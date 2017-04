Ticker zum Nachlesen: BVB schmeißt Bayern aus dem Pokal!

München - Der „Clásico“-Pokalfight mit dem BVB endet für die Bayern bitter. Die Tür zum Finale stand weit offen - dann kam Dembele. Der Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

FC Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels (60. Boateng), Martinez, Lahm - Xabi Alonso (79. Müller), Vidal - Ribéry (85. Douglas Costa), Thiago, Robben - Lewandowski Bank: Starke, Rafinha, Bernat, Kimmich, Müller Borussia Dortmund: Bürki - Schmelzer, Sokratis, Bender, Piszczek (80. Pulisic) - Castro (46. Durm), Weigl - Dembélé, Reus (91. Ginter), Guerreiro - Aubameyang Bank: Weidenfeller, Isak, Pulisic, Kagawa, Merino, Ginter Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin) Tore: 0:1 Reus (19.), 1:1 Martinez (28.), 2:1 Hummels (41.), 2:2 Aubameyang (69.), 2:3 Dembélé (74.)

+++ ...und damit verabschieden wir uns auch für diese Pokalnacht. In den kommenden Tagen wird es für die Bayern wohl darum gehen, die zwei Cup-Enttäuschungen gegen Real und BVB aufzuarbeiten. Natürlich werden wir die Reaktionen von der Säbener Straße für Sie genau verfolgen. Bis dahin - und trotz allem eine gute Nacht!

+++ Tatsächlich hätte die Elf der Münchner Bayern mehr als genug Gelegenheit gehabt, die in der Defensive oft fahrigen Dortmunder mit einem 3:1 endgültig auszuknocken. Es kam anders: Dembélé zerlegte die Bayern-Viererkette nach Hummels‘ Auswechslung gleich zweimal. Nach dem Dortmunder Doppelschlag reichte es beim FCB nicht mehr für ein wirklich zwingendes Comeback. So fährt letztlich Schwarz-Gelb nach Berlin - glücklich, aber nicht gänzlich unverdient. Bärenstarke 30 Minuten reichten den Bayern unterm Strich einfach nicht.

+++ Die Bayern-Stars klagen über eine „bittere Niederlage“. Sowohl Sven Ulreich als auch David Alaba hadern vor den Sky-Mikrofonen mit der Chancenauswertung. Zurecht. Hier gibt es die gesammelten Stimmen zum Spiel.

90+7. Minute: Schluss! Ende! Borussia Dortmund schlägt dank eines unerwarteten Doppelschlags und zwei starker Aktionen von Dembélé die Bayern. Die FCB-Fans müssen auf die Fahrt nach Berlin verzichten.

90+6. Minute: Vidal erreicht einen langen Ball nicht. Abstoß Dortmund.

90+5. Minute: Es riecht nach einem Sieg der Gäste. Dortmund hat in diesen Sekunden viel Ballbesitz. Nun liegt bei Abstoß Bayern Durm verletzt im Mittelkreis.

90+4. Minute: Bürki lässt sich beim Freistoß sehr viel Zeit und sieht die Gelbe.

90+3.. Minute: Ein hoher Ball segelt in Richtung Dortmunder Strafraum - aber Javi drückt Bender den Ellbogen ins Gesicht. Stürmerfoul.

90+2. Minute: Aber fünf Minuten Nachspielzeit lassen den Münchner Bayern noch etwas Hoffnung.

90+2. Minute: Bayern kriegt hier keinen echten Druck auf die Kette. Erst zieht der Wechsel Ginter für Reus Zeit, dann erspielt sich der BVB auch noch eine Ecke.

90. Minute: Es wird eng. Dortmund bolzt die Bälle nur noch raus.

88. Minute: Jetzt drücken die Bayern nochmal. Auch Lahm rückt weit mit auf. Dortmund wieder unter Druck.

86. Minute: ...und dann hat Robben mal die große Chance und tändelt mit dem Ball in bester Schussdistanz so lange herum, bis ihm zwei Dortmunder vor die Flinte springen und stören. Bürki kann parieren.

