Brisante Details: Tuchel sprach wohl mit Neuer und Müller – drei Tage vor Nagelsmann-Entlassung

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel soll beim FC Bayern früh den ersten Kontakt mit den Kapitänen Manuel Neuer und Thomas Müller gesucht haben. Bereits drei Tage vor der Nagelsmann-Entlassung.

München – Am Ende ging alles ganz schnell. Montagabend (20. März) sollen die Bosse des FC Bayern München das Aus von Julian Nagelsmann beschlossen haben. Am darauffolgenden Dienstag gab es den ersten Kontakt mit Thomas Tuchel.

„Wir haben uns dann am Dienstagabend getroffen und ein sehr gutes Gespräch gehabt“, schildert Hasan Salihamidzic den Ablauf: „Er war von der ersten Sekunde heiß“. Nachdem die Demission von Nagelsmann dann Donnerstagabend durchgesickert war, machten es die Münchner am Freitag offiziell und verkündeten Tuchel als neuen Bayern-Coach.

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 Aktueller Verein: FC Bayern München Bisherige Verein: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea Erfolge: Champions-League-Sieger 2021, Französischer Meister (2019,2020), Französischer Pokalsieger (2020), DFB-Pokalsieger (2017)

„Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, es gab keinerlei Kontakt vorher“, versicherte der 49-Jährige bei seiner Vorstellung und stellte klar: „Die Begeisterung hat dann sofort überwogen. Man kann es in zwei Tagen nur hinbekommen, wenn man nicht taktiert.“

Dass Nagelsmann von seinem Aus an der Säbener Straße von den Medien erfuhr, schob Bayerns Sportvorstand auf den Leak einer dritten Person. „Wir haben alles so gemacht, dass wir uns auch in die Augen schauen können, wenn wir uns in den nächsten Wochen begegnen“, sagte Brazzo am Sonntag im Doppelpass bei Sport1.

Thomas Tuchel suchte offenbar früh den Kontakt zu Thomas Müller (l.) und Manuel Neuer (r.). © IMAGO / Philippe Ruiz/Sven Simon/Michael Weber

Hasan Salihamidzic verteidigt Vorgehen bei Nagelsmann-Aus: „Das geht nicht anders“

Darüber hinaus verteidigt er seine Vorgehensweise: „Das geht nicht anders. Du musst erst einmal die Zusage abwarten“, erklärte Salihamidzic: „Es ist auch nicht normal, so einen Topmann in zwei Tagen zu bekommen. Wir haben uns fair verhalten – so fair, wie man in diesem Geschäft sein kann.“ Die Bayern-Bosse warteten also erst einmal die Tuchel-Zusage ab, um dann Nagelsmann zu entlassen.

Nun kommt aber ein brisantes Detail ans Licht: Nach kicker-Informationen soll sich Tuchel nach Brazzos Kontaktaufnahme am Dienstag umgehend mit den Bayern-Kapitänen Manuel Neuer und Thomas Müller in Verbindung gesetzt haben. Dabei ging es ihm darum, ein Gefühl für die Mannschaft zu bekommen.

Spannend: War unter Nagelsmann Joshua Kimmich dessen erster Ansprechpartner in der Mannschaft, sucht Tuchel erst einmal die Nähe zu den beiden Routiniers. Auch, weil der dritte Kapitän Kimmich bei der Nationalmannschaft weilte.

Daher auch die emotionale „Kein-Herz-keine-Liebe-Aussage“ vom Nagelsmann-Liebling nach dem Länderspiel gegen Peru? „Es werden nicht alle Spieler super happy sein“, sagte Tuchel vermutlich auch in Richtung Kimmich: „Es passiert ein großer Umbruch. Da kann Unsicherheit entstehen.“

FC Bayern: Tuchel suchte auch bei Chelsea zunächst die Nähe zu den Routiniers im Team

Bereits beim FC Chelsea suchte Tuchel zunächst die Nähe zu den erfahreneren Spielern, als er Anfang 2021 die Blues von Frank Lampard übernahm. Mit Erfolg: Innerhalb von wenigen Monaten führte er die West-Londoner zum Triumph in der Champions League.

Wenn am Ende die Bayern-Stars am 10. Juni den Henkelpott in den Istanbuler Nachthimmel recken, dürfte sich auch Kimmich damit arrangieren. (smk)