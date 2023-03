Nagelsmann schließt Blitz-Wechsel zu Tottenham aus: Ex-Bayern-Trainer hat erstmal anderen Plan

Von: Stefan Schmid, Melanie Gottschalk

Tottenham Hotspur hat Trainer Antonio Conte nach Kritik an Mannschaft und Verein entlassen und will Julian Nagelsmann. Der scheint aber kein Interesse zu haben.

Update vom 28. März: Nach der Entlassung von Antonio Conte bei Tottenham Hotspur sollen die Engländer an einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann interessiert sein, doch der Trainer erteilt wohl eine Absage. Nach Informationen der Bild soll der Spurs-Vorstandsvorsitzende Daniel Levy starkes Interesse am Deutschen haben. Der will sich jedoch erstmal anderen Dingen widmen.

Name: Julian Nagelsmann Alter: 35 Jahre (23. Juli 1987) Profi-Stationen TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern Größte Erfolge: Deutscher Meister 2021/22

Tottenham Hotspur blitzt zum zweiten Mal bei Nagelsmann ab

Nur wenige Tage nach seiner Freistellung beim FC Bayern ist Julian Nagelsmann einer der begehrtesten Trainer im europäischen Fußball. Einer umgehenden Neuanstellung bei einem anderen Verein soll der 35-Jährige allerdings eine Absage erteilt haben. Er wolle die Zeit beim deutschen Rekordmeister zunächst verarbeiten und die Gründe für sein vorzeitiges Ende analysieren.

Dabei soll sich Tottenham nun schon zum zweiten Mal eine Absage von Nagelsmann einfangen, der bereits 2019 von den Londonern angefragt worden sein soll. Er blieb RB Leipzig treu, bis 2021 der Wechsel an die Säbener Straße erfolgte. Jetzt will er aber wohl erstmal eine Pause einlegen, womit sich auch etwaige Gerüchte um ein Engagement bei Real Madrid erledigt haben dürften. Womöglich könnten die Königlichen die Saison mit dem wackelnden Carlo Ancelotti beenden und im Sommer einen neuen Anlauf bei Nagelsmann starten.

Bei Real Madrid und Tottenham Hotspur im Gespräch, doch Nagelsmann erteilt zunächst Absagen. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Erstmeldung vom 27. März: London - Das Trainerkarussell im europäischen Spitzenfußball dreht sich weiter. Am Sonntagabend (26. März) trennte sich der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur von Antonio Conte. Der hatte zuletzt mit vernichtender Kritik an der Mannschaft und dem Verein für Aufsehen gesorgt. Für Julian Nagelsmann könnte es nach dessen Entlassung beim FC Bayern München nun deshalb ganz schnell gehen.

Als Hauptgrund für die Trennung nannte der Londoner Club am Abend die sportliche Krise, Conte habe den Verein aber „in beiderseitigem Einvernehmen verlassen“. Die Spurs liegen aktuell auf Platz vier der Tabelle, die Champions-League-Qualifikation ist jedoch in Gefahr.

Denn Newcastle United lauert nur zwei Punkte hinter Tottenham, auch Liverpool könnte bis auf einen Punkt an die Spurs heranrücken, wenn sie ihre beiden Nachholspiele gewinnen. Keine guten Aussichten also. In der Königsklasse selbst scheiterte die Mannschaft nach zwei dürftigen Auftritten am AC Milan.

Antonio Conte bei Tottenham freigestellt – Kommt jetzt Julian Nagelsmann?

Für die restliche Saison soll nun der bisherige Co-Trainer Cristian Stellini die Spurs übernehmen, im Anschluss wird der Verein nach einer namhaften Verpflichtung Ausschau halten. Antonio Conte hätte Tottenham im Sommer ohnehin wahrscheinlich verlassen, sein Vertrag wäre ausgelaufen. Die Spurs arbeiteten deshalb an einer Verpflichtung von Thomas Tuchel, dort funkte jedoch der FC Bayern nach dem Rauswurf von Julian Nagelsmann in der vergangenen Woche dazwischen.

Tut sich deshalb nun direkt eine neue Chance für den Ex-Trainer des FC Bayern auf? Tottenham war offenbar bereits 2021 an Julian Nagelsmann interessiert, ehe dieser von Leipzig nach München wechselte.

Nach dem Rauswurf von Antonio Conte bei Tottenham Hotspur könnte es für Ex-FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ganz schnell gehen. © osnapix/PA Images/imago

Direkt nach seinem Aus beim deutschen Rekordmeister kamen deshalb dann auch schnell Gerüchte in England auf, wonach Nagelsmann ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Antonio Conte sei. Wie die Daily Mail berichtet, will Club-Chef Daniel Levy mit dem 35-Jährigen über eine mögliche Verfügbarkeit sprechen.

Namhafte Trainer auf der Liste von Tottenham Hotspur

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, wird sich wohl aber nicht sofort zeigen. Denn jetzt heißt es erst einmal voller Fokus auf die restliche Saison: „Wir haben noch zehn Premier-League-Spiele und kämpfen um einen Champions-League-Platz“, wird Tottenham-Präsident Daniel Levy in der Mitteilung zur Entlassung Contes zitiert. „Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Jeder muss seinen Beitrag leisten, um das bestmögliche Ergebnis für den Verein und unsere großartigen Fans zu erreichen.“

Darüber hinaus werden neben Julian Nagelsmann auch weitere namhafte Trainer gehandelt. So genießt Mauricio Pochettino bei Tottenham einen hervorragenden Ruf. Der Argentinier hatte den Club zwischen 2014 und 2019 trainiert und dabei unter anderem ins Champions-League-Finale geführt. Pochettino wäre derzeit sofort verfügbar.

Oliver Glasner bei Tottenham Hotspur gehandelt

Auch der Name Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt macht immer wieder die Runde, nach dem Gewinn der Europa League genießt er einen hervorragenden Ruf, in der Champions-League-Vorrunde war es auch zum Aufeinandertreffen zwischen den Spurs und der Eintracht gekommen. Ein weiterer Kandidat in Tottenham soll auch Luis Enrique sein, der nach der enttäuschenden WM mit Spanien als Nationalcoach aufgehört hatte. Viele Namen also, die derzeit in England und der europäischen Presse kursieren. (msb/dpa)