86. Minute: Ein Ball auf Lewandowski stiftet schon wieder Unruhe in der Dortmunder Defensive. Der Unterschied zur ersten Hälfte: Bayern steht nicht so hoch, der BVB hat trotz Chaos das Hausrecht im eigenen Strafraum - Bürki greift sich den Ball.

85. Minute: Dortmund hat kein Interesse mehr an großer Offensive. Schmelzer klärt ein Dribbling von Alaba gerade mit einem massiven Gewaltschuss auf die Tribüne.

85. Minute: Carlo Ancelotti wechselt zum letzten Mal. Costa kommt für den über weite Strecken starken Ribéry.

83. Minute: Jetzt mal Robben! Mit seinem Trademark-Move zieht der alte Hase in Richtung Mitte und zieht ab - zwischen der BVB-Viererkette hindurch zischt der Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

82. Minute: Was geht jetzt noch für Bayern? Dortmund scheint nach wie vor alles andere als unantastbar. Der FCB bringt in diesen Minuten aber nicht den letzten Pass zum Mann.

80. Minute: Und dann hat Alonso auch Feierabend. Für ihn kommt Müller - Offensive ist angesagt. Dortmund bringt unterdessen Pulisic für Piszczek.

78. Minute: Das hätte ein Elfmeter für Bayern sein können! Xabi Alonso jedenfalls wird kurz hinter Strafraumgrenze von Dembélé berührt und fällt. Schiedsrichter Gräfe zeigt ihm Gelb wegen Schwalbe. Ein wenig fragwürdig.

76. Minute: Das war fast schon eine Kopie der vorherigen Szene. Nur dass Dembélé diesmal direkt vollendet. Die FCB-Abwehr ist da wiederholt nicht nah genug an ihren Gegenspielern. Bitter.

74. Minute: Schon wieder Dembélé! Der BVB-Youngster hat erneut acht Meter vorm Tor jede Menge Platz - und zaubert den Ball an die Unterkante der Latte und zum 2:3 ins Tor.

72. Minute: Jetzt heißt es für den FCB schütteln und weitermachen. Gerade ist ein ganz klein wenig der Faden gerissen. Die Pässe kommen nicht mehr ganz so genau. Der BVB geht im Moment aber auch kein volles Risiko.

70. Minute: Gerade wollten wir‘s noch schreiben: Bayern-Herrlichkeit hin und her, ein Gegentor kann das Spiel kippen. Und schon ist es passiert. Dembélé spielt eine butterweiche Flanke über Ulreich hinweg zum zweiten Posten - und dort hat die Bayern-Abwehr irgendwie Aubameyang völlig aus den Augen verloren. Lahm hatte da den Anschluss verloren.

69. Minute: Und aus dem Blauen heraus der Tiefschlag: Aubameyang nickt den Ball aus kürzester Distanz über die Linie.

65. Minute: Zittern den Dortmundern jetzt die Knie? Ribéry macht eigentlich nur ein bisschen Alibi-Forechecking - und bekommt den Ball von Weigl tatsächlich an den Kopf gechipt. Keine Gefahr allerdings für Bürki.

63. Minute: ...und was für eine Chance für den FC Bayern! Bürki spielt im eigenen Fünfer einen haarsträubenden Fehlpass. Über Thiago und Lewandowski kommt der Ball zu Robben. Seinen Schuss kratzt Bender mithilfe des Pfostens - Gott weiß wie - noch von der Linie!

60. Minute: Erster Wechsel jetzt auch bei Bayern: Mats Hummels und sein bandagierter Fuß haben Feierabend. Für den Ex-Dortmunder kommt Jerome Boateng ins Spiel.

58. Minute: Nach einer mittelgroßen Chance von Aubameyang geht‘s ganz schnell - erst im Nachfassen hat Bürki den Konterabschluss von Robben.

