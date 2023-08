Buffon beendet seine Karriere – Thomas Müller richtet emotionale Worte an Fußball-Legende

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Unglaubliche 28 Jahre dauerte die Profi-Karriere von Gigi Buffon, nun sagt die Torhüter-Legende adé. Auch Bayern-Star Müller findet emotionale Worte.

München – „Das war‘s, Leute!“ Nach 28 Jahren im Profi-Geschäft sagt Gigi Buffon Ciao. Während seiner glanzvollen Karriere gewann er fast alles, was es im Fußball zu gewinnen gibt. 2006 krönte er seine Karriere mit dem Weltmeistertitel. Der Vertrag des 45-Jährigen beim italienischen Zweitligisten AC Parma lief eigentlich noch bis 2024, laut einer Vereinbarung mit Klubchef Kyle Krause konnte er aber selbst entscheiden, wann er Schluss macht.

Gianluigi „Gigi“ Buffon Geboren am: 28. Januar 1978 (Alter 45 Jahre), Carrara, Italien Position: Tor Größte Erfolge: Weltmeister 2006, Vize-Europameister 2012, Europa-League-Sieger (damals noch UEFA-Cup), 10x Italienischer Meister, 1x Französischer Meister

Buffon scheiterte dreimal mit Juventus Turin im Champions-League-Finale

Das Ende seiner Karriere gab Buffon in den sozialen Medien bekannt, zu einem kurzen Video, in dem Bilder aus seiner Karriere zu sehen sind, schrieb er: „Ihr habt mir alles gegeben. Ich habe euch alles gegeben. Wir haben es gemeinsam getan.“ Mit seinem neuerlichen Engagement in Parma 2021 hatte sich für Buffon ein Kreis geschlossen. In dem Klub hatte er im November 1995 seine Profikarriere begonnen. 28 Jahre später endet sie am gleichen Ort. Die große Mehrheit seiner Erfolge aber feierte Buffon mit Juventus Turin.

Bei der Alten Dame stand Buffon mit einer kurzen Unterbrechung von 2001 bis 2021 unter Vertrag. Insgesamt gewann er zehnmal den Meistertitel, siebenmal den italienischen Supercup und sechsmal den Pokal. Dreimal stand er mit Juve im Finale der Champions League, dreimal musste er sich jedoch geschlagen geben.

Gigi Buffon und Thomas Müller sind sich mehrfach auf dem Feld begegnet. © Ulmer/imago

Gigi Buffon ist Rekordspieler der italienischen Nationalmannschaft

Für die Nationalmannschaft Italiens stand er 178-mal zwischen den Pfosten – Rekord! Höhepunkt war der WM-Triumph 2006 in Deutschland, sechs Jahre später stand die Squadra Azzurra auch im EM-Finale, verlor aber gegen Spanien. Neben dem Rekord bei der italienischen Nationalmannschaft hält Buffon auch die Bestmarke für die meisten Pflichtspiele in der Serie A.

Nach der Verkündung seines Karriereendes gratulieren zahlreiche Stars aus der Welt des Sports der Torhüter-Legende zu seiner großartigen Karriere. Auch Bayern-Star Thomas Müller teilte Buffons Beitrag auf Twitter und schrieb dazu: „Danke, Gigi! Du bist einer der besten Torhüter jemals. Viel Glück für deinen neuen Lebensabschnitt.“

Fußball-WM: Alle Weltmeister von 1930 bis 2022 Fotostrecke ansehen

Gigi Buffon wird „zur Legende“

Vor der offiziellen Verkündung durch Buffon selbst hatte bereits die Gazzetta dello Sport von der anstehenden Entscheidung des langjährigen Stars von Juventus Turin geschrieben. „Nach 28 Jahren Fußball-Geschichte schließt Buffon das Tor und wird zur Legende. Gigi sagt Basta“, adelte die Gazzetta den Keeper: „Der WM-Sieger von Berlin 2006 ist zu einem kollektiven Mythos geworden.“ Der frühere Bayern-Stürmer Luca Toni bezeichnet Buffon als „Größten der Geschichte“. (msb/sid)