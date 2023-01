Wer ist dabei, wer fehlt? Trainingsstart beim FC Bayern - das sind Nagelsmanns Baustellen

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Der FC Bayern läutet die Vorbereitung auf die Rückrunde ein. Alle wichtigen Fragen zum Trainingsstart des Rekordmeisters.

München – 52 Tage ist es heute her, dass die Spieler des FC Bayern gemeinsame Sache gemacht haben. Auf Schalke, beim 2:0, wurde Mitte November der zehnte Pflichtspielsieg hintereinander gefeiert, ehe die Profis in unterschiedlichste Richtungen ausschwärmten und Julian Nagelsmann ziemlich allein gelassen wurde.

Auf all das, was danach passierte – und es war viel! –, hatte der Bayern-Coach keinen Einfluss mehr. Nur mit den Konsequenzen muss der 35-Jährige leben, wenn er seine Truppe heute am frühen Morgen zum Trainingsauftakt an der Säbener Straße empfängt. Die wichtigsten Fragen zum Bayern-Start ins neue Jahr.

FC Bayern: Trainingsstart nach WM-Pause – ungewohnte Winter-Vorbereitung

Was passiert heute? Die Schreckensmeldungen kamen im Vorjahr schon an den Tagen vor dem Trainingsauftakt. Vier Corona-positive Urlauber, erste Einheit um einen Tag verschoben. Heuer geht es deutlich ruhiger zu, Stand gestern blieb es beim vor Wochen festgesetzten Plan. Für heute ist die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe ab morgen intensiv gearbeitet wird. Im Leistungszentrum werden Urlauber und WM-Rückkehrer auf Herz und Nieren geprüft.

Das Ziel: einen Überblick über den Fitness-Stand zu erlangen und individuelle Trainingsziele für die kommenden Wochen festzulegen. Schon in den vergangenen Wochen hatten die Spieler persönliche Trainingspläne dabei. Anders als in den Vorjahren orientiert man sich dabei auch an Vorbereitungen nach der traditionell längeren Sommerpause. Mehr als zwei Monate Unterbrechung im Winter sind für alle Beteiligten Neuland.

Julian Nagelsmann beim Training des FC Bayern. © Mladen Lackovic/dpa

FC Bayern beklagt mehrere Verletzte – Sadio Mané schon wieder dabei

Wer ist dabei, wer fehlt? Erwartet werden an der Säbener Straße – wo der Rest der Belegschaft übrigens noch im Betriebsurlaub ist – alle gesunden Profis. Sogar Dauerbrenner und WM-Finalist Dayot Upamecano verzichtete freiwillig auf längeren Urlaub. Die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez fehlen, Bouna Sarr tastet sich nach seiner Knie-OP zurück. Auch Sadio Mané soll kommen, spult aber sein eigenes Programm ab. Noch nicht dabei ist ein Ersatzmann für Neuer. Die Bosse arbeiten unter Hochdruck an der brisanten Personalie.

Wie läuft die Vorbereitung? Nach drei Tagen in München geht es am Freitag in aller Herrgottsfrühe nach Katar. Bereits um 6.45 Uhr treffen sich die Spieler, ehe die Maschine QR7431 um 9 Uhr in Richtung Doha abhebt. Auf dem Gelände der Aspire Academy, wo die Bayern zum elften Mal gastieren, wird fünf Tage bei Temperaturen um die 25 Grad trainiert, ehe man am Donnerstagabend zurück in München ist. Einen Tag danach (13. Januar) steht der einzige Test gegen RB Salzburg an, am 20. Januar startet die Bundesliga mit dem Auftaktspiel gegen RB Leipzig (20. Januar).

FC Bayern: Trainingslager in Doha – Viele Baustellen für Nagelsmann

Was sind die größten Baustellen? Viel schlimmer hätte die WM-Pause aus Sicht des FC Bayern nicht laufen können. Denn der Verein empfängt keinen einzigen Weltmeister, dafür gleich neun in der Vorrunde gescheiterte Profis. Dass in Mané, Neuer und Hernandez gleich drei Leistungsträger schwer bis sehr schwer verletzt sind, kommt hinzu. Nagelsmann wird aber auch neben dem Platz gefordert sein. „Es geht nun darum, ohne Übergepäck ins 2023 zu starten – und da kennen wir unsere Spieler gut genug, um zu wissen: Sie werden jetzt erst recht die großen Ziele mit dem FC Bayern angehen“, sagte Präsident Herbert Hainer. Hanna Raif, Manuel Bonke