56. Minute: Jetzt mal Dortmund. Dembélé wird von rechts geschickt und läuft im Strafraum auf die Bayern-Innenverteidigung zu. Er kommt nach einer Grätsche zu Fall. Aber auch, wenn die mitgereisten Dortmunder aufjaulen - ein Elfer war das nicht.

54. Minute: Die Bayern wirken nicht mehr so stürmisch wie Ende der ersten Hälfte. Dafür haben sie aber die Zügel noch fester in der Hand. Dortmund kommt kaum noch zu gefährlichen Kontern.

52. Minute: Fast eine Schusschance für Robben. Alaba hatte den Ball über links von der Grundlinie in den Strafraum getragen. Die Gästeabwehr klärt aber zum Einwurf.

50. Minute: Jetzt flacht das Match ein klein wenig ab. Die Bayern halten den Ball gerade über weite Strecken in der eigenen Hälfte.

49. Minute: Nächste Pleitenszene des BVB: Weigl will klären, schießt im Getümmel an der Strafraumgrenze aber Robben an. Da hätte der FCB mehr draus machen können.

47. Minute: Und es geht so weiter, wie es aufgehört hatte. Ein eigentlich ungefährlich anmutender Ball hoppelt über die Dortmunder Innenverteidigung - und schon wieder taucht Robert Lewandowski allein vor Roman Bürki auf. Er legt sich allerdings den Ball zu weit vor.

46. Minute: Anpfiff! Robert Lewandowski eröffnet die zweite Spielhälfte.

+++ Soviel verraten wir hier aber auch: Der BVB hat in der Pause gewechselt. Durm kommt jetzt für Castro.

+++ 15 Minuten sind fast ein bisschen wenig, um nach dieser ersten Hälfte durchzuschnaufen. Vor allem die Bayern haben ab Mitte der ersten Halbzeit das Publikum bestens unterhalten - gerade gegen Franck Ribéry haben die Dortmunder kaum Mittel gefunden. Der Franzose wird aber auch bestens mit großartigen Pässen aus der Zentrale versorgt. Thomas Tuchel wird seiner Defensive nun wohl ein paar Tipps auf den Weg geben müssen, wenn der BVB nochmal Land sehen will.

+++ Ein bisschen verhalten... aber sicher glücklich. So feierte Mats Hummels seinen Führungstreffer für die Bayern.

45. Minute: Halbzeit in der Allianz Arena! Eine wahnsinnig intensive erste Hälfe im „Clásico“ ist zu Ende. Und die Bayern sind hier ganz klar am Drücker. Wir melden uns gleich wieder.

44. Minute: Jetzt ist es mal die Mitte: Lewandowski wird steil geschickt, geht allein auf Bürki zu... und scheitert am Schweizer Keeper des BVB. Da war mehr drin. Fast schon eine Hunderprozentige.

43. Minute: Mit langen diagonalen Bällen auf die linke Seite machen die Bayern Dortmund wahnsinnig. Die Schwarz-Gelben verschanzen sich schon im eigenen Strafraum, aber immer wieder dringen Bayerns Offensive in die Gefahrenzone ein. Diesmal war‘s Lewandowski, der erst mit vereinten Kräften kurz vor dem Fünfer gestoppt werden kann.

41. Minute: Mit Ansage! Der Freistoß blieb noch ergebnislos. Aber Sekunden später findet ein weiter Ball Ribéry. Der geht bis in den Strafraum und passt scharf und flach Richtung Elfer-Markierung. Hummels versenkt den Ball humorlos neben dem linken Pfosten.

40. Minute: Dortmund schwimmt gewaltig. Gerade großes Gestocher im Strafraum. Nun langt Sokratis 25 Meter zentral vor dem Tor zu und Xabi Alonso steht zum Freistoß bereit.

