Durch Schmusekurs ins EM-Tor? Neuer überrascht mit Aussage zu ter Stegen

Von: Florian Schimak

Manuel Neuer feiert ein beeindruckendes Comeback, während Marc-André ter Stegen nach Rücken-OP pausiert. Bald muss sich Julian Nagelsmann für einen entscheiden.

München/Manchester – Der Bundestrainer hat noch Zeit. Zumindest wenn es um die Entscheidung geht, wer bei der EM 2024 im Sommer die Nummer eins im DFB-Tor sein wird. Julian Nagelsmann wird voraussichtlich im späten Frühjahr entscheiden, wer das deutsche Tor beim Heimturnier hüten wird.

Die Auswahl – und dafür braucht man kein Experte zu sein – wird zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen getroffen werden.

Neuer oder ter Stegen: Wann wird Julian Nagelsmann seine Entscheidung für die EM 2024 treffen?

Die aktuellen Ausgangspositionen der beiden könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. Während Neuer kürzlich ein beeindruckendes Comeback nach seiner Unterschenkelfraktur im Dezember 2022 feierte, ist der Barca-Torwart aufgrund einer Rückenoperation bis auf Weiteres außer Gefecht gesetzt.

Es steht fest: Neuer wird für die Länderspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande wieder in den DFB-Kader zurückkehren. Dies ließ der Kapitän des FC Bayern bereits Ende November durchblicken. Obwohl es „Stand jetzt keine Absprache“ gibt, steht der 37-Jährige im „guten Austausch“ mit Nagelsmann: „Wir gehen alle davon aus, dass ich dabei bin, wenn alles normal läuft.“

Wer steht bei der EM 2024 im DFB-Tor: Marc-André ter Stegen (l.) oder Manuel Neuer? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Neuer wird im März zurückkehren – wie lange wird ter Stegen ausfallen?

Wie lange ter Stegen ausfallen wird, ist noch unklar. Der LaLiga-Spieler des Jahres verließ das DFB-Team im November frühzeitig und ist seitdem verletzt, kürzlich entschied er sich zu einer Rückenoperation. Sine Rückkehr wird Anfang des Jahres erwartet.

Für Nagelsmann bleibt die Situation spannend. Die Länderspiele im März könnten jedoch ein deutlicher Hinweis des Bundestrainers sein. Neuer verzichtete zuletzt auf eine Kampfansage und wählte sogar einen deutlichen Schmusekurs.

Wer wird bei der EM im Tor stehen? Neuer nimmt einen Schmusekurs mit Nagelsmann und ter Stegen ein

„Wir sind Mannschaftskollegen und wollen alle eine gute EM spielen“, sagte Neuer nach dem Bayern-Spiel bei Manchester United am Dienstagabend: „Egal wie es ausgeht, wir werden einen guten Torwart zwischen den Pfosten haben“.

Der Weltmeister von 2014 ist nicht dafür bekannt, verbale Breitseiten zu verteilen. Aber die diplomatische Antwort des mehrfachen Welttorhüters zeugt auch von gesundem Selbstvertrauen. Fast so, als wäre es eine Überraschung, wenn Manuel Neuer am 14. Juni gegen Schottland in der Allianz Arena nicht im Tor der DFB-Elf stehen würde … (smk)

