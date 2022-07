Supertalent Tel überzeugt im Bayern-Training: Co-Trainer Toppmöller als Frankreich-Flüsterer

Von: Manuel Bonke

Der 17-jährige Mathys Tel will beim FC Bayern durchstarten. Doch bei seinem Start in München gibt es noch Hindernisse. Einige Spieler und Co-Trainer Toppmöller können da helfen.

München - In seinen ersten beiden Trainingseinheiten in Diensten des FC Bayern hat Mathys Tel (17) einen guten Eindruck hinterlassen. Er hängte sich bei jeder Übung voll rein und war präsent. Bei Spielformen strahlte er Torgefahr aus und erzielte auch einen Treffer. Als Trainer Julian Nagelsmann (35) seine Mannschaft noch zum Sprint-Training schickte, konnte der junge Stürmer gut mithalten und trottete nach knapp zwei Stunden Vollgas-Training cool vom Platz.

Auffällig: Tel suchte die Nähe zu seinen französischen Landsmännern Lucas Hernandez (26), Benjamin Pavard (26) und Tanguy Nianzou (20) - und war dadurch von Anfang an integriert. „Es ist ein großer Vorteil, vor allem in Bezug auf die Sprache: Die französischen Mitspieler können mir helfen, mich schnell zu integrieren, sodass ich mich schnell wohlfühlen werde“, kündigte die neue Nummer 39 des deutschen Rekordmeisters bereits im Vorfeld an.

Mathys Tel (l.) und sein Team-Kollege Tanguy Nianzou beim Training. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mathys Tel beim FC Bayern: Auch Co-Trainer Toppmöller spielt wichtige Rolle

Neben der Franzosen-Fraktion spielt auch Dino Toppmöller (41) eine entscheidende Rolle bei Tels Bayern-Integration. Der Co-Trainer spricht fließend Französisch und kann dem Neuzugang dadurch die komplexen Nagelsmann-Übungen genau erklären. Das hilft Tel, den Trainingsbetrieb an der Säbener Straße besser zu verstehen.

Und der ehrgeizige Nachwuchs-Nationalspieler will in München hoch hinaus: „Es ist eine große Herausforderung, die ich gerne annehme und auf die ich mich freue. Ich werde alles geben und bin entschlossen, mein Bestes zu geben.“ Julian Nagelsmann traut Tel eines Tages 40 Tore zu. Übrigens: Neben Tels Beratern ist auch seine Mutter mit in München dabei, damit sich der Sprössling bei seinem neuen Fußball-Abenteuer wohlfühlt. (bok)