Lederhosen-Tradition beim FC Bayern? Harry Kane mit ehrlichem Geständnis

Von: Alexander Kaindl

In Kürze steht beim FC Bayern München das traditionelle Lederhosen-Fotoshooting an. Harry Kane wird sich dann ebenfalls in Tracht zeigen – was er lange nicht wusste.

München – Der FC Bayern München hat wieder eine echte Nummer Neun! Harry Kane ist nach langem Hin und Her an der Isar gelandet, bestreitet am Freitagabend (20.30 Uhr, alle TV-Infos zum Spiel) sein Bundesliga-Debüt bei Werder Bremen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 30 Jahre), London, Großbritannien Verein: FC Bayern München Größte Erfolge: WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

Harry Kane muss sich in Deutschland erst einleben – Tipps von englischem Reporter

Vorab gab es rund um Kane natürlich viel Rummel. Der englische Nationalstürmer war und ist für viele Journalisten aktuell der Interview-Gast schlechthin. So auch für Archie Rhind-Tutt. Der englische Reporter berichtet seit Jahren für ESPN über das deutsche Fußball-Oberhaus – und sprach nun mit seinem Landsmann über dessen Blockbuster-Wechsel nach München.

Rhind-Tutt teilte das Gespräch auf seinem Twitter-Account. In klassisch-englischem Humor gab er Kane einige Tipps für dessen Leben in der neuen Heimat: Die Deutschen und Sarkasmus seien so eine Sache, meinte er. Außerdem warnte er davor, dass die Läden an Sonntagen geschlossen haben. Darüber hinaus machte er dem ehemaligen Tottenham-Star klar, dass Uli Hoeneß eine ganz große Bayern-Persönlichkeit ist und Kane sich am besten auf das erste Treffen vorbereiten sollte.

FC Bayern München mit Lederhosen-Fotoshooting

Tatsächlich begann das Video aber mit einem anderen Thema. Ein Thema, das man außerhalb von Bayern ohnehin schwer zu verstehen scheint: Klar, die Lederhose! Die ist beim FCB natürlich immer gerne gesehen, zu manch einer Jahreszeit gar nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist natürlich vom Oktoberfest, das in diesem Jahr am 16. September beginnt.

Vorab werden die Bayern zum obligatorischen Fotoshooting für Sponsor Paulaner zusammenkommen und dabei natürlich in Tracht und mit alkoholfreiem Weißbier posieren. Die Lederhosen-Bilder haben eine lange Tradition bei Bayern. Für Kane selbstverständlich Neuland.

Harry Kane wusste nicht, dass die Lederhose bei den Bayern verpflichtend ist – er freut sich aber schon darauf, bald in die Tracht zu schlüpfen. © Sven Simon / FC Bayern München / Imago

Rhind-Tutt fragte deshalb eingangs: „Wusstest du, als du bei Bayern unterschrieben hast, dass du eine Lederhose tragen musst?“

Kane antwortete: „Ich wusste nicht, dass es verpflichtend ist. Aber das habe ich schnell herausgefunden.“ Ehrliches Lederhosen-Geständnis vom neuen Bayern-Star!

Kane freut sich auf die Lederhose

Große Probleme hat er mit dem bayerischen Brauchtum aber nicht. „Ich bin offen für eine neue Kultur. Das ist Teil der Reise und der Erfahrung“, meinte Kane weiter. Er sei schon gespannt darauf, wie er schließlich in Tracht aussehen werde. Der 30-Jährige muss sich nur noch kurz gedulden, das Paulaner-Shooting findet regelmäßig Ende August statt. Dann wird Kane seine blauen Skechers gegen bayerische Haferlschuhe eintauschen. (akl)