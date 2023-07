FC Bayern gelingt Durchbruch beim Kane-Poker – neue Details

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Harry Kane will zum FC Bayern und Münchner wollen den Weltklasse-Stürmer unbedingt holen. Nun könnte alles doch ganz schnell gehen.

München – Wer am Pokertisch alle verfügbaren Chips setzt, geht im Fachjargon „All-in“. Und darauf, genau das bei Harry Kane zu tun, hat sich die Transfer-Taskforce des FC Bayern schon vor geraumer Zeit verständigt.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Durchbruch beim Kane-Poker: Geht‘s mit dem Mega-Transfer jetzt ganz schnell?

Man ist bereit, viel, sehr viel zu geben. Sogar so viel, dass Transferbemühungen in andere Richtungen aktuell hinten anstehen. Und man nach Informationen von tz und Münchner Merkur mit Blick auf den Deal mit dem 29-Jährigen intern von einem Durchbruch spricht.

Optimismus breitete sich schon letzte Woche aus, nun sehe es sehr gut aus, heißt es aus Führungskreisen. Obwohl sich die Entscheidungsträger diese Woche nicht persönlich getroffen haben – der nächste Jour Fixe steht erst am kommenden Dienstag an –, basteln CEO Jan-Christian Dreesen und Co. an der Realisierung des Mega-Transfers.

Harry Kane (l.) könnte schon bald beim FC Bayern jubeln. © IMAGO / PRiME Media Images

Thomas Tuchel besuchte Harry Kane und seine Familie bereits in London

Man ist sich dessen bewusst, dass eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro für einen bald 30 Jahre alten und nur noch ein Jahr gebundenen Angreifer durchaus hoch ist. Aber sowohl der Verein als auch Kane sowie sein Bruder Charlie und sein Vater Pat, die ihm beratend zur Seite stehen, sind sich einig, dass man gemeinsam Titel gewinnen will.

Der Nationalspieler selbst wurde sogar von Thomas Tuchel höchstpersönlich überzeugt. Wie die Sportbild am Mittwoch berichtete, war der Bayern-Trainer bereits im Mai in Kanes Haus in London, um ihn von einer Zukunft in München zu überzeugen. Damals mit am Tisch: der entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Harry Kane drängt offenbar auf Transfer: Stürmer will mit FC Bayern ins Trainingslager

Die Verhandlungspartner sind heute andere, die Meinung aber dieselbe. Und geht es nach Kane, sollte der Transfer lieber gestern als morgen über die Bühne gehen. Wie die Bayern, die am kommenden Donnerstag mit dem Training starten und am 24. Juli nach Asien aufbrechen, startet auch Tottenham ab Mitte Juli auf Testspiel-Tour.

Eine Entscheidung im Vorfeld wäre für alle Beteiligten wünschenswert. Ganz unrealistisch ist sie nicht, obwohl Tottenham-Boss Daniel Levy als harter Hund gilt.

Kane weiß, was er will – und hat es unmissverständlich klargemacht. Bleibt er standhaft, so sagt man, wird er in naher Zukunft ein Münchner sein. Den Rest erledigen diejenigen, die „All-in“ gehen. Hanna Raif, Manuel Bonke, Phillip Kessler