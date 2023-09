FC Bayern startet mit Heimspiel gegen Manchester United – ungewohnte Anstoßzeit in Istanbul

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Donnerstag wurde in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Der FC Bayern bekommt eine machbare Gruppe.

Champions League : FC Bayern mit Losglück – machbare Gruppe für FCB

: FC Bayern mit Losglück – machbare Gruppe für FCB Hammer-Gruppe für den BVB : Dortmund muss nach Paris, Mailand und Newcastle

: Dortmund muss nach Paris, Mailand und Newcastle ManCity und Real Madrid: Attraktive Lose für RB Leipzig und Union Berlin

Update vom 2. September, 12.40 Uhr: Der FC Bayern startet in die Champions League mit einem Heimspiel gegen Manchester United. Zwei Tage nach der Auslosung der Gruppenphase hat die UEFA am Samstag die zeitgenauen Spielansetzungen bekannt gegeben. Die Münchner empfangen demnach am Mittwoch, 20. September, um 21 Uhr den englischen Rekordmeister in der Allianz Arena. Am 3. Spieltag ist der FCB bei Galatasaray Istanbul zu Gast und muss bereits zur frühen Anstoßzeit um 18.45 Uhr antreten. Die Spiele der Bayern in der Königsklasse in der Übersicht:

Spieltag 1: FC Bayern vs. Manchester United 20. September, 21 Uhr

FC Bayern vs. Manchester United 20. September, 21 Uhr Spieltag 2: FC Kopenhagen vs. FC Bayern 3. Oktober, 21 Uhr

FC Kopenhagen vs. FC Bayern 3. Oktober, 21 Uhr Spieltag 3: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern 24. Oktober, 18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern 24. Oktober, 18:45 Uhr Spieltag 4: FC Bayern vs. Galatasaray Istanbul 8. November, 21 Uhr

FC Bayern vs. Galatasaray Istanbul 8. November, 21 Uhr Spieltag 5: FC Bayern vs. FC Kopenhagen 29. November, 21 Uhr

FC Bayern vs. FC Kopenhagen 29. November, 21 Uhr Spieltag 6: Manchester United vs. FC Bayern 12. Dezember, 21 Uhr

Update vom 31. August, 18.53 Uhr: So, das war‘s mit der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Der FC Bayern wurde ein wenig von der Losfee geküsst und trifft in der Gruppe A auf Manchester United, FC Kopenhagen und Galatasaray. Das sind machbare Aufgaben. Ganz anders sieht es beim BVB aus, die mit PSG, Milan und Newcastle eine wahre Hammer-Gruppe erwischt haben. RB Leipzig hat bis auf Manchester City durchaus machbare Gegner und Union Berlin darf sich beim CL-Debüt auf Real Madrid freuen.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D FC Bayern FC Sevilla SSC Neapel Benfica Lissabon Manchester United FC Arsenal Real Madrid Inter Mailand FC Kopenhagen PSV Eindhoven SC Braga FC Salzburg Galatasaray Istanbul RC Lens Union Berlin Real Sociedad

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Feyenoord Paris Saint-Germain Manchester City FC Barcelona Atletico Madrid Borussia Dortmund RB Leipzig FC Porto Lazio Rom AC Milan Roter Stern Belgrad Schachtjor Donezk FC Celtic Newcastle United Young Boys Bern Royal Antwerpen

FC Bayern im Losglück: Gruppen der Champions League in der Übersicht

+++ 18.48 Uhr: DER FC BAYERN BEKOMMT GALATASARAY! Damit ist die Gruppe A voll. Bayern, ManUnited, Kopenhagen und Galatasaray. Das sieht aber alles in allem nach einer lösbaren Aufgabe aus, oder?

+++ 18.43 Uhr: So, jetzt geht‘s zu Lostopf 4! Dort ist Union Berlin zu finden, aber die können logischerweise auch nicht auf den deutschen Rekordmeister treffen. Wer also wird‘s für den FC Bayern? Newcastle United, der vermutlich dickste Brocken in dem Pot, kann es nicht werden. Die wandern nämlich in die Gruppe F zum BVB!