38. Minute: Die zweite Ecke findet erneut Martinez‘ Kopf im Strafraum - der Ball klatscht ans Kreuzeck! Gerade ist das 2:1 zum Greifen nahe.

37. Minute: Über die Flügel bleiben die Bayern gefährlich. Robben legt auf den mitgeeilten Lahm in den Strafraum, der findet von rechts Vidal. Der Schuss des Chilenen wird aber zur Ecke abgefälscht.

35. Minute: Scharfe Hereingabe von links durch Alaba. In der Mitte behauptet Lewandowski das Leder - wird aber, sehr zu seinem Missfallen, wegen Abseits zurückgepfiffen.

33. Minute: Ein erstes Zwischenfazit: Die Bayern sind spielbestimmender und sehr aktiv. Dortmund setzt eher auf Defensive - bleibt mit seinen Gegenstößen aber wirklich brandgefährlich.

32. Minute: Noch mehr Hin und Her! Ein Riesentempo jetzt. Der Freistoß geht übers Tor. Der FCB setzt schnell zum Gegenschlag an und holt Sekunden später eine Ecke raus. Die verpufft allerdings ohne Torgefahr.

31. Minute: Statt Freistoß gibt‘s erstmal gelb. Arjen Robben hatte für den Schiedsrichter hier nochmal die Entfernung zur Mauer abgeschritten. Das fand Manuel Gräfe nicht lustig.

30. Minute: Jetzt geht‘s hin und her. Die Bayern-Verteidigung nimmt Dembélé in die Zange. Jetzt hat Dortmund Freistoß an der Strafraum-Grenze.

28. Minute: Und drin ist die Pille! Javi Martinez bügelt seinen Fehler aus, und köpft die Ecke mit Anlauf aufs Tor - der Ball geht Roman Bürki direkt durch die Beine.

28. Minute: Robben und Thiago treiben den Ball an der rechten Seitenlinie nach vorne. Ecke.

27. Minute: Und die kalte Dusche. Lewandowskis Freistoß aus 18 Metern halblinks geht direkt in die schmale Dortmunder Mauer.

25. Minute: Oh - fieses Foul an Ribéry! Dembélé räumt das davoneilende Bayern-Urgestein am linken Strafraumeck ab. Gelb, keine Frage.

23. Minute: Jetzt wird das Spiel etwas hitziger und zerfahrener. Die Bayern-Fans waren gerade erst erbost über eine nicht gegebene Ecke - nun verliert der FCB schon wieder den Ball im Mittelfeld und Xabi Alonso muss die Grätsche auspacken. Auch das roch nach taktischem Foul.

20. Minute: Was für ein kurioses und unnötiges Gegentor. Martinez spielt einen katastrophalen Rückpass - und auf einmal sind die Dortmunder zu zweit auf dem Weg zum Tor. Für Philipp Lahm und Sven Ulreich war da nicht mehr viel zu retten.

19. Minute: Nix mit Ruhe! Javi Martinez spielt einen viel zu kurzen Rückpass, Reus erläuft die Pille, Guerreiro packt den Ball an den rechten Pfosten - Lahm kann den Abpraller nicht mehr retten und Reus versenkt zum 1:0 für Dortmund.

17. Minute: Jetzt nehmen die Bayern wieder ein wenig Tempo raus. Sicherheit und ruhiger Spielaufbau ist angesagt.

14. Minute: Weigl ist es auch, der kurz darauf die erste gelbe Karte des Spiels kassiert. Ein taktisches Foul gegen den Fahrt aufnehmenden Ribéry rechtfertigt die Entscheidung absolut.

13. Minute: Und es wird gleich noch mehr Pech! Ribéry kommt über links bis an die Strafraumkante - die Hereingabe springt letztlich Julian Weigl an den etwas vom Körper weggestreckten Arm. Da haben Schiedsrichter auch schon Elfmeter gepfiffen.

