Trainer-Sensation! Ex-Bayern-Star Klose wird Coach von Österreich-Dorfklub

Von: Patrick Mayer

Teilen

In der Saison 2020/21 Co-Trainer des FC Bayern: Miroslav Klose. © IMAGO / Sven Simon

Miroslav Klose hat einen neuen Klub. Der Weltmeister von 2014 und frühere Stürmer des FC Bayern trainiert künftig einen Verein aus der österreichischen Bundesliga. Er bringt einen Münchner Mitarbeiter mit.

München/Altach – „Top Deal! Nicht nur für den Verein, auch für den österreichischen Fußball.“ Mit diesen Worten kommentierte ein User bei Twitter den Coup, den der SCR Altach an diesem Freitag (17. Juni) verkündete. Denn: Der Dorfklub aus der österreichischen Bundesliga präsentierte völlig überraschend Miroslav Klose (ehemals FC Bayern) als neuen Trainer.

FC Bayern: Ex-Stürmer Miroslav Klose wird Trainer in österreichischer Bundesliga

So soll der Weltmeister bei den Vorarlbergern am Sonntag einen Vertrag unterschreiben und am Montag vorgestellt werden, erklärte der Klub auf seiner Homepage. „Miro Klose ist ein sehr großer Name im Fußball. Uns geht es aber nicht um den Namen, sondern um die Persönlichkeit Miro Klose, seine Fähigkeiten als Trainer und was uns beim SCR Altach sehr wichtig ist: um den Menschen“, wird Geschäftsführer Christoph Längle in einer Mitteilung zitiert. „Miroslav ist als harter, bodenständiger Arbeiter bekannt und ist so in die Weltklasse vorgedrungen. Die Werte, für die er steht, passen ideal zu unserem Verein. Seine Fußballkompetenz ist sowieso unumstritten.“

Im Video: Überraschung in Österreich – Miroslav Klose neuer Trainer in Altach

Klose kommt nicht allein nach Altach, das keine 7000 Einwohner hat und 20 Kilometer südlich von Bregenz am Bodensee liegt. Über die A96 und das Allgäu hat es Klose von hier aus nicht weit nach München, wo seine Familie lebt. Nach zwei Thrombosen im Bein hatte sich der 44-Jährige zuletzt zurückgezogen und sich um seine Genesung gekümmert.

Miroslav Klose: Beim FC Bayern München Co-Trainer unter Hansi Flick

Zuvor war der frühere Weltklasse-Stürmer des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters in der Saison 2020/21 Co-Trainer des FC Bayern unter Hansi Flick. Zuvor war er zwei Jahre lang Trainer der U17. Aus München, wo Klose zwischen 2007 und 2011 selbst spielte, bringt der WM-Rekordtorschütze zudem einen Mitarbeiter mit.

Für mich war klar, das will ich machen.

Wie der SCR Altach in seiner Pressemitteilung weiter erklärte, kommt Slaven Skeledzic als Co-Trainer nach Vorarlberg. Aktuell würden mit dem FC Bayern, wo Skeledzic zuletzt als Individualtrainer im Campus tätig war, noch finale Details geklärt, heißt es. „Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach! Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin“, wird Klose in der Mitteilung zitiert: „Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen waren so offen, dass mir klar war, das will ich machen! Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, das Team, die Menschen im Klub und natürlich die Fans kennen zu lernen.“

Miroslav Klose neuer Trainer in Altach: SCR entging Abstieg aus Bundesliga nur knapp

Altach hatte in der Vorsaison den Abstieg nur mit viel Glück verhindert. Nach dem Ende des sogenannten Grunddurchgangs (22 Spieltage) waren die Vorarlberger mit sieben Punkten Rückstand Tabellenletzter. In der Qualifikationsgruppe sicherte sich der SCR doch noch den Klassenerhalt – mit nur einem Punkt Vorsprung vor Absteiger Admira Wacker Mödling. Immerhin: Mit im Schnitt 4200 Fans pro Heimspiel belegte Altach in der Zuschauer-Tabelle den achten von zwölf Plätzen. (pm)