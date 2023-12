Es wird ernst, Thomas Tuchel! Bayern-PK vor dem Stuttgart-Kracher heute im Live-Ticker

Von: Marius Epp

Den FC Bayern erwartet ein wegweisendes Duell mit dem Überraschungsteam VfB Stuttgart. Schon am Freitag richtet sich der Fokus auf Thomas Tuchel.

Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel | Freitag, 13 Uhr

München – Ein Dreigestirn dominiert die Bundesliga: Bayer Leverkusen, der FC Bayern und der VfB Stuttgart sind momentan die stärksten Teams im deutschen Fußball. Die Werkself und die Schwaben lieferten sich in der letzten Woche eine hochklassige Partie, die keinen Sieger fand.

Für den FC Bayern war das 1:1 zwischen seinen Widersachern der einzige Lichtblick des Wochenendes. Selbst musste man nämlich in Frankfurt das weiße Fähnchen hissen und ging mit 1:5 baden. Am Dienstag sorgte die Tuchel-Elf mit einem disziplinierten Auftritt im Old Trafford dann wieder für etwas Ruhe.

FC Bayern erwartet Bewährungsprobe gegen VfB Stuttgart

Das sportlich deutlich relevantere Spiel findet aber am späten Sonntagabend statt: Um 19.30 Uhr empfängt der Rekordmeister den VfB Stuttgart – ein Topspiel.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß wird langsam aber sicher selbst den eigenen Fans unheimlich. Mit seiner beeindruckenden Souveränität und Spielfreude kann der VfB mittlerweile jeder Mannschaft gefährlich werden, auch den Bayern.

Thomas Tuchel spricht zu den Journalisten. © IMAGO/Richard Sellers

Tuchel zu Veränderungen gezwungen: Zwei Stammkräfte fallen länger aus

Die Münchner haben zudem zwei neuerliche Ausfälle zu beklagen: Noussair Mazraoui und Kingsley Coman haben sich jeweils Muskelverletzungen zugezogen und werden mindestens vier Wochen fehlen. Beide gehörten zuletzt zu Tuchels Stammpersonal.

Mit dem Coman-Ausfall könnte sich eine Chance für Thomas Müller bieten, mal wieder Startelf-Luft zu schnuppern. Wie Tuchel diesbezüglich plant, wird er auf der Pressekonferenz beantworten müssen. Hier verpassen Sie keine wichtige Aussage. (epp)