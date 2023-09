Tottenham hat offenbar Rückkauf-Klausel für Harry Kane

Von: Christoph Klaucke

Tottenham Hotspur hat sich offenbar eine Rückkauf-Klausel für Harry Kane gesichert. Muss sich der FC Bayern Sorgen um einen schnellen Abgang seines Stürmers machen?

London – Harry Kane hat einen Traumstart beim FC Bayern hingelegt und in den ersten vier Bundesliga-Spielen vier Tore erzielt. Jetzt freut sich der Star-Stürmer auf sein Champions-League-Debüt mit seinem neuen Klub. Einen Tag vor der Auftaktpartie der Bayern gegen Manchester United am Mittwoch gibt es jedoch Aufregung um den englischen Nationalmannschafts-Kapitän. Angeblich hält Ex-Klub Tottenham Hotspur eine Rückkauf-Klausel für Kane.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Sturm Aktueller Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2027

Mega-Gerücht um Bayerns Rekordzugang Harry Kane

Harry Kane wechselte diesen Sommer nach hartem Verhandlungs-Poker von Tottenham zum FC Bayern. Der Rekordmeister legte für seinen neuen Mittelstürmer eine Rekord-Ablöse über kolportierte 110 Millionen Euro hin. Kane unterschrieb in München einen Vierjahresvertrag.

Der 30-Jährige soll beim FC Bayern eine neue Ära prägen und Robert Lewandowski als Tormaschine vergessen machen. Doch nur wenige Wochen nach Kanes Ankunft machen kurioserweise Gerüchte über einen nahenden Abschied die Runde. Wie lange wird Kane tatsächlich in Deutschland bleiben?

Kanes Ex-Klub Tottenham hat offenbar eine Rückkauf-Klausel für den Bayern-Stürmer. © Jenni Maul/Imago

Gefahr für FC Bayern? Tottenham hat offenbar Rückkauf-Klausel für Harry Kane

Die Tottenham Hotspur haben sich in den FCB-Vertrag von Harry Kane offenbar eine Rückkaufoption einbauen lassen. Das enthüllte am Dienstagabend Spurs-Boss Daniel Levy in einem Fan-Forum, wie die englische Zeitung The Standard schrieb.

„Ja, wir haben eine Rückkauf-Klausel für Harry Kane“, sagte Levy demnach. Allerdings ist nicht bekannt, wie hoch die Klausel ist und vor allem zu welchem Zeitpunkt diese in Kraft treten könnte.

Details über Kane-Klausel zwischen Tottenham und FC Bayern nicht bekannt

„Ich möchte Harry für alles danken, was er für uns getan hat – er ist immer willkommen zurück, Harry ist ein sehr geliebtes und geschätztes Mitglied der Spurs-Familie und wird für immer in unserer Geschichte als Tottenham-Spieler bleiben“, hatte der 61-jährige Unternehmer bereits bei Kanes Abschied gesagt. Dazu muss man wissen: Kane genießt bei seinem Ex-Klub Legendenstatus, zudem will er eines Tages den Torrekord in der Premier League von Alan Shearer brechen.

Auch Fabrizio Romano griff die Kane-News in seinen sozialen Netzwerken auf. Der Transfer-Insider stellte jedoch klar, dass Kanes voller Fokus derzeit dem FC Bayern gilt und es noch keine Klarheit über die Details der Klausel gibt.

Muss sich der FC Bayern wegen Kane-Klausel sorgen?

Der FC Bayern braucht sich aktuell also wohl eher keine Sorgen über einen etwaigen Verlust seines neuen Super-Stürmers zu machen. Möglich, dass sich die Spurs ein Vorkaufsrecht gegenüber anderen Vereinen für Kane gesichert haben. Aktuell bereitet sich der England-Kenner Kane auf die Champions League vor und warnt vor Manchester United. (ck)