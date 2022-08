Ballack erklärt Lewandowski-Wechsel: „FC Bayern ist nicht der Nabel der Welt“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern muss in der kommenden Saison ohne Robert Lewandowski auskommen. DAZN-Experte Michael Ballack kann den Wechsel gut nachvollziehen.

München – Das Kapitel Robert Lewandowski scheint endgültig abgeschlossen zu sein. Der Super-Stürmer kam am Dienstag noch einmal zum FC Bayern zurück, um sich standesgemäß zu verabschieden. Neben einem Champagner-Abschied von den Ex-Kollegen gab es auch eine Aussprache mit den Bossen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Trotzdem wird der Name Lewandowksi an der Säbener Straße nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Der Pole war mit seiner eingebauten Torgarantie eine Art Lebensversicherung für den FC Bayern. Jetzt liegt es an Trainer Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft die Lewy-Tore auf mehrere Schultern zu verteilen – und so Lewandowski vergessen zu machen. Ein erster Anfang ist mit dem Supercup-Triumph gemacht.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 33 Jahre), Warschau, Polen Pflichtspiele für den FC Bayern: 375 (344 Tore) Ablöse: 45 Millionen Euro plus Boni Vertrag beim FC Barcelona bis: 30.06.2026

FC Bayern: Ballack von Lewandowski-Transfer nicht überrascht

Lewandowski läutet mit seinem Abgang zum FC Barcelona eine neue Zeitrechnung beim FC Bayern München ein. Der 33-Jährige gewann in jedem seiner acht Jahre beim FCB die Deutsche Meisterschaft und neben zahlreichen weiteren Titeln 2020 die Champions League. Warum suchte der Weltfußballer im fortgeschrittenen Alter noch einmal eine neue Herausforderung? Für Michael Ballack war der Lewandowski-Wechsel keine Überraschung.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

„Der FC Bayern ist nicht der Nabel der Welt, es gibt auch andere Topvereine in Europa. Und gerade wenn ich so lange so erfolgreich mit einem Verein zusammengearbeitet habe, warum nicht?“, erklärt der frühere DFB-Kapitän im Interview mit DAZN. Ballack muss es schließlich wissen, verließ den FC Bayern einst im Jahr 2006, um beim FC Chelsea Erfahrung im Ausland zu sammeln.

Ballack über Lewandowski-Wechsel: „FC Bayern ist nicht der Nabel der Welt“

Lewandowski brachte den Bayern eine stattliche Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro plus Boni ein. Ballack hingegen ging nach vier Jahren in München ablösefrei. Deshalb beglückwünscht der DAZN-Experte den Rekordmeister auch zum Transfer. „Ich glaube, der FC Bayern hat hier alles richtig gemacht, den Weg freizumachen, die Ablöse zu kassieren und an die Wirtschaftlichkeit zu denken. Genauso kann man Lewandowski beglückwünschen zu dem Wechsel, er hat sich noch einmal einen Traum erfüllt“, so Ballack.

Michael Ballack erklärt den Lewandowski-Wechsel weg vom FC Bayern. © Lukas Barth/dpa

Auch ohne Lewandowski sieht Ballack die Bayern wieder als Top-Favorit auf den Meistertitel. Konkurrenten müssten „eine absolute Top-Einstellung und das Abrufen der Leistung über das ganze Jahr“ zeigen, sagte der 45-Jährige. „Nur so hast du eine Chance, den FC Bayern über 34 Spieltage zu schlagen.“ Ballack sieht den Druck beim deutschen Rekordmeister als maßgeblichen Faktor. „Hier darf man nicht verlieren. Da ist ein anderer Druck da, der von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geschaffen wurde.“ Der Druck wird mittlerweile von Oliver Kahn entfacht, zuletzt gab es Spekulationen um einen Lewandowski-Nachfolger. (ck)