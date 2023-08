Torwart-Riese Tom Hülsmann erhält Profivertrag beim FC Bayern

Von: Jörg Bullinger

Tom Hülsmann stand zu Saisonbeginn im Supercup gegen Leipzig und am 1. Spieltag gegen Bremen im Kader der Bayern-Profis. © Imago Images /Sven Leifer

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Torwart-Talent Tom Hülsmann verlängert. Der 19-Jährige läuft seit 2017 für den Nachwuchs des Rekordmeisters auf.

München – Tom „Ritzy“ Hülsmann hat es geschafft. Der Schlussmann der kleinen Bayern hat seinen ersten Vertrag als Profi unterzeichnet und bleibt voraussichtlich bis Sommer 2026 an der Isar. „Beim FC Bayern einen Profivertrag zu unterschreiben, ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank für das Vertrauen“, wird der 19-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Der 2,05-Meter-Hüne kam 2017 von Eintracht Trier nach München und hütete seither in verschiedenen Jugendmannschaften den Kasten. Seit 2021 gehört Hülsmann zum U23-Kader des FC Bayern und kommt bisher auf zwölf Einsätze im Regionalliga-Team. „Ritzy Hülsmann hat sich über all die Jahre bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und trainiert seit diesem Sommer auch regelmäßig bei unseren Profis“, lobt Jochen Sauer, Direktor der Nachwuchsentwicklung beim deutschen Rekordmeister.

Tom „Ritzy“ Hülsmann stand zu Saisonbeginn zweimal im Profi-Kader des FC Bayern

In der aktuellen Spielzeit stand er unter Trainer Holger Seitz zweimal zwischen den Pfosten. Am ersten Spieltag beim 3:3 in Burghausen und zwei Wochen später bei der 0:2-Niederlage in Würzburg. „Jetzt heißt es für mich, weiter hart zu trainieren und zu versuchen, mich stets weiterzuentwickeln“, sagte Hülsmann nach der Unterschrift unter das neue Arbeitspapier.

Am Wochenende könnte Hülsmann zunächst am Freitagabend gegen Schalding-Heining in der Regionalliga eingesetzt werden. Nach der Partie im Supercup gegen RB Leipzig und beim Bundesliga-Auftakt in Bremen könnte er außerdem noch einmal als Vertreter von Sven Ulreich am Sonntag auf der Bank der Profis gegen den FC Augsburg Platz nehmen. Der FC Bayern ist sich zwar nach tz-Informationen mit dem israelischen Keeper Daniel Peretz einig, der 23-Jährige soll am Donnerstagabend aber noch einmal in der UEFA Conference League im Tor von Maccabi Tel Aviv stehen, ehe er nach München wechselt. (jb)