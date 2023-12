Tuchel lüftet auf Bayern-PK Schildkröten-Geheimnis – und sorgt für viele Lacher

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel wurde zuletzt bei einem Fotoshooting mit einem Kuscheltier gesichtet. Nun lüftet der Bayern-Coach das Geheimnis.

München – Man merkt, dass es beim FC Bayern aktuell läuft!

Woran? An der guten Stimmung während den Pressekonferenzen mit Trainer Thomas Tuchel. Und die gab‘s in den letzten Tagen zuhauf.

Am Freitag war es sogar so weit, dass ein „Täglich grüßt das Murmeltier“ zu Beginn von Pressesprecher Dieter Nickles mit einem „aber wirklich“ gepaart mit einem freudigen Lachen kommentiert wurde, ehe die PK überhaupt startete.

Kurioser PK-Auftakt beim FC Bayern: „Täglich grüßt das Murmeltier“ für Trainer Tuchel

Es gab Tage und Wochen, da war die Atmosphäre eine andere und Bayern-Coach Tuchel bei seinen Auftritten im Pressestüberl an der Säbener Straße deutlich angespannter und sichtbar gereizter. Stichwort Experten-Kritik.

Am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin zeigte sich Tuchel aber locker und entspannt. Er hat ja auch allen Grund dazu, ist der Rekordmeister sportlich derzeit absolut im Soll, auch wenn es unter der Woche in der Champions League gegen Kopenhagen lediglich ein torloses Remis gab. Zudem kehren gegen Union wieder einige zuletzt angeschlagene Spieler in den Bayern-Kader zurück.

Thomas Tuchel lüftete am Freitag das sagenumwobene Schildkröten-Geheimnis. © Screenshot/Twitter/@iMiaSanMia/tz

Thomas Tuchel und das Schildkröten-Geheimnis: Was hat es damit auf sich?

So sorgte eine PK-Frage dann auch für viele Lacher bei der Medienrunde. Was es denn genau mit der Schildkröte auf sich habe, wollte ein Kollege wissen.

Zur Erklärung: Unter der Woche tauchten Fotos von Tuchel auf, wie er gerade ein Stofftier auf dem Trainingsgelände der Münchner fotografiert. Das hatte den Hintergrund, dass der Bayern-Coach für seine Tochter seinen Arbeitsplatz mit einem Kuscheltier abbilden solle – und Tuchel wählte dabei die Schildkröte.

Schildkröte als Synonym für Bayern-Coach? Tuchel-Reaktion sorgt für Lacher

Angeblich ohne großen Hintergedanken, wie er am Freitag dann verriet: „Es musste einfach nur ein Stofftier sein“, erklärte Tuchel: „Weil ich so schnell arbeite wie eine Schildkröte, oder was?“, wollte der 50-Jährige den Grund für die Frage wissen.

Als der Kollege dann eher den dicken Panzer ins Spiel brachte, den man als Bayern-Trainer benötigte, war das Lachen im Pressestüberl groß: „Ou, das wird ja noch besser! Nein, das war das erste Stofftier, das reisebereit war, um mit mir mitzukommen.“ Wäre das auch geklärt.

Schildkröten-Frage sorgt auf Tuchel-PK für viele Lacher

Am Donnerstagmittag zeigte sich Tuchel bei einem Termin auf der ISPO in München bereits sehr offen und redselig, gab dabei tiefe Einblicke in sein Privatleben und sprach zudem offen über seine mentale Gesundheit.

Aktuell scheint es dem Bayern-Trainer sehr gut zu gehen. Zumindest hinterlässt er seit einigen Wochen den Eindruck. Hoffen wir für ihn und den FC Bayern, dass die Ausgeglichenheit und die gute Stimmung bis ins Jahr 2024 anhält.

Zur Not kann man ja immer auf die Schildkröte zurückgreifen. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak

