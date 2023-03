Tuchel-Gehalt enthüllt? So viel soll der neue FCB-Coach für die Triple-Mission bekommen

Von: Antonio José Riether

Thomas Tuchel ist der neue Trainer des FC Bayern. Der ehemalige Chelsea-Coach soll einem Bericht zufolge sogar mehr verdienen als sein Vorgänger Julian Nagelsmann.

München - In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse beim FC Bayern. Am Donnerstagabend wurde Julian Nagelsmann über seine Freistellung informiert, am Tag darauf wurde diese offiziell gemacht. Am Samstagmittag stellten die Münchner folglich den designierten Nachfolger Thomas Tuchel vor. Bereits kurz nach der ersten Pressekonferenz des neuen Trainers wurde bereits über dessen Gehalt berichtet.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 in Krumbach (Schwaben) Trainerlizenz: UEFA-Pro-Lizenz Profi-Stationen: FC Chelsea, Paris Saint-Germain, BVB, 1. FSV Mainz 05 Größte Erfolge: Welttrainer 2021, Champions-League-Sieger 2021, Weltpokal-Sieger 2021, DFB-Pokal-Sieg 2017

Thomas Tuchel neuer FC-Bayern-Trainer: Er verdient angeblich mehr als Julian Nagelsmann

Mit Thomas Tuchel hat der FC Bayern nicht nur einen absoluten Fachmann engagiert, sondern auch einen Coach, der viele Erfolge und Titel vorweisen kann. Neben der Champions League und der Klub-WM, die er 2021 mit Chelsea holte, gewann er in seiner Zeit bei PSG zwei französische Meisterschaften sowie den französischen Pokal. Als BVB-Trainer feierte er zudem den Gewinn des DFB-Pokals im Jahr 2017, außerdem wurde Tuchel 2021 zum Welttrainer des Jahres gewählt.

Dass sich die Bayern die Kompetenzen des neuen Übungsleiters etwas kosten lassen, versteht sich also von selbst. Künftig wird Tuchel in München ein jährliches Salär von zehn bis zwölf Millionen Euro beziehen, wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung vom Sonntag hervorgeht. Damit wäre sein Gehalt höher als das von Nagelsmann, der während seiner Zeit in München acht bis neun Millionen Euro im Jahr verdient haben soll.

Thomas Tuchel fällt das Lachen leicht, auch wegen seines gut dotierten Arbeitsvertrages. © Heike Feiner/imago

Trainerwechsel kostet FC Bayern Millionen – Nagelsmann und Assistenten kassieren satte Abfindungen

Die Investition soll sich nun auch lohnen, noch könnte Tuchel mit der Meisterschaft, dem Pokal und der Champions League drei Titel mit den Bayern holen. Angesprochen auf mögliche Niederlagen in den wichtigen Spielen gegen Borussia Dortmund und Manchester City, antwortete Hasan Salihamidzic am Sonntag beim Doppelpass nur: „Das kann im Fußball alles passieren, wir sind davon überzeugt, dass es so nicht kommt, dass wir gewinnen und den Negativtrend brechen können“. Das Selbstbewusstsein ist also da, jetzt müssen den Worten auch Taten folgen.

Sollte die gewünschte Reaktion nach dem Trainerwechsel ausbleiben, hätte der FC Bayern wohl weitere Millionen verprasst. Alleine aufgrund der Freistellung von Julian Nagelsmann wurde eine hohe Abfindung für den Ex-Trainer fällig, diese war bei seiner Anstellung in den Kontrakt verankert worden. Auch die beurlaubten Assistenten Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Videoanalyst Benjamin Glück kassieren noch satte Entschädigungen für ihre Entlassungen. (ajr)