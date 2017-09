Ticker: Wahnsinnsstart in die Wiesn-Wochen: Bayern wie im Rausch

Drei Punkte gegen Mainz müssen her, damit der FC Bayern nicht den Anschluss an die Tabellenspitze verliert.

Der FC Bayern zeigt zum Start der Wiesn-Zeit im Heimspiel gegen Mainz ein ganz anderes Gesicht als zuletzt. Auch Thomas Müller spielt groß auf. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 4:0 (2:0)

FC Bayern: 1 Neuer - 32 Kimmich, 17 Boateng (62. 4 Süle), 5 Hummels, 13 Rafinha - 23 Vidal (72. 19 Rudy) - 10 Robben (62. 7 Ribery), 25 Müller, 6 Thiago, 29 Coman - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 8 Martinez, 11 James, 24 Tolisso 1. FSV Mainz 05: 1 Adler - 3 Balogun, 16 Bell, 4 Diallo (75. 9 Muto) - 2 Donati, 18 Brosinski (64. 25 Gbamin) - 20 Frei, 23 Serdar - 8 Öztunali, 32 de Blasis (46. 6 Latza) - 7 Quaison

FSV-Bank: 27 Zentner, 17 Jairo, 10 Maxim, 14 Fischer Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel) Tore: 1:0 Müller (11.), 2:0 Robben (23.), 3:0 Lewandowski (50.), 4:0 Lewandowski (77.)

Fazit: Mit einer Machtdemonstration starten die Bayern in die Wiesn-Wochen. Mainz ist hier chancenlos. Der einzige Kritikpunkt bei den Roten: Die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig.

Schlusspfiff: Pünktlich beendet der Schiri die Partie.

89. Minute: Auf Vorlage von Rafinha kommt Coman zum Abschluss. Adler taucht ab und pariert den Versuch aus zwölf Metern.

86. Minute: Oha! Hummels verliert den Ball an Muto. Der Japaner stürmt in Richtung Neuer, sein Flachschuss aus 15 Metern streicht aber hauchdünn am linken Pfosten vorbei.

86. Minute: Die Roten wollen mehr. Schon in der gegnerischen Hälfte werden die Mainzer immer wieder attackiert.

85. Minute: Lewandowski steigt im Zentrum hoch, verpasst aber die Flanke von Ribery.

83. Minute: Ribery hätte gern einen Elfmeter. Er stürmt an der linken Seite des Strafraums in Richtung Torauslinie und geht dann im Duell mit Bell zu Boden. Die Entscheidung ist vertretbar.

82. Minute: Die Gäste sind mit dem Zwischenstand echt gut bedient. Der FC Bayern scheint sich rechtzeitig zur Wiesn in einen Rausch zu spielen.

79. Minute: Da wackelt das Lattenkreuz! Nach Riberys Flanke von der linken Seite drischt Rudy die Kugel volley an die Torumrandung. Der Schuss wäre schon einen Treffer wert gewesen.

77. Minute: Tooor für den FC Bayern! Lewandowski erhöht auf 4:0! Kimmich bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld butterweich herein. Der Pole stiehlt sich von Bell davon und trifft vom langen Pfosten per Kopf ins rechte Eck.

76. Minute: Serdar kommt von der Strafraumgrenze zum Abschluss und zieht deutlich über das Tor.

75. Minute: Bei den Mainzern kommt mit Muto ein Stürmer für Verteidiger Diallo. Der Franzose scheint angeschlagen zu sein.

75. Minute: Ribery will hier sein Tor machen. Der Franzose zieht vor dem Strafraum von links nach innen und prüft dann Adler mit einem wuchtigen Schuss.

74. Minute: Die Gäste kommen über Öztunali. Der U21-Europameister wird aber noch vor dem Strafraum gestoppt.

72. Minute: Letzter Wechsel bei den Roten - Rudy kommt für Vidal. Der „Krieger“ hatte Adler zuvor zu einer Glanztat gezwungen, war jedoch wegen Aufstützens gegen Latza zurückgepfiffen worden. Den Kopfball lenkte Adler klasse an die Latte.

71. Minute: Kimmich flankt von der rechten Seite. Der Ball gerät zu lang und Adler riskiert gegen Lewandowski Kopf und Kragen.

