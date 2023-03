Thomas Tuchel: Gebürtiger Bayer, Vater, Champions-League-Sieger

Von: Lucas Maier

Thomas Tuchel soll neuer Trainer des FC Bayern München werden. Die Liste seiner Erfolge ist lang. Eine Übersicht über seine Karriere.

München - Das kam überraschend: Der FC Bayern München und Trainer Julian Nagelsmann gehen getrennte Wege. Als Nachfolger wird Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister gehandelt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Der gebürtige Bayer kann bereits auf einige Erfolge zurückblicken. Zuletzt war Tuchel als erster deutscher Trainer beim englischen FC Chelsea unter Vertrag. Tuchel kann bereits auf eine bewegte Karriere zurückblicken.

Vom Spieler zum Trainer: Tuchel kennt beide Seiten im Team

Mit dem 49-Jährigen aus Krumbach im bayerischen Schwaben haben sich die Roten nicht irgendwen nach München geholt. Nachdem er seine Karriere als Abwehrspieler mit Abschluss der Saison 1998/99 beim SSV Ulm beendete, ging es für Tuchel zu seiner ersten Trainerstelle nach Stuttgart.

Thomas Tuchel Geburtstag: 29. August 1973 (49 Jahre) Geburtsort: Krumbach, Deutschland

Nach einer weiteren Station in Augsburg, als Trainer und Nachwuchskoordinator, starte der Schwabe im Jahr 2008 bei Mainz 05. Anfangs trainierte er die U19 Mannschaft des 1. FSV.

Als Tuchel im Jahr 2009 zur ersten Mannschaft der Nullfünfer wechselte, durfte er seine ersten Bundesligaspiele von der Trainerbank aus verfolgen. Mit 170 Bundesligaspielen und elf DFB-Pokal-Matches sollte Mainz 05 die bisher längste Station des Trainers werden, wie aus den Daten des Deutschen Fußball-Bundes DFB hervorgeht.

Tuchel international: Den Trainer zog es nach Paris

Im Juli 2015 zog der heute 49-Jährige weiter nach Dortmund. Mit dem BVB feierte er dann seinen bis dato größten Triumph: den Gewinn des DFB-Pokals.

Die Erfolge von Thomas Tuchel:

Weltclubtrainer des Jahres: Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea

Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea Champions-League-Sieger: Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea

Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea Fifa-Klub-Weltmeister: Saison 2021/22 mit dem FC Chelsea

Saison 2021/22 mit dem FC Chelsea Französischer Meister: Saison 2018/19 und 2019/20 mit Paris Saint-Germain

Saison 2018/19 und 2019/20 mit Paris Saint-Germain UEFA-Supercup-Sieger: Saison 2021/22 mit dem FC Chelsea

Saison 2021/22 mit dem FC Chelsea Deutscher Pokalsieger: Saison 2016/17 mit Borussia Dortmund

Saison 2016/17 mit Borussia Dortmund Französischer Pokalsieger: Saison 2019/20 mit Paris Saint-Germain

Saison 2019/20 mit Paris Saint-Germain Französischer Ligapokalsieger: Saison 2019/20 mit Paris Saint-Germain

Saison 2019/20 mit Paris Saint-Germain Französischer Superpokalsieger: Saison 2019/20 und 2018/19 mit Paris Saint-Germain

Saison 2019/20 und 2018/19 mit Paris Saint-Germain Quelle: Transfermarkt.de

Nach seinem ersten großen Erfolg als Trainer ging Tuchel dann nach Frankreich. Mit Paris Saint-Germain bestritt er insgesamt 103 Spiele. 77 der Matches konnte er mit seiner Mannschaft für sich entscheiden, wie die DFB-Daten zeigen.

Alles abgeräumt: In Frankreich holte Tuchel mit seiner Mannschaft einen Sieg nach dem anderen

In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 gewann Tuchel zweimal hintereinander die französische Meisterschaft. In der Saison 2019/20 hielt er zusammen mit seiner Mannschaft den französischen Pokal in den Händen.

Thomas Tuchel: Der gebürtige Bayer kann auf eine lange Liste an Erfolgen blicken. (Archivbild) © Adam Davy/dpa

Mit Beginn des Jahres 2021 ging es Tuchel dann in die Premier League zum FC Chelsa. Tuchel führte bis September 2022 Regie bei den Blues.

Von Paris nach London: Der gebürtige Bayer holt den Champions-League-Titel

Zusammen mit der Mannschaft aus London holte in der Saison 2021/22 den Sieg im UEFA-Supercup und hielt den FIFA-Klub-Weltmeistertitel in Händen. Bereits in der Saison 2020/21 wurde er für seine Trainerleistungen als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet. In derselben Saison gelang ihm mit seiner Mannschaft der Sieg in der Champions League - unbestritten Tuchels größter Triumph. Dafür wird er bis heute von den Chelsea-Fans geliebt. Viele von ihnen konnten seine Entlassung nicht fassen und würden ihn nach wie vor lieber an der Stamford Bridge sehen als den aktuellen Coach Graham Potter.

Insgesamt hat Tuchel in seiner Zeit als Trainer 503 Spiele begleitet, von denen seine jeweilige Mannschaft 283 für sich entscheiden konnte. 100 Mal gingen die Matches unentschieden aus und 120 Mal musste Tuchel eine Niederlage verkraften.

Thomas Tuchel privat: Vater von zwei Töchtern

Nicht nur im Berufsleben ist Tuchel sportbegeistert, zuletzt ließ er sich bei der Australien Open in Melbourne sehen. Die Fans feierten seinen Mode-Auftritt. Der Top-Trainer ist außerdem Vater von zwei Töchtern - Kim und Emma. Medienberichten zufolge trennten sich Sissi und Thomas Tuchel 2022 nach 13 Jahren Ehe.