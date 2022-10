Zieht Tuchel nach München? Möglicher Nagelsmann-Nachfolger beim FC Bayern vor der Haustür

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Thomas Tuchel droht in England die Ausweisung. Der Trainer hat eine Wohnung in München und könnte sich so als Nachfolger von Julian Nagelsmann beim FC Bayern in Stellung bringen.

München – Thomas Tuchel ist seit Anfang September vereinslos. Der deutsche Trainer wurde nach mehr als eineinhalb Jahren und dem Champions-League Sieg 2021 beim FC Chelsea entlassen.

Nach seinem Rauswurf in London wurde Tuchel schon als Nachfolger von Julian Nagelsmann beim FC Bayern gehandelt. Jetzt verschlägt es den Schwaben womöglich tatsächlich nach München, denn in England droht ihm die Ausweisung.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 49 Jahre), Krumbach (Schwaben) Trainerjob: vereinslos Bisherige Stationen: FC Chelsea (01/2021 - 09/2022), PSG (2018 - 12/2020), Borussia Dortmund (2015 - 2017), Mainz (2009 - 2014) Größte Erfolge: Champions League 2021, Weltclubtrainer 2021, DFB-Pokal 2017, 2x Meister in Frankreich (2019, 2020)

FC Bayern: Thomas Tuchel droht Ausweisung aus England – Flucht in Münchner Wohnung?

Thomas Tuchel ist auf dem Trainermarkt ein gefragter Mann. Klar, dass der 49-Jährige als deutscher Coach mit mehreren Titeln in seiner Vita auch ein Kandidat beim FC Bayern ist. Der aktuelle Trainer Julian Nagelsmann sitzt nach den Siegen in den vergangenen Wochen jedoch wieder fester im Sattel. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine geheime Rauswurf-Klausel in Nagelsmanns Vertrag – Tuchel sitze ihm schon im Nacken.

Wird Julian Nagelsmann von Thomas Tuchel abgelöst? Bisher pure Spekulation. © MIS/dpa

Auch wenn der FC Bayern derzeit nicht an Tuchels Tür anklopfen sollte, so ist diese demnächst wohl ganz nah. Tuchel erwägt laut Sport Bild nach München zu ziehen, wo er seit Längerem eine Wohnung besitzt. Dem Coach drohe ohne Job in England die Ausweisung. Sollte Tuchel auf der Insel bis Weihnachten keinen neuen Arbeitgeber haben, wird ihm die britische Behörde wohl einen Bescheid schicken, dass er innerhalb von 60 Tagen das Land verlassen muss.

Zieht Tuchel nach München? Möglicher Nagelsmann-Nachfolger beim FC Bayern vor der Haustür

Tuchel hat offenbar noch nicht entschieden, wohin er ziehen wird, sollte es tatsächlich zur Ausweisung kommen. München soll jedoch Favorit sein. Schließlich ist Tuchel, der seine Trainerkarriere bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg begann, in Süddeutschland verwurzelt. Somit würde Tuchel quasi direkt vor der Haustür des FC Bayern wohnen, die Wege wären im Fall der Fälle kurz.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Eine Möglichkeit, seine Aufenthaltsgenehmigung in England zu verlängern, hat der Ex-BVB-Coach aber noch. Tuchel schielt auf den Trainerjob bei der englischen Nationalmannschaft. Gareth Southgate hat allerdings noch einen Vertrag bis 2024 und würde wohl nur eine verpatzte WM das Amt kosten. Zuletzt lehnte Tuchel eine Anfrage des FC Sevilla ab, er wartet auf eine größere Herausforderung. Vermutlich in England oder München. (ck)