Tuchel verrät seine Wiesn-Pläne – auf ein Trachten-Detail verzichtet er allerdings

Von: Florian Schimak

Am Samstag startet in München das Oktoberfest. Es wird für Thomas Tuchel die erste Wiesn als Trainer des FC Bayern sein. Auf ein Trachten-Detail verzichtet er.

München – Ab Freitag heißt es in München für den FC Bayern: Verlieren verboten!

Zwar findet die Partie gegen Bayer Leverkusen einen Tag vor der Oktoberfesteröffnung statt. Doch Niederlagen sind während der Wiesn beim Rekordmeister nicht erlaubt. Das gilt als eine Art ungeschriebenes Gesetz. Wobei man dazu sagen muss, dass Niederlagen an der Säbener Straße fast das ganze Jahr nicht gerne gesehen werden.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (50 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Titel: 1x Deutscher Meister, 1x DFB-Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-2-1

FC Bayern mit drei Heimspielen in Folge während der Wiesn

Glücklicherweise – oder je nachdem, wie es am Ende ausgeht – dürfen sich die Münchner während der kommenden zwei Wiesn-Wochen gleich auf drei Heimspiele in der Allianz Arena freuen. Nach dem Spitzenspiel gegen die Werkself wird am Mittwoch (20. September) die Champions-League-Saison mit dem Spiel gegen Manchester United eröffnet, ehe die Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (23. September) den Abschluss des Heimspiel-Triples bildet.

Trainer Thomas Tuchel weiß, was nun auf ihn zukommt. Für den 50-Jährigen steht das erste Oktoberfest als sportlicher Verantwortlicher des FC Bayern an. „Vorher sollten wir, um das für jemanden, der gar kein Bier trinkt, auch erträglich zu gestalten, drei Mal gewinnen“, so Tuchel auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Aus sportlicher sowie aus stimmungstechnischer Sicht rund um den FC Bayern.

Thomas Tuchel wird nicht im Trainingsanzug auf die Wiesn gehen. © IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Tuchel spricht über Wiesn-Pläne – auf ein Trachten-Detail verzichtet er allerdings

Am Sonntag (24. September) nach dem Bochum-Spiel steht zudem der obligatorische Wiesn-Besuch der Bayern-Stars an. Outfittechnisch sieht sich Tuchel bestens aufgestellt. „Ich bin komplett ausgestattet, das haben sie bestimmt auch schon gesehen beim Paulaner-Shooting“, sagte der Bayern-Trainer.

Anschließend verriet Tuchel allerdings, dass er auf ein Trachten-Detail verzichten werde. „Wadlwärmer fallen weg“, so der Coach, der auch umgehend mit einem Augenzwinkern die Begründung lieferte: „Weil keine Wadln vorhanden sind. Ansonsten müsste ich alles haben, um bereit zu sein.“

Tuchel weiß wie: FC Bayern will gute Stimmung während des Oktoberfests

Fehlen letztlich nur die drei Siege oder neun Punkte für die perfekte FC-Bayern-Wiesn. Den Auftakt muss der Rekordmeister dann bereits am Freitagabend machen. Denn sonst herrscht bereits zum Wiesn-Auftakt miese Stimmung an der Säbener Straße. Und das mag beim größten Volksfest der Welt dann doch keiner haben. (smk)

