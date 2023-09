7:0 gegen Bochum: FC Bayern feiert zur Wiesn ein Schützenfest

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern nimmt am Wiesn-Wochenende den VfL Bochum förmlich auseinander. Harry Kane ist an fünf Toren beteiligt. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern - VfL Bochum 7:0 (4:0)

Schützenfest zur Wiesn: Münchner klettern durch Kantersieg an die Bundesliga-Spitze.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern hat durch ein 7:0 (4:0) gegen den VfL Bochum die Tabellenspitze der Bundesliga erklommen. Gegen einen völlig überforderten Gegner erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (4. Minute), Harry Kane (12./55./88.) Matthijs de Ligt (29.), Leroy Sané (38.) und Mathys Tel (81.) die Tore. Mit nunmehr 13 Punkte sind die Münchner in der Tabelle wieder am VfB Stuttgart (12) vorbeigezogen. Schon am Dienstagabend (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) geht es für die Bayern weiter mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Drittligist Preußen Münster.

Aufstellung Bayern: Ulreich - Mazraoui, Kim, de Ligt (46. Upamecano), Davies (65. Krätzig) - Kimmich (77. Goretzka), Laimer - Coman (77. Müller), Sané - Choupo-Moting (65. Tel), Kane Aufstellung Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack (36. Loosli), Losilla (46. Gamboa), Stöger, Wittek (36. Hofmann), Bero - Asano (77. Osterhage), Antwi-Adjei (77. Daschner) Tore: 1:0 Choupo-Moting (4.), 2:0 Kane (12.), 3:0 de Ligt (29.), 4:0 Sané (38.), 5:0 Kane (54./Handelfmeter), 6:0 Tel (81.), 7:0 Kane (88.)

Schützenfest zur Wiesn: Münchner klettern durch Kantersieg an die Bundesliga-Spitze

90. Minute + 3: Abpfiff in München! Die Bayern feiern zur Wiesn gegen Bochum ein Schützenfest und sind wieder Tabellenführer der Bundesliga.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 7:0, Torschütze: Kane. Dreierpack für den 100-Millionen-Mann! Es ist sein siebtes Saisontor. Laimer steckt für den ungedeckten Mazraoui durch, der an den ersten Pfosten auf den Superstar querlegt. Diese Chance lässt sich der Mittelstürmer nicht nehmen. Zwar schaltet sich der VAR ein, aber Mazraoui stand wohl doch nicht im Abseits.

86. Minute: Die Bayern bringen das Ergebnis ohne Mühe über die Zeit. Schon am Dienstag geht es im DFB-Pokal bei Drittligist Preußen Münster weiter.

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Tel schlägt wieder zu

81. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 6:0, Torschütze: Tel. Der junge Stürmer schlägt erneut zu. Bernardo mit dem nächsten Katastrophen-Pass direkt auf Kane. Der Engländer bedient Tel, der den Ball von der Strafraumgrenze überlegt rechts unten reinsetzt. Es ist sein nächstes Joker-Tor.

77. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Goretzka kommt für Kimmich, Müller für Coman.

75. Minute: Blick auf die anderen Plätze: Borussia Dortmund ist durch ein Tor von Marco Reus 1:0 gegen den VfL Wolfsburg in Führung gegangen. Timo Werner hat RB Leipzig in Gladbach ebenfalls 1:0 in Führung geschossen.

69. Minute: Krätzig beinahe mit dem Bundesliga-Debüt-Tor. Der Youngster schließt aus 18 Metern mit der Innenseite ab. Doch Riemann hat die Arme oben und lenkt den Ball über die Latte. Das wäre was gewesen.

65. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Der junge Tel kommt für Routinier Choupo-Moting in den Sturm, Youngster Krätzig darf für Davies ran. Es ist das Bundesliga-Debüt für den 20-Jährigen.

64. Minute: Gefährlich! Nach einem Chippball legt Coman den Ball per Kopf quer. Choupo-Moting kommt beinahe zum Abschluss, doch Loosli ist dazwischen und klärt. Die Aktionen des VfL sehen aber ganz schön fahrig aus.