12. Minute: Ein bisschen Pech ist auch dabei. Thiago geht im Mittelfeld aggressiv einem verlorenen Ball nach, ein verirrter Rückpass in die Dortmunder Hälfte hätte fast Lewa erreicht!

11. Minute: Die Bayern haben das Zepter in der Hand, kommen aber gegen die vielbeinige Abwehrreihe noch nicht durch.

9. Minute: Jetzt ist wieder etwas Durchatmen an gesagt. Dortmund steht in zwei Vierer-Abwehrriegeln in der eigenen Hälfte, die Bayern lassen den Ball zirkulieren.

7. Minute: ...direkt gefolgt vom zweiten! Thiagos Abnahme außerhalb des Sechzehners landet aber knapp neben dem linken Pfosten.

6. Minute: Jetzt die erste vage Chance für die Bayern. Alonso bringt einen Freistoß von links in den Strafraum. Es gibt Ecke für den FCB.

4. Minute: Und es wird brenzlig für den Bayern-Kasten! Den Freistoß schlägt Castro weit auf links auf Guerreiro, der passt scharf in die Mitte - der heranrauschende Aubameyang verpasst das Gehäuse nur knapp.

4. Minute: Bislang ist Abtasten angesagt. Gerade wurd‘s zum ersten Mal ruppiger. Vidal räumt Dembélé an der Mittellinie ab.

2. Minute: Ulreich wird angelaufen und schlägt den Ball ins Seitenaus. Dortmund hat erstmals mehrere Sekunden lang Ballbesitz in der Bayern-Hälfe. Die finale Flanke des Angriffs schnappt sich Ulreich aber locker.

1. Minute: Thiago schnappt sich gleich mal den Ball gegen Bender an der Dortmunder Eckfahne. Der erste kleine Adrenalinstoß des Matches verpufft aber. Die Gäste bereinigen die Lage.

1. Minute: Und los geht‘s! Anpfiff in der Allianz Arena. Die Bayern in rot-weiß, der BVB in gelb-schwarz.

+++ Auch alle relevanten Trainer sind einsatzbereit: Im Kabinengang klatschen sich Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel ab. Und auf der Tribüne hat sich Bundestrainer Jogi Löw in Position gebracht.

+++ Nur noch vier Minuten! Die Spieler stehen in den Katakomben schon bereit - die Kapitäne Philipp Lahm und Marcel Schmelzer haben den ersten Handshake ausgetauscht.

Hummels mit dickem Tape um den Knöchel

+++ Und noch eine Info vom Spielfeldrand: Mats Hummels ist womöglich nur zu 99 Prozent fit. Der Abwehrchef geht mit einem dicken Tape um Knöchel und Ferse ins Spiel, wie Fernsehbilder zeigen.

+++ Bayern-Altmeister Hasan Salihamidzic sieht ein „entscheidendes, ein schwieriges Spiel“ für den FCB. „Brazzo“ stärkt Carlo Ancelotti aber nach dem CL-Aus gegen Real den Rücken. „Den Trainer in Frage zu stellen, wäre ein bisschen viel“, sagt er auf Sky. Der Tipp des Ex-Bayern-Profis: 3:1 für den FCB.

+++ ...während die Borussen ihre TV-Interviews geben, herrscht bei den Bayern-Fans schon beste Stimmung. Auf den Stehplätzen ist alles für einen stimmungsvollen Abend angerichtet.

+++ Thomas Tuchel stapelt hingegen am Sky-Mikrofon tief. Die „Trauben hängen hoch“, sagt er. Man brauche gegen die Bayern eine Top-Leistung, um das Finale zu erreichen.

+++ BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht nach dem Bundesliga-Sieg gegen Gladbach Chancen, dass die Dortmunder Elf wieder „befreiter“ spielen kann. Der Anschlag vom Champions-League-Heimspiel gegen Monaco hatte der Truppe zuvor deutlich zu schaffen gemacht. Mal abwarten, wie es nun auf dem Platz aussehen wird.

