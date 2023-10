Ablösefreier Ex-BVB-Verteidiger „hofft auf Anruf“ des FC Bayern

Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem Innenverteidiger, um die angeschlagene Abwehr zu entlasten. Ein Ex-BVB-Star hofft offenbar auf einen Anruf aus München.

München – Die Personal-Not beim FC Bayern macht erfinderisch. Zuletzt wurde Jerome Boateng im Training an der Säbener Straße getestet, die Bosse entschieden sich jedoch auch auf öffentlichen Druck und Proteste der Fans hin gegen eine Verpflichtung des langjährigen Münchners Boateng. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund und Uli Hoeneß sondieren weiter den Markt nach vertragslosen Abwehrkräften, nun bringt sich ein Ex-Dortmunder in Stellung.

Sokratis Papastathopoulos Geboren: 9. Juni 1988 (Alter 35 Jahre), Kalamata, Griechenland Position: Innenverteidiger bisherige Vereine: Olympiakos Piräus (seit 1. Juli vereinslos), FC Arsenal, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Genua, AC Mailand Marktwert: 1 Million Euro

Sokratis sagt spanischem Top-Klub ab: Ex-BVB-Star schielt auf Bayern-Wechsel

Die Rede ist von Sokratis Papastathopoulos. Der Grieche ist seit Sommer vereinslos, sein Vertrag bei Olympiakos Piräus wurde nicht verlängert. Bekanntheit hierzulande erlangte die Abwehrkante während seiner Zeit in der Bundesliga bei Werder Bremen (2011 bis 2013) und Borussia Dortmund (2013 bis 2018), bevor es ihn in die Premier League zum FC Arsenal zog.

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass der sich auf Vereinssuche befindliche Innenverteidiger dem spanischen Top-Klub und Europa-League-Teilnehmer Betis Sevilla abgesagt hat. Sokratis „hofft auf einen Anruf“ der Bayern, wie Sky am Montagabend berichtete. Demnach zockt der 35-Jährige auf einen Wechsel nach München.

Der FC Bayern sucht nach einem neuen Innenverteidiger. Ob Uli Hoeneß zum Hörer greift und bei Ex-BVB-Star Sokratis anruft? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

FC Bayern plagen Verletzungsprobleme in der Abwehr

Ein Plan, der gar nicht so verkehrt erscheint – beim Blick auf den Kader des FC Bayern. Aktuell steht mit Minjae Kim nur ein fitter Innenverteidiger im Aufgebot der Münchner, sollte der Südkoreaner verletzungsfrei von der Nationalmannschaft zurückkehren.

Dayot Upamecano fällt wochenlang aus, das wisse auch Sokratis. Zudem ist Matthijs de Ligt, der in dieser Saison nur 126 Minuten auf dem Platz stand, nach einem Schlag aufs Knie erst vor kurzem wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Ablösefreier Ex-BVB-Verteidiger „hofft auf Anruf“ des FC Bayern – Entscheidung noch diese Woche

Der FC Bayern will laut Sky noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen, ob ein neuer Innenverteidiger kurzfristig verpflichtet wird. Sokratis rechnet sich offenbar realistische Chancen aus, Gespräche oder gar ein Angebot vonseiten der Münchner soll es aber nicht gegeben haben. Derweil schauen sich die Bosse in ihrer Not weiter um: Ein Euro-League-Held und ein Weltmeister wären für null Euro zu haben. (ck)