70. Minute: Ribery geht von halblinks in den Strafraum und taucht nach Doppelpass mit Lewandowski allein vor Adler auf. Der Keeper bleibt aber Sieger - von Ribery prallt die Kugel ins Toraus.

69. Minute: Nun lassen es die Bayern wieder ruhiger angehen und setzen auf Spielkontrolle.

67. Minute: Der Standard missglückt eigentlich, doch die Kugel kommt zu Frei. Dessen Volleyversuch aus gut 20 Metern in halbrechter Position lenkt Neuer bravourös um den Pfosten. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

66. Minute: Öztunali beschäftigt Rafinha im Bayern-Strafraum, sein Schuss wird vom Brasilianer zur Ecke geblockt.

65. Minute: Nach einer weiteren Ecke gewinnt Süle das Kopfballduell. Müller versucht es am langen Pfosten per Fallrückzieher - die Kugel fliegt jedoch am anderen Pfosten vorbei ins Toraus.

64. Minute: Beim FSV kommt Gbamin für Brosinski.

64. Minute: Balogun muss nach der Ecke draußen behandelt werden, kommt aber zurück.

63. Minute: Nach der Ecke schnappt sich Adler im Durcheinander den Ball.

62. Minute: Tauschzeit - Süle und Ribery ersetzen Boateng und Robben.

62. Minute: Kimmich setzt sich durch und gibt den Ball in den Lauf von Müller. Brosinski klärt zur Ecke.

60. Minute: Aktuell lassen die Roten das Bällchen durch die eigenen Reihen laufen. Die Mainzer sind lange nicht mehr so forsch wie in den ersten Minuten.

58. Minute: Kimmich und Robben versuchen es über rechts. Letztlich gibt es Ecke, weil der Niederländer gegen Brosinski nachsetzt. Der Standard verpufft jedoch.

57. Minute: Bayern spielt mehrmals direkt. Letztlich misslingt Vidals hoher Ball auf Müller und Adler klärt per Kopf.

56. Minute: Boateng bremst Quaison unsanft aus und wird dafür mit Gelb verwarnt.

55. Minute: Diallo unterbindet einen Bayern-Konter über Robben unfair - dafür gibt es Gelb.

55. Minute: Müller stoppt Brosinski am eigenen Strafraum. Auch dafür ist sich der Fan-Liebling nicht zu schade.

53. Minute: Der Ball landet nach dem Standard auf Vidals Kopf, doch Adler ist zur Stelle.

52. Minute: Da ist fast das 4:0! Coman kommt über links und findet im Strafraum Müller, der auf Lewandowski ablegen will - aber Brosinski klärt in höchster Not zur Ecke.

50. Minute: Toooor für den FC Bayern! Lewandowski stellt auf 3:0! Die Roten kommen über rechts, wo Müller viel Platz hat. Seine flache Hereingabe findet am langen Pfosten dem Knipser, der sich nicht zweimal bitten lässt und Adler aus sechs Metern überwindet.

50. Minute: Brosinski umkurvt auf der rechten Seite Thiago, doch dann grätscht Vidal dazwischen - saubere Aktion des Chilenen.

49. Minute: Der erste Abschluss der Hälfte gehört Vidal. Nach Kimmichs Freistoßflanke von der rechten Seite setzt der Chilene den Kopfball aus zehn Metern über den Kasten.

47. Minute: Lewandowski weicht nach außen aus. Seine Flanke mit links kommt gut, doch im Zentrum lauert kein Kollege.

46. Minute: Weiter geht‘s in der Arena - mit Anstoß für die Roten. Die Gäste spielen nun mit Latza für de Blasis.

Pausen-Fazit: In der Rückwärtsbewegung funktioniert noch nicht alles, aber ansonsten haben die Roten hier alles im Griff. Das 2:0 ist für die Mainzer sehr schmeichelhaft.

Pausenpfiff: Die ersten 45 Minuten sind beendet.

45. Minute: Der Franzose eilt Donati und Balogun davon, doch sein Pass ins Zentrum missglückt und landet bei Adler.

45. Minute: Coman kommt über die linke Seite. Sein halbhoher Pass erreicht Müller im Strafraum jedoch nicht.

44. Minute: Die Roten setzen jetzt ein bisschen auf Sicherheit. Zwei-, dreimal sind die Gäste ihnen ja bereits entwischt - ohne Folgen.