CL-Auslosung: FC Bayern trifft auf ManUnited, Kopenhagen und Galatasaray

+++ 18.41 Uhr: DER FC BAYERN BEKOMMT FC KOPENHAGEN! Im Vergleich zur BVB-Gruppe ist das bislang machbar.

+++ 18.34 Uhr: Puh, heftige Lose für die deutschen Teams! Bayern muss gegen ManUnited ran, Leipzig bekommt‘s mit City zu tun und der BVB trifft auf PSG. Jetzt kommen die Mannschaften aus Lostopf 3. Wen bekommen die Münchner?

Hammer-Gruppe bei CL-Auslosung für den BVB: Dortmund muss nach Paris, Mailand und Newcastle

+++ 18.31 Uhr: DER FC BAYERN TRIFFT AUF MANCHESTER UNITED! Da werden Erinnerungen an 1999 wach.

+++ 18.29 Uhr: Der BVB wird gezogen und kommt in Gruppe F. Wen aber bekommen die Bayern? Nicht Arsenal, denn die wurden in Gruppe B gelost.

+++ 18.27 Uhr: Jetzt kommt Lostopf 2 dran! Dort befinden sich der BVB und RB Leipzig, aber die können nicht auf den FC Bayern treffen. Allerdings: Auch Real Madrid oder der FC Arsenal sind in dem Pott. Wer wird‘s?

+++ 18.24 Uhr: In welcher Gruppe wird der FC Bayern sein? Der Rekordmeister ist das erste Los des Abends, das gezogen wird! Also Gruppe A für die Münchner. Der Titelverteidiger ManCity kommt in die Gruppe G.

+++ 18.18 Uhr: Bevor die Auslosung nun wirklich gleich gestartet wird, erklärt die UEFA noch einmal das Prozedere der Ziehung. Anschließend werden die einzelnen Lostöpfe noch einmal präsentiert. Zur Erinnerung: In Topf 1 befindet sich der FC Bayern.

+++ 18.13 Uhr: Jetzt betreten Eric Abidal, einstiger Star des FC Barcelona und Joe Cole, der beim FC Chelsea eine Legende ist, die Bühne. Abidal gewann 2011 in Wembley den Henkelpott. Cole freut sich, dass England wieder das Finale austragen darf. Übrigens: 2025 wird das CL-Finale in München stattfinden. Auch Giorgio Marchetti, der die Auslosung durchführen wird, ist nun auf der Bühne. Also, es geht gleich los!

Champions-League-Auslosung: Eric Abdial und Joe Cole ziehen die Lose

+++ 18.07 Uhr: Nun gibt‘s erstmal einen kleinen Rückblick auf die vergangene Champions-League-Saison. Tolle Szene, die da zu sehen sind.

+++ 18.03 Uhr: Bis es letztlich zur Auslosung kommt und die Kugel gezogen werden, dürfte es noch ein wenig dauern. Zunächst ist eine kleine musikalische Unterhaltung zu sehen. Anschließend wird es die eine oder andere Ehrung geben. Unter anderem soll Miroslav Klose für sein beispielhaftes Fair-Play-Verhalten ausgezeichnet werden.

Update vom 31. August: 18 Uhr: Es geht los! Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League in Monaco beginnt. Wie fast schon gewohnt begrüßen Pedro Pinto und Reshmin Chowdhury die Zuschauer und werden durch die Gala führen. Wir freuen uns auf die Ziehung!

Update vom 31. August, 17.37 Uhr: Egal, wie die Gruppen aussehen werden, es wird eine ganz besondere Spielzeit in der Champions League werden. Denn: Erstmals seit 2003 wird die Königsklasse ohne Lionel Messi und Cristiano Ronaldo stattfinden.

Champions-League-Auslosung heute live: Losglück oder Hammer-Gruppe für den FC Bayern?

Update vom 31. August, 17.04 Uhr: In knapp einer Stunde geht‘s los! Dann startet die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase in Monaco. Neben dem FC Bayern sind auch der BVB, RB Leipzig und erstmals auch Union Berlin qualifiziert. Für alle vier Teams warten spektakuläre Gegner. Anderseits hatten die Münchner auch nicht selten Losglück. Vielleicht auch dieses Mal?

