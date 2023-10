Tuchel und sein Sechser-Problem als Chance für „Bankdrücker“ Müller

Von: Hanna Raif, Vinzent Tschirpke

Joshua Kimmich ist im kommenden Spiel gegen den BVB gesperrt. Thomas Tuchel stellt das vor Schwierigkeiten. Womöglich kommt nun ein Routinier zum Zug.

München – Joshua Kimmich musste sich selbst erst mal informieren. „Sagt mal im Ernst, was glaubt ihr?“, fragte der 28-Jährige in Richtung Journalistentraube, als die Sprache auf die Dauer seiner Rot-Sperre kam. Dass ihm die Antwort nicht allzu gut gefiel, sah man ihm an. Zwei Spiele werden es nach der Notbremse am Darmstädter Marvin Mehlem wohl werden. Inklusive den 86 Minuten, die Kimmich beim 8:0 (0:0) in diesem kuriosen Spiel am Samstag verpasste, dürften es am Ende 266 sein. Oder anders ausgedrückt: In Dortmund und gegen Heidenheim muss es ohne den Mittelfeld-Regisseur gehen.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Präsident: Herbert Hainer Mitglieder: 300.000

Nach Kimmich-Rot: Tuchels Bayern hat vor dem Dortmund-Spiel ein Sechser-Problem

„Das ist extrem unglücklich“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach Abpfiff und sprach aus, was alle dachten. Er bezeichnete Kimmich als „Fixspieler“, als „Schlüsselspieler in der Mitte des Feldes, der brennt, um in diesen Spielen den Unterschied zu machen“. Und er wusste mit Blick auf seinen Kader freilich auch eine Woche vor dem Topspiel beim BVB, dass adäquater Ersatz Mangelware ist.

Ob Leon Goretzka, nach seinem Mittelhandbruch gestern erstmals im Lauftraining, fit wird, muss sich zeigen. Ansonsten ist auf der Sechs aktuell lediglich Konrad Laimer verfügbar. Am Samstag zwar mit passabler Leistung, aber auch bereit für Dortmund?

Kommt Thomas Müller (l.) Thomas Tuchels (r.) Sechser-Problem jetzt zugute? © Sven Simon / Imago

Kimmich fehlt dem FC Bayern wohl zwei Spiele – Laimer als Alternative beim BVB?

Der Neuzugang sagte: „Ich weiß, wie man auf der Sechs spielt und fühle mich dort wohl.“ Und auch Kimmich wollte seinen Kollegen direkt stärken: „Er kann das!“ Trotzdem schwingen Sorgen mit, je näher das Spiel rückt, in dem es neben den paar Punkten an der Tabellenspitze vor allem ums Prestige geht.

Selbst Laimer gab Goretzka mit auf den Weg, „alles“ zu geben, „um so schnell wie möglich wieder fit zu werden“. Er dachte da ans ganze Team („Konkurrenz macht uns alle besser“), vor allem aber an sich. Denn der BVB wird doch anders auftreten als Darmstadt im Spiel „10 gegen 9“ – und Laimer hat Recht, wenn er sagt: „Der Kader ist sehr dünn.“

Bayerns Kimmich nach Roter Karte gegen Darmstadt sauer: „Sehr dumm“

Kimmich selbst ärgerte all das natürlich am meisten. Es ist bitter, ausgerechnet das wichtigste Spiel vor der Winterpause zu verpassen. Er sprach von „Eigenverschulden“, und auch wenn er sich nach dem unnötigen Ballverlust und einem Zupfer nicht „verantwortlich“ für Mehlems Fallen sah, suchte er keine Ausreden.

Die Rote Karte war „sehr dumm“ und sie war berechtigt. Vier Tage nach dem verschuldeten Elfmeter in Istanbul sah Kimmich wieder nicht gut aus.

Tuchel und sein Sechser-Problem als Chance für „Bankdrücker“ Müller?

Er hatte in der Kabine 86 Minuten Zeit nachzudenken. Tuchel fing erst nach Abpfiff an, „Lösungen zu suchen“. Gegen Darmstadt zog er Jamal Musiala nach hinten. Sollte das auch gegen den BVB der Plan sein, könnte Thomas Müller zum ersten Mal seit Anfang Oktober in die Startelf rücken.

Als Einwechselspieler waren ihm gegen Darmstadt immerhin zwei Assists und ein Treffer gelungen – er knackte damit die Schallmauer von 500 Scorerpunkten für den FC Bayern. Ob das gute Argumente für eine Vertragsverlängerung sind, werden Gespräche „in den kommenden Wochen“ zeigen, wie Sportdirektor Christoph Freund sagte. Jetzt erst mal Dortmund überstehen. (Hanna Raif, Vinzent Tschirpke)