42. Minute: Rafinha erwischt Donati an der Außenlinie per Grätsche - auch für den Brasilianer gibt es Gelb.

42. Minute: Coman dribbelt sich am Strafraum fest und versucht es dann mit einem Chip-Pass, der bei Balogun endet.

38. Minute: Da hat Bell Glück. Der gerade erst verwarnte Mainzer stoppt Lewandowski per Trikottest. Der Schiri entscheidet jedoch auf Vorteil. Das war ein taktisches Foul. Statt die Ampelkarte zu sehen muss sich Bell ein paar Takte anhören.

37. Minute: Müller startet auf der rechten Seite und erwartet den Diagonalball von Hummels. Doch der lange Pass verunglückt dem Verteidiger.

36. Minute: Bell erwischt Lewandowski ganz leicht in Kungfu-Manier. Dafür sieht der Mainzer verdientermaßen Gelb. Das war echt fahrlässig.

34. Minute: Coman prüft Adler mit einem wuchtigen Schlenzer aus rund 25 Metern. Der Keeper greift sich die Kugel sicher.

33. Minute: Kimmich kommt bis auf die Grundlinie durch. Sein Pass ins Zentrum wird entschärft und ist damit am kurzen Prosten eine sichere Beute für Adler. Müller streckt sich vergebens.

32. Minute: Hummels probiert es wieder mit einem langen Ball, der aber unerreichbar für die Offensivfraktion wird.

30. Minute: Kimmich schlägt eine recht hohe Flanke. Coman legt per Kopf ab auf Vidal, der es in Bedrängnis mit einem Lupfer probiert - der misslingt jedoch.

28. Minute: Robben spielt den Ball in den Strafraum auf Müller, dessen Doppelpassversuch misslingt. Aus dem Hinterhalt kommt Thiago angerauscht und feuert das Leder in die Wolken.

26. Minute: Die Stimmung auf den Rängen ist prächtig und die Roten geben weiter Gas. Nach dem Feuerwerk beruhigt sich das Spiel nun aber wieder.

23. Minute: Toooor für den FC Bayern! Robben erhöht auf 2:0! Der Routinier wird geschickt und taucht in halbrechter Position vor Adler auf. Mit dem schwachen rechten hebt der Niederländer den Ball über den Keeper in die Maschen.

22. Minute: Und gleich das nächste dicke Ding - Müller wird noch gestoppt, der Ball kommt zu Lewandowski, der aus sechs Metern am Tor vorbei schießt.

21. Minute: Unfassbar! Die Bayern laufen mit drei auf einen Verteidiger auf das Mainzer Tor zu. Robben legt gekonnt ab auf Coman, der aus acht Metern nur die Unterkante der Latte trifft. Anschließend scheitert Vidal per Kopf an Adler.

20. Minute: Die Roten spielten hinten herum. Neuer wird sogar im Fünfer angelaufen.

18. Minute: Das muss das 2:0 sein! Coman startet auf links und legt ab auf Lewandowski, der Robben per Hacke einsetzt. Adler pariert zunächst gegen den Niederländer und dann auch noch sensationell gegen Vidal.

17. Minute: Lewandowski geht in den Infight mit Bell, wird aber zurückgepfiffen.

16. Minute: Die Mainzer kommen nun besser ins Spiel. Eine Freistoßflanke verpufft jedoch.

15. Minute: Vorsicht! Öztunali setzt Quaison ein, der aus halbrechter Position allein vor Neuer zum Abschluss kommt - der Keeper pariert.

15. Minute: Vidal kommt binnen wenigen Sekunden zu zwei Abschlüssen. Erst blockt Diallo seinen Seitfallzieher mit dem Rücken, dann endet ein Kopfball in Adler Armen.

14. Minute: Die Fans feiern den Torschützen. Derweil kommt die nächste Welle über Robben, der eine Ecke erarbeitet.

11. Minute: Toooor für den FC Bayern! Müller macht das 1:0! Die Bayern setzen sich im 05-Strafraum fest. Kimmich legt auf Müller ab., der aus zwölf Metern mit links trifft - auch dank Robben, der den Ball noch mit dem Unterschenkel abfälscht und damit Adler entscheidend stört.

