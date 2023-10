Neuer-Comeback beim FC Bayern steht kurz bevor: Genauer Zeitrahmen wohl fix

Von: Christoph Klaucke

Manuel Neuer steht kurz vor seinem Comeback beim FC Bayern. Jetzt steht offenbar ein genauer Zeitraum für die Rückkehr fest.

München – Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Manuel Neuer beim FC Bayern wieder im Tor steht. Trotzdem warten viele Beobachter und Fans des Rekordmeisters gespannt darauf, wann es endlich so weit ist. Der Pay-TV-Sender Sky will nun einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr des Torhüters erfahren haben.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München Letztes Spiel für den FC Bayern: 12. November 2022 gegen Schalke 04 Marktwert: 7 Millionen Euro

Neuer-Comeback bahnt sich an – nach der Länderspielpause soll die Rückkehr erfolgen

Die deutsche Nationalmannschaft hob am Montagmittag ohne ihren Kapitän Richtung USA ab – Müller postete ein kurioses Video aus dem DFB-Flieger. Womöglich muss das Team um den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ein letztes Mal ohne den Keeper auskommen. Manuel Neuer scheint im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland rechtzeitig fit zu werden und könnte schon bald wieder ins Bayern-Tor zurückkehren.

Sein letztes Pflichtspiel hatte der 37-Jährige am 1. Dezember 2022 beim WM-Aus in Katar gegen Costa Rica (4:2) bestritten. Kurze Zeit später hatte sich Neuer beim Skitourengehen das Bein gebrochen. Seitdem schuftet er an der Säbener Straße für die Rückkehr. Am 28. September feierte Neuer sein Comeback im Mannschaftstraining des FC Bayern – läuft er auch bald wieder in der Allianz Arena auf?

Manuel Neuer trainiert an der Säbener Straße für sein Comeback beim FC Bayern. © Philippe Ruiz/Imago

Neuer will spätestens am 28. Oktober – also genau einen Monat nach seiner Rückkehr ins Teamtraining – im Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt wieder im Tor stehen, wie der Pay-TV-Sender Sky am Montagabend berichtet. Der Torwart soll demnach direkt in der Startelf stehen, ein Platz zunächst auf der Bank sei nicht vorgesehen.

Auch ein noch früheres Comeback gegen Mainz (21. Oktober) oder im Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul (24. Oktober) sei nicht ausgeschlossen. Sven Ulreich hielt als Vertreter jedoch formidabel, weshalb Neuer und die Bayern keinen Zeitdruck haben. Sportdirektor Christoph Freund machte zuletzt Hoffnung, dass die Partie in Kopenhagen, das letzte CL-Spiel ohne Neuer gewesen sein könnte. Nach dem 3:0-Sieg gegen Freiburg wurde der Österreicher erneut zu Neuer gefragt.

Bayern-Sportdirektor Freund kündigt „zeitnahe“ Neuer-Rückkehr an

„Kein Druck, da schaut es richtig gut aus“, sagte Freund auf Nachfrage, ob Neuer im nächsten Spiel wieder im Tor stehen wird. „Der Manuel wird die Zeit jetzt nutzen, um zu trainieren und viele Einheiten zu machen, teilweise auch mit der U23, damit er auf dem Platz steht und Rhythmus bekommt.“

Auch am Montag (9. Oktober) trainierte Neuer, der zuletzt einen immer fitteren Eindruck machte, obwohl er auf der Wiesn mit einer Bandage am Bein auftauchte. „Da sind wir sehr positiv, ob es das nächste oder übernächste Spiel sein wird, das werden wir sehen, aber wir glauben, dass es zeitnah passieren wird“, kündigte der Sportdirektor an, ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen.

Weltmeister und Kapitän Manuel Neuer wird im DFB-Team schmerzlich vermisst

Die letzten Länderspiele des Jahres nach der USA-Reise stehen übrigens am 18. November gegen die Türkei und am 21. November in Österreich an – dann könnte Neuer nach erfolgreichem FCB-Comeback nach fast einem Jahr Abstinenz auch wieder in der Nationalmannschaft aufschlagen. Der Kapitän wurde in den letzten Monaten im DFB-Team schmerzlich vermisst. Derweil empfiehlt Sky-Experte Didi Hamann Nagelsmann einen Elfmeterkiller für die EM 2024. (ck)