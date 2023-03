Kuriose Schiri-Szenen besiegeln Bayern-Pleite – „Vielen Dank an Köln in den Keller“

Von: Patrick Mayer

Diskussionsbedarf: Bayerns Joshua Kimmich (2.v.re.) und Schiedsrichter Tobias Stieler (re.). © IMAGO / RHR-Foto

Der Schiedsrichter steht bei der Bundesliga-Niederlage des FC Bayern in Leverkusen zweimal im Mittelpunkt. Tobias Stieler zeigt erst auf den Elfmeterpunkt, als sich der VAR einschaltet.

München/Leverkusen - Der FC Bayern ist in der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung los. Durch das 1:2 der Münchner (52 Punkte) bei Bayer Leverkusen bleibt Borussia Dortmund (53 Punkte) an der Spitze. Und das ausgerechnet vor dem Giganten-Duell des deutschen Fußballs zwischen beiden Teams (1. April, 18.30 Uhr, hier im Live-Ticker).

FC Bayern: Münchner verlieren nach zwei Elfmetern in Leverkusen

Begünstigt wurde die Pleite des deutschen Rekordmeisters bei der „Werkself“ durch zwei unstrittige Elfmeter. Einzig: Beide Male lag Schiedsrichter Tobias Stieler zuerst falsch, korrigierte seine Entscheidungen aber jeweils, als sich der Video Assistant Referee (VAR) aus Köln einschaltete.

Es hatte sich jeweils um eine krasse Fehlentscheidung gehandelt Und dann darf der Video-Schiedsrichter, der in Köln sitzt, eingreifen und den Schiri im Stadion darüber informieren.

Das war genau passiert: Vor dem ersten Elfmetertor von Exequiel Palacios (56. Minute) hatte Stieler Angreifer Amine Adli die Gelbe Karte wegen einer angeblichen „Schwalbe“ gezeigt. Die Video-Bilder bewiesen aber: Benjamin Pavard stand dem 22-jährigen Franzosen im Strafraum klar auf dem Fuß, sodass dieser bei der Aktion sogar seinen Schuh verlor.

Tobias Stieler: Schiedsrichter gibt nach VAR-Hinweis zwei Elfmeter gegen den FC Bayern

Stieler ging zum Videomonitor und machte seine Entscheidung rückgängig. Er zog die Gelbe Karte zurück und gab den Strafstoß. Genau dasselbe wiederholt sich vor dem zweiten Elfer-Tor von Palacios (73.), der durch seine Treffer die Führung durch Bayerns Joshua Kimmich (22.) egalisierte. Diesmal war Dayot Upamecano im Sechzehner seitlich in Adli hineingerauscht. Erneut wollte Stieler eine angebliche „Schwalbe“ des Stürmers erkannt haben. Erneut zeigte er diesem die Gelbe Karte. Erneut schaltete sich der VAR ein, und erneut korrigierte der Referee seine Fehlentscheidung.

Vom VAR berichtigt: Schiedsrichter Tobias Stieler in Leverkusen. © IMAGO / Sven Simon

Hinterher rechtfertigte sich der 41-jährige Schiedsrichter. „Bei der ersten Aktion sehe ich den Kontakt einfach nicht, ich sehe einfach nur das Fallen, das untypisch war“, meinte der Hesse bei DAZN: „Zweimal auf dem Feld daneben gelegen, zweimal vielen Dank an Köln in den Keller.“ Die Schiedsrichter-Seele weine ein wenig, „also meine, aber die Fußball-Welt kann zufrieden sein“, sagte er weiter: „Am Ende des Tages die richtige Entscheidung getroffen, mit Super-Unterstützung des Video-Assistenten.“

Amine Adli: Leverkusen-Stürmer holt gegen FC Bayern zwei Elfmeter raus

Freilich auch die Spieler hatten die Situationen beschäftigt, die das Meister-Duell nun noch spannender machen. „Ich hab mir nur gedacht: Gut, er ist sich ziemlich sicher, dass es eine Schwalbe ist“, erzählte Leverkusens Robert Andrich bei DAZN.

Über das erste Foul an Adli meinte er: „Wenn er sich selber den Schuh ausziehen kann – Hut ab, dann kann er vielleicht irgendwo als Zauberer arbeiten. Beim zweiten ist es dann von Upamecano ungünstig, dass er so reinrutscht und ihn da so wegsäbelt.“ (pm)