Alte Mainzer Bekanntschaft: Holt Tuchel Torwarttrainer Toni Tapalovic zurück?

Von: Antonio José Riether

Kehrt Torwarttrainer Toni Tapalovic zum FC Bayern zurück? Der Vertraute von Manuel Neuer kennt den neuen Cheftrainer Thomas Tuchel noch aus Mainzer Zeiten.

München - In der laufenden Saison ging es beim FC Bayern drunter und drüber. Die plötzliche Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann, der handfeste Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané oder Serge Gnabrys Paris-Trip – selten hatte es so viel Unruhe gegeben. Im Dezember nahm alles seinen Anfang, als sich Manuel Neuer beim Skifahren schwer verletzte, kurz darauf warf der Verein seinen langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalovic raus. Dieser könnte einem Bericht zufolge wieder zurückkehren.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900

FC Bayern: Kehrt Toni Tapalovic nach dem Trainerwechsel zurück?

Tapalovic wurde Ende Januar von seinen Aufgaben entbunden, nachdem die kritischen Stimmen immer lauter wurden. „Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit haben jetzt dazu geführt, dass wir getrennte Wege gehen“, meinte Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung zur Entlassung des Kroaten, der seit Juli 2011 für den FC Bayern tätig gewesen war.

Aus mehreren Gründen wurde der Trauzeuge von Manuel Neuer beim FC Bayern von seinen Aufgaben entbunden. Zum einen soll er Interna aus der Trainerkabine an Neuer und damit die ganze Mannschaft herangetragen haben, was dem damaligen Coach Nagelsmann missfiel. Außerdem kritisierte der nach Monaco verliehene Keeper Alexander Nübel, Tapalovic habe offenbar keinen Kontakt zu ihm gesucht.

Toni Tapalovic: Rückkehr von Neuer-Vertrautem offenbar „nicht ausgeschlossen“

Etwas mehr als drei Monate nach Tapalovics Suspendierung, die Manuel Neuer in seinem fragwürdigen Interview mit der Süddeutschen Zeitung als „das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“ bezeichnete, vergangen. Nun ist mit Thomas Tuchel ein neuer Trainer da, der sich bald mit den sportlichen Leitern zusammensetzen möchte, um über das Personal für die kommende Saison zu sprechen.

Wie Sport Bild berichtete, sollen sich die Bayern-Verantwortlichen in der Woche nach dem kommenden Heimspiel gegen Hertha BSC über die Transferpläne beraten. Dabei könnte auch ein Name eines Trainers fallen. Das Blatt meldete nämlich, dass eine Rückkehr von Neuers Vertrauensperson Tapalovic nicht ausgeschlossen sei. Grund dafür ist eine langjährige Bekanntschaft zwischen dem und dem Ex-Torwarttrainer und dem neuen Cheftrainer.

Thomas Tuchel und Toni Tapalovic kennen sich aus gemeinsamen Mainzer Zeiten.

Alte Bekannte: Toni Tapalovic und Thomas Tuchel kennen sich aus Mainz

Tapalovic lief am Ende seiner Zeit als aktiver Spieler in der Saison 2010/11 für die Reserve des 1. FSV Mainz 05 auf. Fünfmal stand er in der damals drittklassigen Regionalliga West für die Mainzer zwischen den Pfosten, ehe ein Kreuzbandriss sein Karriereende besiegelte. Zeitgleich war Thomas Tuchel für die Mainzer Bundesligamannschaft zuständig, die er von 2009 bis 2014 mit Erfolg trainierte.

Wie wahrscheinlich eine Rückkehr tatsächlich ist, ist jedoch nicht überliefert. Zwar stellten die Bayern mit dem ehemaligen Hoffenheimer Michael Rechner einen neuen Torwarttrainer ein, allerdings könnte dieser laut Sport Bild auch im Falle eines Comebacks von Tapalovic beim Rekordmeister bleiben. Andere Spitzenvereine sollen ebenfalls zwei Torwarttrainer beschäftigen, die Bayern wären also kein Ausnahmefall. (ajr)