FC Bayern II verkürzt Rückstand auf Bayreuth durch Kantersieg

Teilen

Gabriel Vidovic traf kurz vor der Pause zum 2:1 für den FC Bayern München II. © Imago Images / Lackovic

Der FC Bayern II hat am Dienstagabend einen klaren Sieg gegen den SC Eltersdorf gefeiert und den Abstand auf Spitzenreiter verkürzt. Der Ticker zum Nachlesen.

Nachholspiel vom 22. Spieltag der Regionalliga: FC Bayern München II gegen SC Eltersdorf 5:1 (2:1)

vom 22. Spieltag der gegen Die U23 verkürzt damit den Rückstand auf Spitzenreiter Bayreuth auf sieben Zähler.

Der Ticker zum Spiel aus dem Grünwalder Stadion zum Nachlesen.

München - Die U23 des FC Bayern kann mit einem Sieg am Dienstagabend den Rückstand zur SpVgg Bayreuth auf sieben Punkte verkürzen. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis gegen den Aufsteiger SC Eltersdorf den dritten Dreier im dritten Spiel des Jahres einfahren. Im Hinspiel Ende Juli setzte sich der Nachwuchs aus München klar mit 6:2 durch.

Zwei der vier Torschützen vom Kantersieg in Eltersdorf sind nicht mehr bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern* an Bord: Oliver Batista Meier versucht sein Glück inzwischen in der 2. Bundesliga bei Dynamo Dresden, Torjäger Nemanja Motika ist im Winter nach Serbien zu Roter Stern Belgrad gewechselt und will dort den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

FC Bayern II: Lucas Copado trifft in beiden Spielen nach der Winterpause für die U23

Auch ohne die beiden bis zur Winterpause besten FCB-Scorer der Vorrunde ist die U23 von der Säbener Straße* im neuen Jahr gut aus den Startlöchern gekommen. Zum Auftakt Anfang März feierte der Nachwuchs der Roten einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Schalding-Heining. Am vergangenen Freitag folgte ein klarer 3:0-Sieg im Derby bei der SpVgg Unterhaching. In beiden Spielen traf Lucas Copado, der Anfang Januar unter Julian Nagelsmann* in der 1. Bundesliga* bereits sein Debüt für die Profis feiern durfte.

Die Gäste sind der große Außenseiter im Grünwalder Stadion. Bernd Eigners Mannschaft hat in den letzten sieben Spielen sechs Niederlagen kassiert. Nur die Partie zum Rückrundenauftakt beim TSV 1860 Rosenheim konnte der Aufsteiger durch eine furiose Aufholjagd in der Schlussphase noch knapp mit 4:3 gewinnen. In vier Spielen seit Anfang März kassierte der SCE 15 Gegentore, am vergangenen Wochenende setzte es eine 2:4-Pleite beim 1. FC Schweinfurt. (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.