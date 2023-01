„Kenne keinen loyaleren Menschen“: FCB-Stars und Ex-Mitspieler reagieren auf Tapalovic-Entlassung

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern trennte sich von seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic. Zahlreiche Kollegen und ehemalige Weggefährten bedankten sich daraufhin beim 42-Jährigen.

München - Nur einen Tag vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln entschied sich der Rekordmeister dazu, sich von seinem Torwarttrainer zu trennen. Am Montagabend gaben die Münchner die sofortige Entlassung von Toni Tapalovic, der elfeinhalb Jahre lang Teil des Trainerstabs war, offiziell bekannt. Infolgedessen verabschiedeten sich mehrere Bayern-Stars sowie bekannte ehemalige Spieler und Wegbegleiter vom 42-jährigen Gelsenkirchener.

Toni Tapalovic Geboren: 10. Oktober 1980 in Gelsenkirchen Nationalität: Kroatien Torwarttrainer beim FC Bayern: von Juli 2011 bis 23. Januar 2023 Profi-Stationen: u.a. VfL Bochum, KFC Uerdingen, Kickers Offenbach

Toni Tapalovic: FC Bayern entlässt Torwarttrainer wegen „Differenzen“ in der Zusammenarbeit

Die Gründe für die Absetzung des engen Freundes und Trauzeugen von Manuel Neuer waren „Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit“, wie Hasan Salihamidzic in der Vereinsmitteilung vom FC Bayern zitiert wurde. Nach dem jüngsten Fernseh-Auftritt von Alexander Nübel, der im ZDF-Sportstudio öffentlich erzählte, dass ihn Tapalovic während seiner Leihe nach Monaco kaum kontaktiert habe, hatte Salihamidzic bereits ein Gespräch angekündigt. Es sollte Tapalovics letztes Gespräch als Bayern-Torwarttrainer werden, auch wenn die Probleme mit Nübel lediglich ein Nebenaspekt waren.

Tapalovic soll nämlich kein besonders gutes Verhältnis mit Julian Nagelsmann gepflegt haben. Unter dem ehemaligen Coach Hansi Flick war er zum Assistenten aufgestiegen, unter Nagelsmann musste er wieder seine gewöhnliche Rolle als Torwarttrainer einnehmen. Wie Bild berichtet, soll sich der Kroate schwer damit getan haben, die Anweisungen des Übungsleiters vom FC Bayern zu befolgen. Zudem soll Tapalovic die Arbeit mit den Nachwuchskeepern vernachlässigt haben.

Thomas Müller verabschiedet Toni Tapalovic mit warmen Worten. © Philippe Ruiz/imago

Entlassung von Toni Tapalovic: FC-Bayern-Profis Neuer, Ulreich und Müller bedanken sich

Trotz der angeführten Gründe verabschiedeten sich viele aktuelle und ehemalige Kollegen über die sozialen Medien beim langjährigen Torwarttrainer. Neben Manuel Neuer, der Tapalovic als absoluten „Pionier des modernen Torwartspiels“ bezeichnete, setzte auch Ersatzkeeper Sven Ulreich einen Instagram-Post ab. „Danke, Tapa! Für fast 7 Jahre erstklassige Zusammenarbeit, Dein Vertrauen und all die Erfolge, die wir gemeinsam gefeiert haben“, schrieb der Schwabe über den entlassenen Towarttrainer vom FC Bayern.

Thomas Müller meldete sich ebenfalls zu Wort, unter Tapalovics Abschiedsworte auf Instagram kommentierte der Oberbayer: „Danke Tapa - war mir eine Ehre! Auch wegen dir war es eine absolute Erfolgsgeschichte im letzten Jahrzehnt. Hast uns indirekt das ein oder andere Spiel festgehalten. Mach’s gut.“ Der 33-Jährige versah seine Zeilen zudem mit einem Herz-Emoji.

Toni Tapalovic: Ex-FC-Bayern-Stars David Alaba und Xherdan Shaqiri sagen „Danke“

Der langjährige Bayern-Verteidiger David Alaba, der seit Sommer 2021 für Real Madrid aufläuft, war offenbar ebenfalls angefasst vom Rauswurf seines ehemaligen Kollegen. „Danke“, schrieb der Österreicher, der betende Hände sowie ein Herz-Emoji hinzufügte. Xherdan Shaqiri spielte zwar nur zweieinhalb Jahre in München, dennoch schien er ein gutes Verhältnis zu Tapalovic zu pflegen. „Alles Gute für die Zukunft, Tapa“, schrieb der heutige Spieler von Chicago Fire.

Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr trainierte Christian Früchtl mit den Profis des FC Bayern. Der inzwischen 22-jährige Keeper, der seit dieser Saison bei Austria Wien im Tor steht, drückte Tapalovic ebenfalls seine Wertschätzung aus. „Danke für alles!“, kommentierte der langjährige Ersatzkeeper der Münchner, der in all den Jahren nie die Chance auf einen Einsatz hatte. Lediglich neun Minuten lang durfte Früchtl in seinem letzten Spiel für die Bayern zwischen den Pfosten stehen.

Toni Tapalovic: Schalker Ex-Kollege Gerald Asamoah kennt „keinen loyaleren Menschen“

Auch der Brasilianer Rafinha, der von 2011 bis 2019 die rechte Abwehrseite des FC Bayern beackerte, hinterließ eine Botschaft. „Tapa Danke. Liebe dich, mein Freund!“, schrieb der 37-Jährige und fügte seiner Nachricht gleich fünf Herz-Emojis hinzu. Rafinha kennt Tapalovic bereits aus Schalker Zeiten, gemeinsam mit Manuel Neuer standen die drei zwischen 2006 und 2009 bei den Königsblauen unter Vertrag. Tapalovic spielte zu dieser Zeit für die zweite Mannschaft von S04 und war nur kurzzeitig Teil des Schalker Profikaders.

Die Schalke-Legende Gerald Asamoah, der heute als Leiter Lizenzbereich beim Bundesligisten arbeitet, sprach seinem ehemaligen Teamkollegen nach der Entlassung Mut zu. „Toni, Kopf hoch. Kenne keinen loyaleren Menschen als dich, bleib so wie du bist“, meinte der ehemalige deutsche Nationalspieler in Richtung Tapalovic. Wie es mit dem Kroaten nun weiter geht, ist noch nicht bekannt, auf Schalke scheint man ihn allerdings noch nicht vergessen zu haben. (ajr)