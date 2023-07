Topklub heiß auf Sabitzer: Frische Transfer-Millionen für den FC Bayern in Sicht?

Von: Andre Oechsner

Teilen

Marcel Sabitzer ist zurück beim FC Bayern, und bald wieder weg? Ein Europa-League-Teilnehmer wirbt um Sabitzers Dienste, der den FCB aber gar nicht verlassen will.

München – Nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei Manchester United ist Marcel Sabitzer zurück beim FC Bayern. Die Red Devils entschieden sich am Ende gegen eine Verpflichtung. Jetzt gibt es erneut Gerüchte über das Interesse einer europäischen Topadresse.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wels Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 20 Millionen Euro

FC Bayern führt rund um Marcel Sabitzer zähe Verhandlungen

Nach Informationen der Redaktion des italienischen Transfergurus Gianluca Di Marzio beschäftigt sich die AS Rom mit einer möglichen Sabitzer-Verpflichtung. Es seien jedoch zähe Verhandlungen, die nach aktuellem Stand nicht wirklich in Gang kommen wollen.

Und das liegt vermutlich nicht mal an den beiden Klubs, die über die Transfermodalitäten beraten. Vielmehr will Sabitzer dem Bericht zufolge die Bayern gar nicht verlassen. Der 29-Jährige möchte Trainer Thomas Tuchel in den Vorbereitungswochen von sich überzeugen.

Die AS Rom hat Marcel Sabitzer vom FC Bayern im Visier. © IMAGO/Revierfoto

FC Bayern will Marcel Sabitzer loswerden

Sabitzers Vorhaben soll aber nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen. Die Bayern würden den österreichischen Nationalspieler lieber in diesem Sommer verkaufen. Eine erneute Ausleihe sei dabei kein Thema, stattdessen werde ein endgültiger Sabitzer-Abgang angestrebt.

Dass sich die Roma gerne einen gestandenen Spieler für die Zentrale in den Kader holen möchte, ist indes keine Neuigkeit. Die Giallorossi baggerten in der Vergangenheit bereits an Granit Xhaka, der sich allerdings für einen Wechsel zu Bayer Leverkusen entschied. Rom stand in der Vorsaison im Finale der Europa League, unterlag dort dem FC Sevilla aber mit 2:5 nach Elfmeterschießen.

Zukunft von Marcel Sabitzer beim FC Bayern hängt von verschiedenen Faktoren ab

Bei United ging es für Sabitzer zunächst gut los, dokumentiert sind 18 Pflichtspiele mit drei Toren und einer Vorlage. Eine Meniskusverletzung sorgte jedoch dafür, dass er dem englischen Rekordmeister im Endspurt der vergangenen Saison fehlte.

Wie es mit Sabitzer tatsächlich beim FC Bayern weitergehen wird, hängt an verschiedenen Faktoren. Zum einen müsste sich erst mal ein solventer Abnehmer finden, über eine Münchner Forderung von etwa 20 Millionen Euro wurde bereits in der Vergangenheit spekuliert. Das wären die frischen Transfer-Millionen, die den Bayern bevorstünden.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Leon Goretzka darf den FC Bayern verlassen

Ob sich Sabitzer nochmal an der Säbener Straße beweisen darf, ist außerdem von den dortigen Personalplanungen abhängig. Leon Goretzka darf den FC Bayern bei einem passenden Angebot nach tz-Informationen verlassen. Zudem forderte Ryan Gravenberch schon mehrfach öffentlich wesentlich mehr Spielzeit als in seiner Debütsaison ein.