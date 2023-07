FC Bayern steckt in der Müller-Klemme

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Thomas Müller trainiert aufgrund von Hüftproblemen aktuell nicht mit dem Team. Die Verletzung könnte noch zum Problem werden – auch für Thomas Tuchel.

München – Die Grüße von der Säbener Straße kamen am Mittwoch. Aber so sehr sich Thomas Müller in seinem kurzen Video auch bemühte, man merkte ihm schon binnen 20 Sekunden an, dass die Situation für ihn alles andere als zufriedenstellend ist.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre) in Weilheim in Oberbayern Vereine im Profibereich: FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024 Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 2x Champions-League-Sieger, 12x Deutscher Meister

Thomas Müller über Hüftprobleme: „Ist nichts Schlimmes“

Sein „kleines Update“ beinhaltete auch folgende Worte: „Es ist nichts Schlimmes, aber in meinem Alter hat man ein bisschen mit Wehwehchen zu kämpfen.“ Ein Problem, das ihn aktuell, wo er an Hüftproblemen laboriert, besonders beschäftigt – und Auswirkungen auf die ganze Saison haben könnte.

Das Thema Müller mag zwar im Moment in den Hintergrund gedrängt worden sein. Es ist den Verantwortlichen im Verein aber durchaus bewusst, dass es noch da ist – und auch nicht von alleine verschwinden wird. Thomas Müller, 33 Jahre alt, Bayern-Urgestein, geht in sein letztes Vertragsjahr, und die Pläne, die er selbst und der Verein haben, sind da womöglich nicht ganz deckungsgleich.

Laboriert aktuell an Hüftproblemen: Thomas Müller. © IMAGO/Joerg Nieberga

FC Bayern: Tritt Thomas Müller die Asien-Reise mit an?

Müller, Vize-Kapitän und Aushängeschild, will auf dem Platz eine Unverzichtbarkeit untermauern, von der intern nicht mehr alle überzeugt sind. Dass er dabei schon in der Vorbereitung jäh ausgebremst wird, ist nicht gerade förderlich. Vielmehr verschiebt es die Problematik ein wenig nach hinten. Ob das besser ist? Fraglich.

Schon am Tegernsee, wo Müller am Sonntag abreisen musste und lediglich zum Team-Event am Montag zurückkehrte, war er Gesprächsthema. Und Tuchel gab zu, dass der Fall aktuell nicht leicht sei. Für die am Montag startende Asien-Reise werde es „eng“, ließ der 49-Jährige verlauten. Tuchel führte aus: „Wir überlegen, ob es Sinn macht, ihn mitzunehmen – oder wir mehr Ressourcen haben, ihn in München aufzubauen.“ Für diesen Fall soll Müller nach der Rückkehr Anfang August ins Mannschaftstraining einsteigen. Bis zum Ernstfall im Supercup bleiben dann keine zehn Tage.

FC Bayern: Müller-Verletzung bahnte sich an

Tuchel sucht aktuell den Austausch mit dem medizinischen Staff, einen direkten Kontakt zu Müller hat er in den vergangenen Tagen nicht gehabt. Trotzdem weiß er um dessen Gemütslage. Die Verletzung von Müller hat sich nach tz-Informationen schon länger angebahnt, immer wieder war der Weltmeister daher auch an der Säbener Straße, als die Kollegen noch im Urlaub weilten.

Er braucht nun Zeit, und ist „traurig darüber, wir auch“, sagte der Trainer, der aber nicht „übermäßig zweifeln“ möchte. Dass Müller aus marketingtechnischer Sicht in Asien fehlen würde, ist dem Coach egal: „Es ist ein sportlicher Verlust für mich.“ Zieht man Müllers Einsatzzeiten der Ära Tuchel heran, darf diese Aussage zumindest kritisch hinterfragt werden. Es gab nicht allzu viele sogenannte „Thomas-Müller-Spiele“, vielmehr deutete sich an, wie Tuchel über den Fall denkt.

FC Bayern: Thomas Tuchel muss bei Müller die richtige Balance finden

Wie die tz erfuhr, ist dem Coach nämlich durchaus bewusst, dass die Personalie schon Trainer wie Niko Kovac, Carlo Ancelotti und Julian Nagelsmann in Erklärungsnot brachte; auch er wird früher oder später in der Klemme sein. Tuchel-Fußball ist kein Müller-Fußball. Aber zu hören ist: Tuchel will Müller keinesfalls absägen, sondern einen für alle Seiten gesichtswahrenden Weg finden, ein würdiges Ende im Bayern-Trikot einzuleiten.

Müller schloss sein Video übrigens mit den Worten: „Ich bleibe dran.“ Man darf das durchaus wörtlich nehmen. Ein Thomas Müller kämpft – bis zum Schluss. (Hanna Raif, Philipp Kessler)