Update vom 31. August, 15.49 Uhr: Um 18 Uhr startet ja bekanntlich die Auslosung heute. Wirklich richtig los geht‘s in der Champions League dann aber erst am 19. und 20. September. Da finden die ersten Gruppenspiele statt. Zwei Wochen später, also am 3. und 4. Oktober, ist der 2. Spieltag. Ende Oktober (24./25.) der 3. Spieltag. Am 7. und 8. November startet dann sozusagen die CL-Rückrunde. Die Spieltage fünf und sechs finden am 28./29. November und am 12./13. Dezember statt.

CL-Auslosung im Live-Ticker: Finalort 2024 für FC Bayern doppelt gutes Omen

Update vom 31. August, 15.14 Uhr: Das CL-Finale findet in dieser Saison übrigens in London statt. Am 1. Juni um 21 Uhr wird die Partie im Wembley Stadion angepfiffen. Für den FC Bayern in doppelter Hinsicht attraktiv. Das Finale 2013, welches auf dramatische Art und Weise ausgerechnet gegen den BVB gewonnen wurde, fand ebenfalls in Wembley statt. Und außerdem kommt der neue Superstar der Münchner, Harry Kane, bekanntlich aus London. Wenn das nicht alles eine Extra-Motivation ist?

Update vom 31. August, 14.34 Uhr: In knapp dreieinhalb Stunden ist es so weit, dann startet in Monaco die Auslosung der diesjährigen Gruppenphase der Champions League. Zudem wird noch der UEFA-Spieler des Jahres bekannt gegeben. Als Favorit gilt da wenig überraschend Erling Haaland, der mit Manchester City nicht nur die Königsklasse gewann, sondern auch noch Meister wurde und die Pokal holte.

Update vom 31. August, 12.39 Uhr: In dieser Champions-League-Saison fehlen übrigens drei richtig große Namen. Der FC Liverpool, mit Trainer Jürgen Klopp startet lediglich in der Europa League. Der FC Chelsea, immerhin Titelträger 2021, hat sich hingegen gar nicht für das internationale Geschäft qualifiziert. Auch Juventus Turin wird man in dieser Spielzeit nicht in Europa sehen.

FC Bayern droht Hammer-Gruppe: Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Erstmeldung vom 31. August, 11.35 Uhr:

München/Monaco – Endlich wieder Königsklasse!

Zumindest der Anfang, denn am Donnerstagabend wird ab 18 Uhr die Gruppenphase in der UEFA Champions League ausgelost. Daher werden alle Top-Teams aus Europa ihre Augen aufs Grimaldi Forum in Monaco richten, denn dort wird die Ziehung wie üblich stattfinden.

Auf welche Teams trifft der FC Bayern in diesem Jahr in der Gruppenphase der Champions League? © IMAGO / ZUMA Press /Newspix

Champions-League-Auslosung heute live: Welche Hammer-Gruppe darf‘s für den FC Bayern sein?

Natürlich werden auch die Bosse des FC Bayern München vor Ort sein und gespannt auf die Loskugeln schauen. Denn dem deutschen Rekordmeister könnte eine wahre Hammer-Gruppe drohen! Nicht unwahrscheinlich, dass es bereits in der Gruppenphase zu einem Duell mit einem europäischen Schwergewicht kommt.

Real Madrid, Inter Mailand, die kürzlich erst Benjamin Pavard aus München verpflichtet haben, oder der FC Arsenal befinden sich in Lostopf 2 und sind somit potenzielle Gegner der Bayern.

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid Schachtjor Donezk Union Berlin FC Sevilla Manchester United FC Salzburg RC Lens FC Bayern München Borussia Dortmund Roter Stern Belgrad Newcastle United FC Barcelona Atletico Madrid SC Braga Celtic Glasgow SSC Neapel RB Leipzig AC Milan Young Boys Bern Paris Saint-Germain FC Porto Lazio Rom Galatasaray Istanbul Benfica Lissabon FC Arsenal PSV Eindhoven Royal Antwerpen Feyenoord Rotterdam\t Inter Mailand FC Kopenhagen Real Sociedad San Sebastian

Ein letztes Mal: Auslosung der Gruppenphase in der Champions League

Ab 18 Uhr wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Übrigens zum letzten Mal, denn ab der Saison 2024/25 wird die Königsklasse reformiert – und die klassische Vorrunde mit acht Gruppen fällt dann weg. (smk)