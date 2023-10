Tuchel schwärmt von Sané, „wenn er klar im Kopf ist“

Von: Stefan Schmid

Am 7. Spieltag der Bundesliga hat der FC Bayern gegen den SC Freiburg gewonnen. Alle wichtigen Stimmen und Reaktionen zum Spiel aus der Allianz Arena.

München – Fünf Tage nachdem der FC Bayern gegen den FC Kopenhagen auch sein zweites Spiel der Champions-League-Gruppenphase erfolgreich gestalten konnte, ging es mit dem Bundesliga-Alltag weiter. In der heimischen Allianz Arena besiegten die Münchner den SC Freiburg.

Obwohl die im Raum stehende Verpflichtung von Jerome Boateng mittlerweile wieder vom Tisch ist, drehte sich vor dem Spiel vieles um die Absage an den ehemaligen Nationalspieler. FCB-Sportdirektor Christoph Freund wurde dabei deutlich. Nach der Partie sang Thomas Tuchel ein Loblied auf Leroy Sané.

Thomas Tuchel lobte Leroy Sané nach dem Spiel in den höchsten Tönen. © nordphoto GmbH /Straubmeier/IMAGO

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über…

… sein Fazit zum Spiel: „Sehr gut. Viele Torchancen rausgespielt, nichts zugelassen. Das war sehr gut heute.“

… die offensive Ausrichtung: „Beide Zehner waren heute sehr hoch, dafür haben wir Harry ein bisschen zurückgezogen. Die haben das alle gut gemacht vorne.“

… ob es einen Kontakt zu Julian Nagelsmann vor der USA-Reise gab: „Ne, ich glaube da muss man auch mal dem ganzen gerecht bleiben. Jeder Nationaltrainer holt sich natürlich die besten Spieler. Die Reise wurde entschieden mit den Verantwortlichen der Bundesliga, viel früher als ich noch gar nicht in der Bundesliga aktiv war.“

… die Leistung von Leroy Sané: „Er hat sehr klar heute gespielt, mit ganz wenigen Ballverlusten, obwohl er ins Risiko gegangen ist. Er war sehr giftig in seinen Dribblings und seinen Laufwegen. Er hat die körperlichen Voraussetzungen, die Spielfreude und wenn er klar im Kopf ist, kann er den Unterschied ausmachen. Wir haben einen Draht zueinander, es ist einfach so. Die Chemie stimmt. Wenn er mit der Freiheit und der Lust spielt, dann macht er den Unterschied. Er kann auch vorangehen. Er muss das auch machen, weil er den Körper hat. Er ist körperlich eine Maschine, er kann die Liga dominieren.“

Leon Goretzka (Spieler FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über…

… die USA-Reise der Nationalmannschaft: „Dass das nicht optimal ist, was die Reiserei betrifft und vor allem was ich persönlich sehr schade finde, dass das zweite Spiel um 2 Uhr Nachts deutscher Zeit ist, das kann man nicht so wirklich nachvollziehen.“

… die Leistung des Teams: „War eine gute Leistung von uns. Wir haben viel davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es hat sich super gut auf den Platz angefühlt, nie das Gefühl gehabt, dass hier was passieren kann. Von daher sind wir heute sehr zufrieden.“

… seine offensive Rolle im Spiel: „Das war heute quasi ‚Schuss frei‘. Wir durften das machen und sollten das machen. Harry ist da schon ein Spieler, der sich auch mal fallen lassen kann und mit Thomas und mir auf der Acht hatten wir heute die Aufgabe, auch mal in die Tiefe zu gehen. Das kommt meinem Spiel sehr zugute.“

Vincenzo Grifo (Kapitän SC Freiburg) nach dem Spiel bei DAZN über…

… die Schwierigkeiten gegen Bayern: „Du weißt, wenn du nach München fährst und München einen guten Tag hat, dass du leiden musst. Es wurde schwierig, weil Bayern natürlich sehr ballsicher ist und du kaum Entlastung hast. Es stand 2:0 zur Halbzeit und da wussten wir, wenn wir eins machen, immer was möglich ist. Aber Bayern hat natürlich verdient gewonnen.“

… ob Freiburg durch die vier Verletzten an eine Grenze kommt: „Nein, es sind aber auch vier Spieler, es sind absolute Säulen. Natürlich fehlen die, aber wir wollen keine Ausreden suchen. Der SC Freiburg sucht keine Ausreden!“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) vor dem Spiel bei DAZN über…

… sein Ankommen in München: „Ja schon ganz gut. Viele neue Eindrücke, viele neue Menschen, neue Gesichter, aber es macht Spaß. Aber wir sind ganz gut in die Saison gestartet, das ist wichtig.“

… die Absage an Jerome Boateng: „Das haben wir jetzt gemeinsam so entschieden, nachdem sich vor zehn Tagen die Situation so dargestellt hat, dass wir keine Innenverteidiger mehr hatten. Dann haben wir eben entschieden, dass wir den Jerome anschauen wollen im Training. Jetzt hat sich die Situation sportlich gebessert, es sieht so aus, als ob wir nach der Länderspielpause alle drei Innenverteidiger wieder zur Verfügung haben. Darum haben wir gemeinsam entschieden, dass wir von einer Verpflichtung Abstand nehmen. Ich möchte aber nochmal sagen, dass es für den FC Bayern und auch für mich persönlich wichtig ist, die Werte des FC Bayern hochzuhalten. Was jetzt auch immer wieder geschrieben wurde. Häusliche Gewalt oder Gewalt gegen irgendwen anderen oder gegen Kinder, ganz egal. Das sind Dinge, die für uns nicht zu tolerieren sind. Da gibt es auch keine Akzeptanz. Die Gesamtgemengelage war jetzt so, dass wir jetzt zum Glück die Situation so jetzt hatten und so entschieden hatten.“

