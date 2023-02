Timo Kern: Karriereende beim FC Bayern oder doch noch ein Abenteuer im Ausland?

2024 könnte die zweite Mannschaft des FC Bayern einen ihrer Führungsspieler Timo Kern verlieren © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Timo Kern gilt als einer der Führungsspieler beim FC Bayern München II. 2024 läuft sein Vertrag aus, doch es scheint unsicher, ob der Routinier bleiben will

München – Im Sommer 2019 entschied sich Timo Kern mit 29 Jahren in die zweite Mannschaft des FC Bayern zu wechseln. Anfang letzten Jahres dann bereits die Überlegung nochmal zu wechseln. Schlussendlich entschied sich die Nummer 10 der Amateure dann aber dazu, nochmal bis 2024 zu verlängern. Dieser Vertrag läuft bald aus, einen genauen Plan hat Kern noch nicht.

Angefangen hat für den gebürtigen Hockenheimer 2007 alles mit den A-Junioren beim Karlsruher SC. Beim KSC verbrachte der Offensivspieler sechs Jahre, in denen er es sogar bis in die 2. Bundesliga schaffte. Zur Saison 13/14 entschloss sich Kern dann aber für den FCA Walldorf in der Regionalliga zu spielen, bis er 126 Spiele und 39 erzielte Treffer später zur Saison 18/19 zum SV Waldhof Mannheim wechselte. Dank einer erfolgreichen Saison mit 28 Spielen und 16 Toren wurde der FC Bayern dann auf Kern aufmerksam und der heute 33-Jährige konnte ein Angebot des Rekordmeisters unmöglich abschlagen. „Eine große Ehre“, sagte er damals dem Kicker, „viele würden mit dem Fahrrad nach München kommen.“

Gleich nach dem Wechsel zum FC Bayern wird Kern mit der zweiten Mannschaft Drittligameister

Bereits in derselben Saison schaffte er es mit den Bayern die Meisterschaft in der 3. Liga zu holen. Für Kern war das ein besonderes Erlebnis, denn gegenüber dem Kicker sprach er von einem Moment, den er nie vergessen werde, als er den Pokal in den Händen hielt.

Den Pokal in der Hand zu halten war für Timo Kern (m.) ein Erlebnis, das er nie vergessen wird © Jan Huebner/Kleer/IMAGO

Zur Saison 21/22 dann aber der Abstieg in die Regionalliga. Da Kern sich eigentlich als Spieler auf Drittliga Niveau sah, stellten sich damit auch die Überlegungen um einen Wechsel ein. Zwei Gründe sprachen letztendlich dafür, zu bleiben: Die Geburt seiner Tochter und damit einhergehend die Verbindung zur Landeshauptstadt sowie die Einsicht, es gehe für ihn „nicht mehr darum, in irgendeine Liga zu kommen, sondern den richtigen Verein zu finden.“

Eine Zeit im Ausland kann sich Kern vorstellen, eine Verlängerung bei Bayern allerdings auch

Nach der Verlängerung bis 2024 stellt sich nun langsam die Frage, wie die weitere Zukunft von Kern aussehen wird. Der 33-Jährige befindet sich wohl in einem Zwiespalt: Ein Abenteuer im Ausland möchte er zwar nicht ausschließen, eine weitere Zeit bei Bayern könnte er sich aber genau so vorstellen.

Wobei es dabei vor allem um die Karrieremöglichkeiten außerhalb der Position als Spieler gehen soll. Dabei handele es sich allerdings nicht um eine Position als Trainer, denn der Offensivspieler sieht sich eher im Management.

Mit dem Abgang von Kern würde die zweite Mannschaft der Bayern allerdings einen der wichtigsten Spieler verlieren. Für den sportlichen Leiter Holger Seitz bedeutet das vor allem der Verlust eines Vorbildes für die jungen Spieler: „Timo ist als einer unserer Ü23-Spieler nicht nur auf dem Platz enorm wichtig, sondern auch generell im Führen unserer vielen sehr jungen Talente.“ (Louisa Genthe)