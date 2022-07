Ex-Türkgücü-Talent Tikvic will beim FC Bayern durchstarten: „Traum, in der Allianz Arena zu spielen“

Youngster freut sich auf neues Kapitel

Will sich künftig in der Abwehr der U23 des FC Bayern München durchsetzen: Antonio Tikvić (r., im Duell mit Dortmunds Berkan Taz).

Antonio Tikvic wechselte nach der Insolvenz von Türkgücü innerhalb von München zum FC Bayern II. Dort soll er in große Fußstapfen treten.

München - Die Amateure des FC Bayern München starten mit einem sehr jungen Kader in die kommende Saison. Nach den Abgängen von Nicolas Feldhahn und Maximilian Welzmüller setzen die Münchner auf ihre Nachwuchstalente für die kommende Regionalliga-Saison. Dabei soll auch Neuzugang Antonio Tikvic eine große Rolle auf dem Weg in die 3. Liga spielen.

FC Bayern München II: Transfer von Antonio Tikvic von Türkgücü München

Der 18-Jährige wechselte vom Sorgenkind und Drittliga-Absteiger Türkgücü München nach Einstellung des Spielbetriebs zum Rekordmeister. „Ich habe einen Anruf von meinem Berater bekommen, der mir erzählt hat, dass der FC Bayern München interessiert ist und ich mal vorbeikommen und mittrainieren soll. Als ich die ersten ein, zwei Trainingseinheiten absolviert hatte, war mir direkt klar, dass ich zum FC Bayern wechseln möchte“, wird Tikvic auf der Homepage der Münchner zitiert.

Für Türkgücü lief der 18-Jährige insgesamt fünfmal in der 3. Liga auf. In der Jugend spielte Tikvic unter anderem für Eintracht Frankfurt. Nun will das Nachwuchs-Talent bei den Amateuren des FC Bayern angreifen. „Ich werde in jedem Spiel mit diesem Wappen auf der Brust alles geben, um in jeder Partie erfolgreich zu sein“, sagt der Innenverteidiger.

Antonio Tikvic: Traum vom Einsatz bei den Bayern-Profis

Persönlich will er in der Regionalliga den nächsten Schritt gehen. Ganz nach seinem Vorbild Zlatan Ibrahimović hat der Youngster seine Augen auf große Ziele gerichtet. „Natürlich wäre es ein Traum, irgendwann mal in der Allianz Arena spielen zu dürfen“, erklärt Tikvic.

Doch vorerst geht es für ihn und den FC Bayern II in der Regionalliga weiter. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr werden die Bayern als Favorit gehandelt im Rennen um den Aufstieg. Dabei soll der 18-Jährige nach dem Abgang von Feldhahn die Lücke in der Innenverteidigung schließen und tatkräftig mithelfen. (Sebastian Isbaner)