… die Verantwortlichen für die Entscheidung gegen Boateng: „Wir gemeinsam. Der Thomas (Anm.: Tuchel), der Andreas (Anm.: Jung) und ich haben das gemeinsam entschieden. Wir haben uns gefragt, unter Einbeziehung aller Aspekte, was ist die beste Entscheidung für uns ist in den nächsten Wochen. Mit bestem Wissen und Gewissen haben wir für den FC Bayern entschieden.“

… die Gerüchte um Max Eberl: „Ja, ich kenne ihn natürlich im Fußballbussiness. Ich habe schon einmal gesagt, das ist nicht meine Entscheidung. Ich bin sehr, sehr happy beim FC Bayern, hab viele Aufgaben und wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich habe mir wirklich noch keine Gedanken dazu gemacht.“

… die Kritik an der USA-Reise des DFB-Teams: „Ich war nicht dabei, als diese Entscheidung getroffen wurde und ich kenne die Hintergründe nicht. Rein aus sportlicher Sicht ist es nicht unbedingt glücklich, finde ich. Die Jungs sind jetzt so viel unterwegs, alle drei Tage ein Spiel und dann noch diese lange Reise in die USA mit Zeitverschiebung. Das ist nicht unbedingt perfekt getimed aus meiner Sicht, weil der ganze Herbst ohnehin so eng getaktet ist. Darum wäre es aus meiner Sicht sinnvoller gewesen, hier zu bleiben und hier die Spiele zu bestreiten. Aber jetzt ist es so und alles werden das Beste draus machen.“

Christoph Freund äußerte sich vor dem Spiel zur Personalie Jerome Boateng. © kolbert-press/Christian Kolbert/IMAGO

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei DAZN über…

… die Einstellung seines Teams: „Wir haben noch ein bisschen Luft, aber besser so rum als andersrum. Wenn du es trotzdem schaffst, als Sieger vom Platz zu gehen, ist das eine Qualität. Es ist wichtig, als FC Bayern zu gewinnen, das andere bekommen wir auch noch hin.“

… die Aufstellung von Thomas Müller: „Weil wir alle drei, die in Kopenhagen so viel Energie gebracht haben, drauf lassen wollten. Wir wollten Frische haben.“

… die Rolle von Mathys Tel: „Er macht es überragend gut von der Bank. Dann schauen wir, wie wir das Spiel verändern können. Er hat eine gute Energie von der Bank.“

… die Verletzung von Raphael Guerreiro: „Er hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Wir können es alle nicht glauben. Er hat es sich zwischen den Trainingseinheiten zugezogen. Er hat die komplette Einheit absolviert und war euphorisch, dass es ihm gut ging. Am nächsten Tag hat er was gemerkt, jetzt fällt er wieder aus.“

… die Absage an Jerome Boateng: „Wir haben heute wieder zwei freie Plätze auf der Bank, das ist nicht ideal. Wir hatten kurzfristig Jerome angerufen und wollten, dass er sich zeigt. Die Gesamtsituation bei Jerome ist leider nicht nur sportlich. Upa und Minjae sind zurückgekommen, Matthijs ist auch bald wieder da. Dann war es nicht nur eine sportliche Entscheidung, auch eine vom Verein, das muss man dann akzeptieren.“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) vor dem Spiel bei DAZN über…

… den Plan gegen den FC Bayern: „Wir müssen einfach schauen, dass wir mit unseren zwei Viererketten und mit den zwei Stürmern geringe Abstände halten und dann auch nicht ängstlich sind im eigenen Ballbesitz. Einfach keine Angst haben, selber Fußballspielen und schauen, was rauskommt.“

… den Sieg in der letzten Saison in München: „Wir haben halt Bilder angeschaut und haben da gute Bilder angeschaut. Weil wir da sehr ballsicher waren und auch sehr, sehr gut verteidigt haben.“

… den Ausfall von Matthias Ginther: „Wir wollen nicht jammern, nur dieses Jahr haben wir kein Glück. Dieses Jahr haben wir viele kleinere Verletzungen, größere Verletzungen auch. Jetzt müssen wir schon kämpfen, aber das ist ein Stück auch normal.“

… seinen Umgang mit Torhüter Noah Atubolu: „Man spricht kurz, spricht dann über das nächste Spiel. Jetzt ist eh jedes Spiel das größte Spiel. Jetzt muss er eh damit umgehen, mit der Kritik und mit den sozialen Medien, wie das heutzutage so ist. Das ist ja eh nicht so einfach für einen jungen Kerl. Ich rede mal kurz mit ihm und sag ihm: ‚Nimm den Ball an und spiel ihn weiter‘, weil er gut Fußballspielen kann. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir nicht dann die ganze Zeit, wenn ein guter Spieler von uns weggeht, das große Geld in die Hand nehmen können und wollen. Und deshalb machen wir das so in Freiburg und dann darf ich mich nicht wundern, wenn es ab und zu ein Tor gibt und der junge Torwart nicht hält wie Manuel Neuer.“