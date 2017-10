Rummenigge schließt Tuchel nicht aus

Trotz einer aktuell verpassten Einigung ist für Thomas Tuchel ein Engagement als Trainer des FC Bayern im nächsten Sommer möglich. Das sagte Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge heute in Köln.

Köln/München - „Das will ich nicht ausschließen“, sagte Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Montagnachmittag in Köln auf die Frage, ob Tuchel ein Kandidat für die Nachfolge von Jupp Heynckes sei. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte sich in der vergangenen Woche für Heynckes als Coach bis Saisonende entschieden.

Berichten zufolge hatten sich Rummenigge und Vereinspräsident Uli Hoeneß unmittelbar nach der Trennung von Cheftrainer Carlo Ancelotti auch mit dem früheren Dortmunder Trainer unterhalten. „Wir haben uns nicht gegen Thomas Tuchel entschieden“, sagte Rummenigge und betonte, die Wahl sei vielmehr auf den vereinserfahrenen Heynckes gefallen.

