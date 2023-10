Wird er Trainer beim FC Bayern? Dreesen begeistert von Hoeneß

Von: Christoph Klaucke

Der nächste Hoeneß beim FC Bayern? Vorstandsboss Dreesen lobt Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß. Eine Rückkehr nach München ist nicht ausgeschlossen.

München – Der Name Hoeneß ist eng mit der Geschichte des FC Bayern verbunden. Die Brüder Dieter und Uli Hoeneß führten den Rekordmeister einst als Spieler zu großen Erfolgen. Uli Hoeneß übernahm im Anschluss als Manager und Präsident, sitzt heute als Ehrenpräsident noch im Aufsichtsrat. In Zukunft könnte die nächste Hoeneß-Generation in verantwortliche Position beim FC Bayern rücken – die Rede ist von Sebastian Hoeneß, dem Sohn von Dieter.

Sebastian Hoeneß Geboren: 12. Mai 1982 (Alter 41 Jahre), München Vater: Dieter Hoeneß Onkel: Uli Hoeneß Größter Erfolg: Meister 3. Liga 2019/20 mit dem FC Bayern II

Sebastian Hoeneß erfolgreich in der Bundesliga – Rückkehr zum FC Bayern?

Der 41-jährige Münchner sorgt in dieser Saison als Trainer mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga für Furore. Sebastian Hoeneß, der die Schwaben zunächst vor dem Abstieg bewahrte, steht als Tabellenzweiter sogar vor dem FC Bayern. Die Münchner beobachten die Entwicklung ihres Ex-Trainers offenbar ganz genau.

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen nannte es am Sonntag beim TV-Sender Bild durchaus vorstellbar, dass der Neffe des Münchner Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß irgendwann einmal sogar als Cheftrainer der Profimannschaft zum Rekordmeister zurückkehren könnte.

Sebastian Hoeneß könnte eines Tages als Trainer zum FC Bayern zurückkehren. © Christoph Schmidt/dpa

Bayern-Boss lobt Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß

„Langfristig darf man so etwas niemals ausschließen“, sagte Dreesen. Der Bayern-Chef betonte aber auch, dass man aktuell in Thomas Tuchel einen „Top-Trainer“ habe. Die Bayern feierten am Sonntag einen souveränen Sieg gegen Freiburg.

„Wir kennen Sebastian Hoeneß aus der Zeit, wo er unsere zweite Mannschaft immerhin zur Meisterschaft geführt hat“, erinnerte Dreesen. In der Saison 2019/20 führte Hoeneß die Bayern-Amateure als Aufsteiger in der 3. Liga auf Platz eins. „Das war eine fantastische Saison damals“, lobte Dreesen.

Hoeneß wechselte im Anschluss in die Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim. Seit April ist er Chefcoach beim VfB Stuttgart. Die Schwaben hat der 41-Jährige zunächst vor dem Abstieg bewahrt. In dieser Saison ist ihm mit dem Team ein Topstart gelungen, der auch ihn in den Fokus rückt.

„Wir beobachten seine Entwicklung. Man wird sehen, was die Zukunft bringt: Warum nicht irgendwann!“, sagte Dreesen. Dagegen ist eine Rückkehr von Jerome Boateng zum FC Bayern ausgeschlossen, allerdings waren sich die Bosse und Tuchel wohl nicht einig. (ck)