11. Minute: Über Müller und Robben kommt der Ball zu Vidal, dessen Versuch aus 18 Metern in zentraler Position geblockt wird.

10. Minute: Die Mainzer machen bislang sehr viel richtig, kommen immer sofort in die Zweikämpfe und den Bayern damit das Leben schwer.

8. Minute: Wieder schenken die Roten die Kugel zu leicht her. Quaison Versuch wird zur Ecke geblockt. Der Standard bringt nichts ein.

7. Minute: Nach einem Fehlpass von Thiago schnappt sich Brosinski den Ball und zieht aus 20 Metern in halblinker Position ab - knapp am langen Pfosten vorbei.

6. Minute: Kimmich schlägt die erste Ecke herein. Im Zentrum verpassen Hummels und Vidal.

5. Minute: Robben nimmt Tempo auf und will dann auf rechts Kimmich einsetzen - aber die Gäste gehen entschlossen dazwischen.

4. Minute: Hummels greift zum langen Ball, doch dieser Pass erreicht niemanden.

2. Minute: Die Mainzer gehen sehr forsch zu Werke und pressen früh.

1. Minute: Der Ball rollt. Anstoß haben die Gäste.

+++ Der Sportdirektor fordert mehr als die drei Punkte: „Wir wollen die Gegner natürlich auch dominieren. Das hat in den jüngsten Spielen leider nicht so gut funktioniert.“

+++ Salihamidzic spricht am Sky-Mikro über die Bankrolle von Ribery: „Der Grund ist der gleiche wie bei den anderen Spielern auf der Bank. Wir haben ja bald schon das nächste Spiel.“

+++ Die Gäste beginnen mit dem ehemaligen Löwen-Profi Bell. Im Tor steht natürlich Ex-Nationalkeeper Adler - der hat mit dem HSV in der Arena ja schon einige bittere Lehrstunden erlebt.

+++ Ancelotti stellt gegen Mainz offensiv auf. Neben Lewandowski, Robben und Coman beginnen auch Müller und Thiago. Während Boateng sein Startelf-Comeback gibt, sitzt Ribery zunächst draußen.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05! Anstoß ist Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in der ausverkauften Allianz Arena - hier im Live-Ticker entgeht Ihnen nichts!

Vorbericht

Nach der ersten Saisonniederlage bereits am 3. Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim und dem zwar gewonnenen, aber glanzlosen Champions-League-Auftritt gegen den RSC Anderlecht könnte die Stimmung an der Säbener Straße selbstredend besser sein.

Coach Carlo Ancelotti muss sich öffentlich dauernd für seine Aufstellungen rechtfertigen, die Spieler sind sich untereinander nicht ganz grün und Franck Ribéry drückte in der Königsklasse seinen Ärger über seine vorzeitige Auswechslung unverhohlen und für jedermann wahrnehmbar mit einem Wutausbruch in Richtung der Trainerbank aus. Klar, dass nun alle, vor allem die Fans, eine klare Leistungssteigerung gegen die Gäste aus Mainz erwarten. Einen weiteren Ausrutscher in Form von Punktverlusten kann sich der Rekordmeister eigentlich kaum erlauben.

Doch die Rheinhessen bewiesen am vergangenen Spieltag gegen Bayer Leverkusen Moral, gaben trotz eines 0:1-Rückstandes nicht auf und sicherten sich die ersten Punkte in der noch jungen Spielzeit. Ein Blick in die Statistikbücher dürfte den Gästen zusätzlichen Auftrieb geben. Jeweils zwei Gegentore und insgesamt nur einen Punkt verbuchten die Bayern in ihren letzten beiden Heimspielen gegen die Mainzer, die in den letzten beiden Spielzeiten der erfolgreichste Klub der Liga an der Isar waren. Mit dem 2:1 am 2. März 2016 sind sie der bislang letzte Klub, dem ein Gästesieg in München gelang, und beim 2:2 am 22. April entführten sie auch den bislang letzten Punkt beim Rekordmeister.

Personell hat Ancelotti auf Bayern-Seite weiterhin die Qual der Wahl: Gegen Mainz steht der gegen Anderlecht noch gesperrte Arturo Vidal wieder zur Verfügung. Auch Jerome Boateng, der nach monatelanger Verletzungspause ein Kurz-Comeback gefeiert hatte, drängt ins Team.