61. Minute: Bochum beschränkt sich jetzt darauf, möglichst wenige Fehler zu machen. Mit Kreativität hat das Dargebotene gar nichts mehr zu tun. Die Münchner spielen das locker runter.

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Kane verwandelt Handelfmeter

54. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 5:0, Torschütze: Kane (Handelfmeter). Der Engländer macht den Ball ganz sicher in die linke untere Ecke rein. Riemann verladen. Es ist schon das sechste Saisontor für den Superstar.

53. Minute: Handelfmeter für Bayern. Ist das schlecht von Bochum! Ordets spielt den Ball Choupo-Moting vor dem Sechzehner genau in die Füße. Der Abwehrmann will seinen Fehler gut machen und grätscht beim Schuss dazwischen. Dabei bekommt er den Ball aber klar an die Hand.

52. Minute: Bochum wirkt nach der Pause stabiler. Der VfL kommt besser in die Zweikämpfe und hat legt eine andere Körpersprache an den Tag.

49. Minute: Die Bayern bestimmen auch nach der Pause das Spiel. Erneut treibt der formstarke Sané den Ball an. Er hat zur Zeit richtig Laune, und er zeigt, was er wirklich drauf hat.

46. Minute: Wechsel bei Bochum: Gamboa kommt für Losilla in die Partie.

46. Minute: Wechsel beim FC Bayern: Upamecano rückt für de Ligt in die Abwehr.

46. Minute: Weiter geht es mit dem Heimspiel des FC Bayern!

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Münchner führen zur Pause klar

45. Minute + 4: Pause in München! Die Bayern führen gegen schwache Bochumer klar.

45. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit.

Sehr gut in Form: Leroy Sané (re.) vom FC Bayern. © IMAGO / MIS

38. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 4:0, Torschütze: Sané. Und weiter geht das muntere Toreschießen. Die Bochumer leisten jetzt eifrig Unterstützung. In der Abwehr stimmt die Zuordnung überhaupt nicht. Kane schickt Sané mit einem einfachen Chipp-Ball. Sané hat niemanden vor sich, die Mitte steht völlig offen. Der Nationalspieler, der in Topform ist, schaut sich Riemann aus und netzt ein.

36. Minute: Doppel-Wechsel bei Bochum: Loosli kommt für Passlack, Hofmann für Wittek. Der Ex-Löwe wirkte nahe seiner Heimat Freising völlig überfordert.

36. Minute: Und wieder die Bayern. Kane steckt für „Choupo“ durch, der im Eins-gegen-Eins an Riemann scheitert. Bochums Abwehr findet keinen Zugriff. In dieser Verfassung ist der VfL ein Abstiegskandidat.

33. Minute: Die Bochumer suchen nach etwas Entlastung. Sie können sich vor dem Münchner Tor aber nicht festsetzen. Ein gebrauchter Nachmittag bislang für die Gäste aus dem Pott.

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: München hat einfaches Spiel

29. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 3:0, Torschütze: de Ligt. Ist das einfach! Kimmich schlägt eine Ecke vor den Fünfmeterraum, wo de Ligt unbedrängt zum Kopfball kommt. Der Niederländer setzt die Kugel in die linke Ecke. Kaum Gegenwehr vom NRW-Klub, der diese Szene eigentlich verteidigen muss. Wird es deutlich heute?

28. Minute: Nächste Chance für Bayern. Coman und Choupo-Moting gehen ins Duell mit zwei Abwehrspielern. Coman versucht es selbst, schießt den Ball aber um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

26. Minute: Coman rennt sich in der Bochumer Abwehr fest, dann verliert Sané im Dribbling den Ball. Technische Fehler auf beiden Seiten jetzt.

23. Minute: Gefährlich! Scharfer Ball von links vor den ersten Pfosten. Beinahe kommt Asano ran, doch Ulreich hat den Ball sicher. Die erste gute Chance für den sonst harmlosen VfL.

