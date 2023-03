„Boah, ich könnte ausrasten“: Havertz warnt Bayern-Stars vor Tuchel-Eigenheit, profitierte aber davon

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel heißt der neue Trainer beim FC Bayern. Kai Havertz spricht über die Eigenheiten seines Ex-Coaches – und warnt die FCB-Kicker.

München – Am Dienstagvormittag nahm Thomas Tuchel seine Arbeit beim FC Bayern München auf. Zwar waren nur sechs Stars beim Trainingsauftakt unter dem neuen Coach anwesend, weil die restlichen Kicker bei ihren Nationalmannschaften weilten, dennoch war gleich zu spüren, dass ein anderer Wind an der Säbener Straße wehen wird.

Name: Kai Havertz Geburtsdatum: 11. Juni 1999 (23 Jahre) Verein: FC Chelsea Position: Hängende Spitze Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Kai Havertz weiß, wie Thomas Tuchel tickt - und gibt Tipps für Bayern-Stars

Man darf gespannt sein, was die Bayern-Stars in den kommenden Wochen erwarten wird, gilt Tuchel doch als nicht immer einfacher Trainer. Auch wenn Lothar Matthäus ihn als „die perfekte Lösung für den FC Bayern – und zwar nicht nur für jetzt, sondern auch für die nächsten Jahre“ lobpreist, darf man die Konstellation als spannend bezeichnen.

Einer, der weiß, wie der Trainer Tuchel tickt, ist DFB-Star Kai Havertz. Er spielte unter dem 49-Jährigen beim FC Chelsea. „Egal, wie gut die Spiele waren, wenn man einen schlechten Pass drin hatte, war er nie ganz zufrieden“, sagte Havertz im Phrasenmäher-Podcast der Bild-Zeitung über seinen Trainer bei den Blues.

Kai Havertz spielte anderthalb Jahre unter Thomas Tuchel beim FC Chelsea. © Vince Mignott via www.imago-images.de

„Boah, ich könnte ausrasten“: Havertz warnt Bayern-Stars Tuchel-Eigenheit

Der 23-Jährige erklärt zwar, dass ihm das „sehr geholfen“ hab, er aber dabei „innerlich manchmal geplatzt“. Allerdings, so Havertz weiter: Im Nachhinein war es perfekt für mich.“ Tuchel habe ihn „definitiv zu einem besseren Spieler gemacht. Ich habe unter ihm gelernt, wie wichtig jedes kleinste Detail ist.“

So nennt der Nationalspieler weitere Eigenheiten seines Ex-Trainers. Er habe zum Beispiel darauf geachtet, „dass jeder Pass in der richtigen Schärfe in den richtigen Fuß gespielt wird. Nicht zu weich, nicht zu hart, dennoch scharf – einfach perfekt“, so Havertz. Diese Detailbesessenheit brauche es im Fußball, erklärt der Champions-League-Sieger von 2021. „In dem Moment denkst du: ‚Boah, ich könnte ausrasten.‘ Aber dann schläfst du eine Nacht drüber und weißt: Er hatte recht, es war schlecht gemacht von mir. Nur so verbessert man sich, wenn du manchmal die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekommst.“

Thomas Tuchel beim FC Bayern – Havertz fand Chelsea-Entlassung „sehr überraschend“

Tuchels Aus zu Saisonbeginn beim Premier-League-Klub sei für ihn „sehr überraschend“ gekommen, berichtete Havertz, er fand den Abschied „sehr, sehr schade“ und „konnte es nicht verstehen“. Dass das Verhältnis des neuen Bayern-Trainers zur Mannschaft kaputt gewesen sei, „stimmt nicht“, betonte er: „Er stand mit uns in eineinhalb Jahren in sechs Finals – das spricht für sich.“

Beim FC Bayern hat Tuchel einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Ob er so lange bei Rekordmeister bleiben wird? „Wenn sich alle wohlfühlen, werden wir versuchen, es zu verlängern“, verriet der Trainer am Samstag in der Allianz Arena: „Wenn sich irgendjemand auf dem Podium hier unwohl fühlt, dann wird es auch nicht länger gehen. Egal, was auf dem Arbeitspapier steht.“ (smk/sid)