Bayern-Juwele überzeugen: Haaland-Bewacher, Spielentscheider und „Internatschef“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern verlor zu Beginn der Asien-Reise gegen Man City. Dabei glänzten aber einige Talente. Ihnen könnte die Zukunft beim FCB gehören.

München – Sie wurden ins kalte Wasser geworfen – und lernten ausgerechnet gegen den amtierenden Champions-League-Sieger im Geschäft der Großen zu schwimmen. Die Rede ist von Frans Krätzig (20) und Antonio Tikvic (19). Die beiden Amateurspieler des FC Bayern gaben in der zweiten Halbzeit im Testspiel am Mittwochabend in Tokio gegen Manchester City ihr Profidebüt – und waren vor 65 049 Zuschauern Lichtblicke bei der 1:2-Pleite gegen den Premier-League-Meister.

Die tz stellt die Münchner Talente, die bis dato wohl nur Insider kannten, vor.

Frans Krätzig: Ein lange unterschätztes Juwel aus dem Bayern-Nachwuchs

Frans Krätzig (Vertrag bis 2025): Vor seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern mussten die Münchner Entscheider erst Krätzigs Eltern davon überzeugen, dass ihr Junior schon mit 14 Jahren ins Internat ziehen würde. Das schafften Hermann Gerland (69) und Jochen Sauer (50). Und so war Krätzig einer der ersten Talente des 2017 eröffneten Campus.



Schon in jungen Jahren etablierte sich der Blondschopf mit seiner erfrischenden Art unter seinen teils älteren (und vor allem größeren) Mitbewohnern als „Internatschef“, wie er am Campus im Spaß genannt wurde. Auf dem Rasen hingegen wurde Krätzig aufgrund seiner Körpergröße lange unterschätzt. Er gilt als Spätentwickler. Erst im Winter funktionierte ihn Amateure-Coach Holger Seitz (48) vom zentralen Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger um. In der Rückrunde der Regionalliga hat sich Krätzig, der sich fortan mit seinem neuen Anforderungsprofil beschäftigte, insgesamt gut gemacht.

Antonio Tikvic, Arijon Ibrahimovic und Frans Krätzig (v. l.) könnte die Zukunft bei den Bayern gehören. © Imago / Beautiful Sports / Eibner / foto2press

Er ist technisch hervorragend, ballsicher und hat ein gutes Auge. Krätzig zählt allerdings nicht zu den Schnellsten und teilweise noch Stellungsfehler als Linksverteidiger dabei. Aber: Er weiß genau, was er kann und was nicht. Wie die tz erfuhr, gab es bereits grobe Anfragen aus der zweiten und dritten deutschen Liga über eine Ausleihe. Krätzig lehnte ab, weil er sich noch nicht ganz sicher fühlt auf seiner neuen Position. Davon war gegen Manchester City wenig zu sehen. Krätzig, der aufgrund der Verletzung von Raphael Guerreiro mit nach Asien durfte, spielte unbekümmert und bereitete das 1:1 mit vor.

Bayern-Youngster Antonio Tikvic: Tolle Anlagen, aber noch Luft nach oben

Antonio Tikvic (Vertrag bis 2025): Der kroatische U19-Nationalspieler wechselte 2022 von Türkgücü zum FC Bayern. Im Probetraining überzeugte Tikvic den damaligen Amateure-Trainer Martin Demichelis (42/River Plate).

Er hat ein gutes Stellungsspiel und eine saubere Technik. In Sachen Zweikampf-Aggressivität muss er sich noch verbessern. Auch im Kopfballspiel hat der 1,95 Meter große Tikvic noch Potenzial. Abseits des Rasens gilt er als höflicher und zurückhaltender Mensch. Er ist kein Lautsprecher und redet nur, wenn er es für nötig hält. Aufgrund der Verletzung von Abwehr-Juwel Tarek Buchmann (18) durfte Tikvic mit auf Bayerns Asien-Reise. City-Superstürmer Erling Haaland (23) hatte er im Test am Mittwoch gut im Griff.

Arijon Ibrahimovic wird intern beim FCB riesiges Potenzial bescheinigt

Nicht zu vergessen – Arijon Ibrahimovic (Vertrag bis 2025): Das Offensiv-Talent wurde gegen City erst in der 83. Minute eingewechselt. Ihm wird Bayern-intern riesiges Potenzial vorausgesagt.

Ibrahimovic gibt immer alles und gilt als Spielentscheider. Das bewies der 17-Jährige bereits in seiner ersten Regionalliga-Saison. Er wächst mit der Herausforderung. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)