22. Minute: Blick auf die anderen Plätze: Sowohl zwischen Gladbach und Leipzig als auch zwischen Dortmund und Wolfsburg steht es noch 0:0. Aktuell sind die Bayern bei diesem Spielstand wieder Tabellenführer.

18. Minute: Bochums Torwart Riemann muss nach einem Zusammenprall behandelt werden. Es läuft nicht für den VfL.

12. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 2:0, Torschütze: Kane. Münchens Gegner ist jetzt doch völlig von der Rolle. Davies kann regelrecht durch die Abwehr spazieren. Ordets will klären, legt stattdessen aber den Ball Kane mit dem Oberschenkel auf. Der Engländer fackelt nicht lange und macht sein fünftes Saisontor.

9. Minute: Bayern dominiert dieses Spiel klar. Nach einer Kimmich-Ecke köpft Laimer den Ball knapp über die Latte hinweg.

Torschütze gegen Bochum: Eric Maxim Choupo-Moting (Mi.) für den FC Bayern. © IMAGO/H. Langer

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Choupo-Moting trifft zur Führung

4. Minute: Tooooooorrrrr!!! FC Bayern - VfL Bochum 1:0, Torschütze: Chpoupo-Moting. Tuchels Taktik geht voll auf. Der zweite Stürmer schlägt zu. Sané schickt Coman mit einem feinen Ball durch die Schnittstelle in Richtung Grundlinie. Der Franzose hebt den Kopf und legt für „Choupo“ quer, der nur noch den Fuß hinhalten muss.

3. Minute: Wittek haut den Ball auf den Oberrang. Der Freisinger spielte einst 14 Jahre lang für die Münchner „Löwen“. Bochum ist zumindest im Spiel.

1. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Scharfe Flanke von links vor den Fünfmeterraum. In der Mitte steigt Choupo-Moting hoch und setzt den Kopfball genau auf Keeper Riemann. Das hätte schon das 1:0 sein können.

1. Minute: Los geht es mit der Partie Bayern gegen Bochum!

Update vom 23. September, 15.25 Uhr: Ist der FC Bayern mindestens bis morgen Tabellenführer? Die Antwort gibt es gleich im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum.

Update vom 23. September, 15.15 Uhr: Warum startet Mathys Tel wieder nicht, wird Thomas Tuchel bei Sky gefragt. „Es ist eine Frage der Zeit. Er wird noch für uns spielen, ist top drauf“, sagt der FCB-Coach. Bochum schlage gerne hohe Bälle, da brauche es „einen anderen Spielertyp als Mathys, deswegen spielt Choupo“. München legt also mit einer Doppelspitze aus Harry Kane und Eric Maxim Choupo-Moting los.

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Ex-Löwe Wittek spielt beim Münchner Gegner

Update vom 23. September, 15.10 Uhr: Mit Maximilian Wittek steht ein Ex-Spieler des TSV 1860 München in der Anfangsformation des VfL Bochum. Der gebürtige Freisinger spielte von 2003 bis 2017 für die „Löwen“, mit denen er seinerzeit aus der 2. Bundesliga abstieg. Heute startet er als Linksaußen und soll wohl bei Ballbesitz Bayern in eine Fünferkette verschieben.

Update vom 23. September, 15.05 Uhr: Für die Bayern ist freilich immer auch interessant, was die Dortmunder und Leipzig machen. Der BVB trifft zeitgleich heute Nachmittag auf den VfL Wolfsburg mit Ex-München-Coach Niko Kovac. Beim BVB stürmt statt Haller der deutsche Nationalspieler Füllkrug. Malen, Adeyemi, Can und Süle sitzen allesamt nur auf der Bank.

Update vom 23. September, 14.50 Uhr: Kommen wir zur Aufstellung der Bochumer. Stürmer Hofmann sitzt nur auf der Bank. Stattdessen stürmen der Japaner Asano und Antwi-Adjei für den VfL, der defensiv wohl mit einer Dreierkette beginnt.

