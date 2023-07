Torhüter kurz vor Bayern-Abgang – VfB Stuttgart macht wohl das Rennen

Von: Sascha Mehr

Der Abschied von Torhüter Alexander Nübel rückt immer näher. Den Keeper zieht es offenbar vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart.

München/Stuttgart – Der FC Bayern München hat derzeit mehrere Keeper auf der Payroll, von denen nicht alle bis zum Ende der Transferphase bleiben werden. Yann Sommer, der im Winter von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer an die Säbener Straße kam, könnte den Klub verlassen. Vermutlich wird aber zunächst Alexander Nübel gehen, der erst von seiner Leihe nach Monaco zum deutschen Rekordmeister zurückkehrte.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Verein: FC Bayern München Position: Torhüter

FC Bayern: Neuer soll wieder Nummer eins werden

„Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit“, sagte Nübels Berater Stefan Backs kürzlich dem Portal t-online.de. Der Ex-Schalker will sich nicht erneut hinter Neuer einordnen. „Deshalb suche ich für Alex einen neuen Club – und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt“, so der Berater weiter.

Die Anforderungen an einen neuen Klub sind deutlich: „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau“, bestätigte Stefan Backs gegenüber t-online. Der VfB Stuttgart zeigte schon vor zwei Wochen Interesse an einer Verpflichtung des Keepers, doch zunächst schien ein Wechsel ins Schwabenländle keine Option für den FC Bayern zu sein, der Nübel nämlich lieber verkaufen aus ausleihen will.

Alexander Nübel (r.) zieht es offenbar zum VfB Stuttgart. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

„Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden“, bestätigte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth kürzlich das grundsätzliche Interesse am Schlussmann des FC Bayern.

FC Bayern: Nübel vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Nach Bild-Informationen gibt es nun eine Wende im Transfer-Poker um den 26-Jährigen, denn ein Wechsel zum VfB Stuttgart soll vor dem Abschluss stehen. Die Parteien sollen erneut über ein Angebot gesprochen und Anpassungen vorgenommen haben. Nübel wird bei einer Leihe nach Stuttgart wohl auf Gehalt verzichten.

Der VfB soll eine Leihgebühr in Höhe von rund einer Million Euro an den FC Bayern zahlen. Offenbar sinkt der Preis, wenn Nübel viele Einsätze für seinen neuen Klub absolviert. Der 26-Jährige hätte mit Leeds United, die laut Sport Bild zehn Millionen Euro zahlen würden, eine weitere Option, trotzdem hat er sich für Stuttgart entschieden. „Bis jetzt bin ich noch hier“, sagte Nübel nach der Teampräsentation des FC Bayern in der Mixed auf die Frage, ob er morgen in den Flieger steigt. Ein Transfer scheint dennoch nur eine Frage der Zeit zu sein. (smr)