+++ ...wobei die Mannschaft der Dortmunder Borussen zunächst sogar Probleme hatte, ins Stadion hereinzukommen: Wie Videos zeigen, ließ sich zunächst die Tür des Mannschaftsbusses nicht öffnen.

+++ Nun sind die offiziellen Startaufstellungen da. Beim FC Bayern kann neben Franck Ribéry auch David Alaba auflaufen. Vom fehlenden Manuel Neuer abgesehen treten die Bayern hier in Gala-Formation an.

+++ Auch das wilde Rätselraten um die Startformation des FC Bayern hat begonnen. Der Sport-Bild zufolge wird Franck Ribéry von Anfang an auf dem Rasen stehen.

+++ Der FCB teilt auf Twitter auch schon mal einen ersten Blick in die Allianz-Arena. Noch ist es recht leer im weiten Rund. Aber die Karten für den „deutschen Clásico“ sind natürlich längst vergriffen.

+++ Die Aufstellungen der Teams lassen noch auf sich warten. Durchgesickert ist aber immerhin schon mal ein Detail zur Startelf des BVB: Abwehr-Crack Sokratis ist offenbar einsatzbereit.

+++ Langsam steigt die Vorfreude. Und die Anspannung: In gut 90 Minuten beginnen in der Allianz-Arena für die Münchner Bayern die 90 - oder vielleicht auch 120 - Minuten DFB-Pokal-Fight gegen den BVB.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

FC Bayern München - Borussia Dortmund: Vorbericht

Dem FC Bayern steckt noch das bittere Aus in der Champions League gegen Real in den Knochen. Nach dem 0:0 in Leverkusen gab es auch am vergangenen Bundesliga-Spieltag nur ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 - und das im Heimspiel in der Allianz Arena. In der Liga ist dennoch alles in Ordnung: Auch nach den beiden Unentschieden zuletzt ist der FCB Tabellenführer und hat immer noch ein Polster von acht Punkten auf den Zweiten RB Leipzig. Doch eine echte Ruhepause bekommen die Spieler nicht, denn bereits am Mittwoch steht das nächste Entscheidungsspiel an. Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum Deutschen Clasico: Der BVB ist zu Gast in der Allianz Arena.

Erst vor knapp drei Wochen standen sich die beiden das letzte Mal gegenüber. Damals waren die Bayern die klaren Sieger und fegten die Borussia mit 4:1 aus der Allianz Arena. Doch aktuell wirken die Dortmunder etwas frischer als die Münchner, haben das Ausscheiden in der Champions League gegen den AS Monaco wohl schon abgehakt. Zumindest gab es am vergangenen Bundesliga-Spieltag den wichtigen Dreier gegen starke Fohlen aus Mönchengladbach, der den BVB auf den begehrten dritten Ligaplatz hievte. Für Dortmund ist der DFB-Pokal die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Trotz der Verletzungsprobleme ist aber auch der FC Bayern heiß auf den Sieg, schließlich will man seinen Fans am Ende der Saison das Double präsentieren.

Lewa gegen Auba

Dementsprechend werden wohl sowohl Bayern-Coach Carlo Ancelotti, als auch BVB-Trainer Thomas Tuchel je ihre beste Elf auf den Platz schicken. Schließlich gibt es keinen Grund mehr, Spieler zu schonen. Dennoch muss der FC Bayern auf einige Leistungsträger verzichten. Allen voran Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer, der sich gegen Real einen Mittelfußbruch zugezogen hatte. Über die mögliche Aufstellung des FC Bayern erfahren Sie auf tz.de mehr.

Im Fokus stehen werden aber vor allem die beiden Mittelstürmer Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang. Sowohl der BVB als auch der FC Bayern sind in dieser Saison extrem abhängig von ihren Goalgettern. Wer ins Pokal-Finale einziehen wird, wird wohl auch davon abhängen, wer seinen Torjäger besser in Szene setzen kann.

