Volldampf-Auftakt unter Nagelsmann - FC Bayern erstmals auch mit Holland-Neuzugang

FCB-Neuzugang Ryan Gravenberch hat eine Verletzung hinter sich. Mittlerweile geht es auch auf dem Rasen der Säbener Straße zur Sache. © FKN

Der FC Bayern bereitet sich auf die neue Saison vor. Mit dabei ist erstmals auch Neuzugang Ryan Gravenberch. Im Training ging es gleich ordentlich zur Sache.

München - Knackiges Auftaktprogramm beim FC Bayern München. Am ersten Trainingstag nach dem Urlaub ging es für die Spieler, hauptsächlich Talente, am Montag gleich zweimal auf den Rasen. Auch am Dienstagvormittag ging es unter Chefcoach Julian Nagelsmann wieder ordentlich zur Sache an der Säbener Straße.

FC Bayern in der Saisonvorbereitung: Gravenberch beginnt mit Teamtraining

Nach dem Warmmachen standen verschiedene Spielformen auf dem Programm. Komplett mit dabei: Neuzugang Ryan Gravenberch (20). Der Holländer verletzte sich Ende der vergangenen Saison im Training bei Ajax Amsterdam am Sprunggelenk und musste anschließend Gips tragen. Am Montag trainierte Gravenberch hauptsächlich noch individuell, am Dienstagvormittag endlich wieder mit den Kollegen. Am Nachmittag hatten die Spieler frei. Heute steht eine Doppelschicht an.

Derweil könnte es bald den nächsten Niederländer zum FC Bayern ziehen: Matthijs de Ligt will Juventus Turin verlassen und hat seinem Verein offenbar mitgeteilt, wohin die Reise gehen soll.