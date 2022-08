Toni Kroos watscht Uli Hoeneß ab: „Mehr Sachverstand erwartet“

Von: Patrick Mayer

2007 beim FC Bayern: Uli Hoeneß (li.), damals Manager der Münchner, mit Toni Kroos bei einem Medientermin. © IMAGO / Sven Simon

Toni Kroos und der FC Bayern - das war nie die große Liebe. Jetzt gibt es die nächste Episode. Im Fokus des Weltmeisters gerät in München: Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

München/Hamburg - Der Dokumentarfilm „Kroos“ sorgte im Frühsommer 2019 für Aufregung in Fußball-Deutschland. Weltmeister Toni Kroos wagte es tatsächlich, nicht nur gut über den FC Bayern München zu reden. Obwohl er zur Vorstellung des Kino-Streifens FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Trainer Jupp Heynckes nach Köln geladen hatte.

Toni Kroos: Seitenhiebe zwischen Ex-Münchner und dem FC Bayern

„Das war ihm alles zu schickimicki“, erzählt etwa Mutter Birgit. Kroos selbst meint in einer Sequenz: „Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache – ich hab‘ aber nicht gespielt.“ Und weiter: „Es war sicher nicht die klügste Entscheidung der Bayern, mich ziehen zu lassen.“ Er wolle nicht nachtreten, es sei „nur nicht die ganz große Liebe“ gewesen, sagt er.

Ziehen lassen ließ ihn der deutsche Bundesliga-Rekordmeister 2014 für eine kolportierte Ablöse von 25 Millionen Euro zu Real Madrid. Aus heutiger Sicht sicher ein Schnäppchen.

Schließlich gewann der Nordostdeutsche in acht Jahren mit den Madrilenen bislang viermal die Champions League – zuletzt in der Saison 2021/22. Nachdem er den Henkelpott zuvor bereits als Spieler des FC Bayern (2013) hochstemmen durfte. Nach seiner Zeit an der Säbener Straße in München nannte ihn so mancher Fan des Bundesliga-Giganten dennoch „Querpass-Toni“.

Der Begriff verfestigte sich in jenem Teil der Anhängerschaft, der es offenbar für abwegig hält, dass mancher Top-Fußballer lieber woanders spielt als bei den Bayern. Was jeweils nur menschlich ist.

Deutsches EM-Aus: Uli Hoeneß hatte Toni Kroos scharf kritisiert

Als Deutschland mit Stratege Kroos im Mittelfeld bei der Fußball-EM 2021 jedoch im Achtelfinale an England scheiterte, kritisierte Hoeneß seinen Ex-Spieler mit genau jenem Vergleich. „Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren“, sagte der FCB-Ehrenpräsident im „Doppelpass“ von Sport1: „Bei anderen Teams geht es mit Zug nach vorne, und bei uns wurde quer gespielt, quer gespielt, quer gespielt.“

Er schätze Kroos, aber: „Seine Art zu spielen, ist total vorbei.“ Alles vergessen und vergeben? Wohl nicht. Denn: Jetzt gab es die nächste Episode in den Sticheleien zwischen Kroos und seinem früheren Arbeitgeber (2006 - 2014).

Manchmal auch harmonisch: Toni Kroos (Mi.) und Uli Hoeneß (re.), hier neben Bayerns Ex-Trainer Jupp Heynckes. © IMAGO / Eventpress

FC Bayern: Toni Kroos äußert sich zu harscher Kritik durch Uli Hoeneß

„Motiviert hat es mich definitiv nicht. Geärgert vielleicht anfangs kurz, weil ich doch etwas mehr Sachverstand erwartet hatte. Auch anhand der Fakten, die damals schon dagegen sprachen und dem heute noch widersprechen“, meinte Kroos im Rahmen der Sport-Bild-Awards in Hamburg über die Hoeneß-Aussagen vom Sommer 2021.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler war krankheitsbedingt nicht vor Ort dabei, hatte aber eine Videobotschaft zu der Veranstaltung in Hamburg geschickt. Bei dieser wurde er mit dem „Sonderpreis der Chefredaktion“ ausgezeichnet. Und wie fiel Hoeneß‘ Reaktion aus? Eine solche war, Stand Dienstag (23. August), nicht überliefert. (pm)