Neuer oder Sommer? Tuchel hat sich angeblich schon entschieden

Von: Gregor-José Moser

Yann Sommer vertritt Stammkeeper Manuel Neuer seit Januar im Bayern-Tor. Aber wer hat die Nase vorn, wenn Neuer zurückkehrt?

München – Yann Sommer hatte sich seine Zeit beim FC Bayern München vermutlich anders vorgestellt. Im DFB-Pokal und in der Champions League haben die Münchner ihre Chance auf einen Titel verspielt. Auch ein erneuter Gewinn der deutschen Meisterschaft ist alles andere als sicher. Von vielen Fans und Experten wird auch Sommer für die Bayern-Krise mitverantwortlich gemacht.

Der Stellvertreter für den verletzten Keeper Manuel Neuer hat in der Rückrunde bereits mehrfach gepatzt. Es wäre zweifellos unfair, Sommer allein für die aktuelle bayerische Schwächephase die Schuld zu geben, da auch zahlreiche andere Spieler außer Form sind – darunter frühere Leistungsträger wie Leon Goretzka, Serge Gnabry oder auch Thomas Müller. Nichtsdestotrotz konnte der frühere Gladbach-Keeper beim FC Bayern bislang kaum Eigenwerbung betreiben.

Yann Sommer Geboren 17. Dezember 1988 (34 Jahre), Morges (Schweiz) Verein: FC Bayern München Position: Torhüter Marktwert: 5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Tuchel plant fest mit Neuer – muss Sommer bald wieder gehen?

Das könnte sich auch auf Sommers Zukunft beim Rekordmeister auswirken. Nach seinem Beinbruch bei einem Ski-Unfall im Dezember arbeitet Neuer aktuell an seinem Comeback. In dieser Saison wird der Bayern-Kapitän mit höchster Wahrscheinlichkeit kein Spiel mehr für die Bayern bestreiten. Anders sieht die Lage im Sommer aus. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, will Coach Thomas Tuchel wieder voll und ganz auf den fünffachen Welttorhüter setzen, sobald dieser zurückgekehrt ist.

Laut Plettenberg steht Neuer-Vertreter Sommer auch intern in der Kritik. Er will deshalb nicht ausschließen, dass Sommer den FC Bayern nach der Saison bereits wieder verlässt, so Plettenberg bei Sky. Er könne sich nicht vorstellen, dass sich Sommer als Nummer 2 hinter Neuer auf die Bank setzen würde. Obwohl Sommer beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht, könnte seine Zeit bei den Münchnern also nur ein kurzes Zwischenspiel sein.

Kann Sommer Trainer Tuchel doch noch von sich überzeugen?

Theoretisch hätte Sommer durchaus noch Gelegenheit dazu, sich beim FC Bayern auf höchstem Niveau zu beweisen. Dafür müsste der Schweizer Nationalkeeper in den verbliebenen Bundesliga-Partien eine starke Leistung zeigen. Gravierende Fehler, wie unter anderem zuletzt gegen Mainz 05, kann sich Sommer sicherlich nicht mehr erlauben. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass Sommer auch aktuell nicht konkurrenzlos ist.

Wie etwa die Bild-Zeitung spekuliert, könnte Ersatztorhüter Sven Ulreich noch einmal zum Zug kommen. Der 34-Jährige hat bereits in der Vergangenheit einen meist ordentlichen Job gemacht, wenn Neuer verletzt war. Ulreich hat außerdem den Vorteil, dass er mit 1,92 Metern deutlich größer ist als Sommer. Dem Schweizer wurde seine vergleichsweise geringe Körpergröße zuletzt oft negativ ausgelegt.