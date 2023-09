Bayern-Aufstellung heute gegen Bochum: Tuchel krempelt den FCB um

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München erwartet am Samstag den VfL Bochum zum Wiesn-Heimspiel. Trainer Thomas Tuchel wechselt durch.

Update vom 23. September, 14.27 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da – und Tuchel überrascht gleich mehrmals! Im Vergleich zum 4:3-Sieg gegen Manchester United gibt es vier Wechsel: Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman sind drin. Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Serge Gnabry müssen auf die Bank.

Bayern-Aufstellung gegen Bochum

Ulreich – Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies – Laimer, Kimmich – Sané, Choupo-Moting, Coman – Kane.

Update vom 23. September, 13.40 Uhr: Langsam steigt die Spannung in München! In weniger als zwei Stunden tritt der FC Bayern gegen den VfL Bochum an. Wie stellt Trainer Thomas Tuchel auf? Gegen 14.30 Uhr wissen wir mehr.

Erstmeldung vom 22. September, 14.55 Uhr: München – Ein Jahr ist es her, da war Julian Nagelsmann Trainer des FC Bayern München. Man verlor das Derby in Augsburg mit 0:1, weshalb schon vor dem traditionellen Oktoberfest-Besuch Katerstimmung herrschte. Jetzt, 370 Tage später, hat mit Thomas Tuchel längst ein anderer das rote Ruder in der Hand – und Nagelsmann wurde als Bundestrainer vorgestellt. So schnell kann es im Fußball gehen.

FC Bayern München – VfL Bochum Bundesliga: 5. Spieltag Allianz Arena: Samstag, 15.30 Uhr

FC Bayern erwartet den VfL Bochum zum Wiesn-Heimspiel

Bleibt die Frage: Wie schlägt der FC Bayern dieses Jahr auf der Wiesn auf? Am Sonntag werfen sich die Stars in Schale, beim Käfer soll dann ein Heimsieg gefeiert werden. Den wollen die Münchner am Samstag gegen den VfL Bochum einfahren. Die Fans pflegen seit Jahrzehnten eine Freundschaft, auf dem Platz gab es vom Rekordmeister in der jüngsten Vergangenheit aber eher wenig Nettigkeiten: Im Februar 2023 gewann man mit 3:0, im August 2022 fegte man die Westfalen gar mit 7:0 vom Platz.

Und am 23. September 2023? Die Tuchel-Elf ist natürlich Favorit, der Trainer muss sich aber erstmal für eine Aufstellung entscheiden. Und da wird es wieder knifflig. Denn einmal mehr wird Tuchel einen seiner Top-Innenverteidiger auf die Bank setzen müssen. Trifft es wieder Matthijs de Ligt?

Bayern-Aufstellung gegen Bochum: Tuchel-Zwickmühle vor Duell mit Freunden

Der Niederländer ist bei den Bayern seit Wochen hinten dran, kommt nicht an Minjae Kim und Dayot Upamecano vorbei. Tuchel betonte auf der PK zwar, dass er es „verdient habe zu spielen“ – die Abwehr-Zwickmühle vor dem Duell mit den Bochumer Freunden bleibt trotzdem. Denn solange die Bayern gewinnen, wie zuletzt gegen Manchester United, hat ein Trainer nicht viele Argumente für große Wechsel.

Das gilt auch für Noussair Mazraoui, der seinen sicher geglaubten Stammplatz hinten rechts an Konrad Laimer verloren hat. Mazraoui müsse „fighten, fighten und fighten“, um wieder ein Thema für die Startelf zu werden, wie Tuchel betonte.

Wen stellt Bayern-Trainer Thomas Tuchel gegen den VfL Bochum auf? © Moritz Müller / Imago

Aufstellung des FC Bayern München gegen den VfL Bochum: Wieder mit Laimer und Musiala in der Startelf?

In jener Startelf gegen Bochum dürfte neben Laimer, Upamecano und Kim auch wieder Alphonso Davies stehen. Vor der Abwehrreihe sollten außerdem Joshua Kimmich und Leon Goretzka gesetzt sein, hinter Mittelstürmer Harry Kane könnten wieder Serge Gnabry, Jamal Musiala und Leroy Sané starten. Wobei Edeljoker Mathys Tel einmal mehr seinen Wert unter Beweis gestellt hat und längst reif für einen Einsatz von Beginn an wäre – eine zweite Tuchel-Zwickmühle. Hier sehen wir den jungen Franzosen tatsächlich vor Gnabry. Thomas Müller hingegen wird sich wohl einmal mehr mit der Bank anfreunden müssen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen den VfL Bochum: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Tel, Musiala, Sané – Kane. (akl)