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Tuchel bringt de Ligt und Choupo-Moting

Update vom 23. September, 14.35 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Und: Tuchel überrascht durchaus. Mazraoui startet hinten rechts ebenso wie Choupo-Moting im Sturm - und zwar nicht für, sondern neben Kane. Müller, Goretzka, Gnabry und Upamecano sitzen nur auf der Bank. De Ligt darf in der Abwehrmitte ran.

Update vom 23. September, 14.30 Uhr: Bekommen die Bayern heute ihre Defensive in den Griff, die zuletzt nicht sattelfest wirkte? Gegen Leverkusen gab es zwei Gegentore, gegen Manchester United sogar drei. Insbesondere Dayot Upamecano hatte zuletzt Schwächen gezeigt. Bringt Thomas Tuchel für den Franzosen Matthijs de Ligt?

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Thomas Tuchel lobt Mathys Tel

Update vom 23. September, 14.15 Uhr: Nach dem 4:3 gegen Manchester United hat Münchens Trainer Thomas Tuchel insbesondere den jungen Torschützen Mathys Tel gelobt. „Im Moment haben wir ein Ding am laufen mit ihm. Jedes Mal, wenn er kommt, trifft er“, sagte Tuchel bei DAZN über den 18-jährigen Franzosen: „Es ist natürlich unfair für ihn. Weil er verdient es sich natürlich zu beginnen. Und trotzdem: Wenn du einen Spieler hast, der so regelmäßig den Unterschied macht von der Bank, dann ist das eine Qualität.“

Update vom 23. September, 13.55 Uhr: Ob die Bayern nach diesem Spieltag Tabellenführer sein werden, hängt auch stark von Bayer Leverkusen ab. Die Rheinländer spielen erst am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim. RB Leipzig, 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg (je neun Punkte) sowie der BVB (acht Punkte) machen Druck auf die Münchner. Die Spannung ist an diesem Spieltag förmlich greifbar!

Erstmeldung vom 23. September: München - Der FC Bayern? Borussia Dortmund? Bayer Leverkusen? RB Leipzig? Nein, Tabellenführer der Fuißball-Bundesliga ist vor diesem Samstag der VfB Stuttgart mit Top-Stürmer Serhou Guirassy. Zehn Tore hat der Angreifer in fünf Spielen für die Schwaben bereits erzielt.

Thomas Tuchel wieder in der Coaching Zone: Münchner Trainer gibt den Ton an

Mit zwölf Punkten führen die Stuttgarter das Klassement somit an. München (zehn Punkte) kann heute bei einem Sieg gegen den VfL Bochum aber vorbeiziehen. Und das ist freilich das erklärte Ziel der Truppe von Trainer Thomas Tuchel, der nach seinem Tribünenplatz gegen Manchester United heute wieder aus der Coaching Zone den Ton angeben darf.

Gegen die Kicker aus dem Ruhrpott ist seine Mannschaft klarer Favorit. Doch Vorsicht: Der VfL hat von den ersten vier Saisonspielen nur eines verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gut in die Bundesliga gestartet: Trainer Thomas Tuchel mit seinen Bayern. © IMAGO / Eibner

FC Bayern gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Steht Matthijs de Ligt in der Startelf?

Mit Spannung dürften die Fans auf die Aufstellung der Bayern warten. Seit Wochen wird ja eifrig debattiert, ob Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition nicht besser aufgehoben ist, statt im Mittelfeld. Und das weit über die Isarmetropole hinaus.

Zudem hat sich Mathys Tel nachhaltig um einen Platz in der Startelf beworben, zuletzt mit einem weiteren Tor beim 4:3 der Münchner gegen ManUnited in der Champions League. Auch der Niederländer Matthijs de Ligt macht sich Hoffnungen auf die Anfangsformation, nachdem der eigentliche Abwehrchef unter Tuchel aktuell meist außen vor ist.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum heute ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)