„Noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet“ – Thomas Müller würde Kane-Transfer begrüßen

Von: Sascha Mehr

Thomas Müller hat sich zu einem möglichen Transfer vom englischen Nationalstürmer Harry Kane zum FC Bayern München geäußert.

München – Auf der Suche nach einem neuen Torjäger, der die Nachfolge des im letzten Sommer zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski antritt, hat sich der FC Bayern München auf Harry Kane festgelegt. Der englische Nationalspieler ist Transferziel Nummer eins und soll sich mit dem deutschen Rekordmeister grundsätzlich einig sein.

FC Bayern München mit Kane offenbar grundsätzlich einig

Was allerdings noch aussteht, ist eine Einigung mit dessen Klub Tottenham Hotspur. Die Nord-Londoner spielten eine enttäuschende Saison, in der die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst wurde.

Kane steht noch bis 2024 unter Vertrag und eine Verlängerung ist derzeit nicht absehbar. Um nicht zu riskieren, dass der Torjäger nach der kommenden Saison ablösefrei geht, müsste Tottenham ihn diesen Sommer verkaufen.

Thomas Müller (l.) äußert sich zu einem möglichen Transfer von Harry Kane. © Imago

FC Bayern München plant weiteres Angebot

Das erste Angebot des FC Bayern München hat Tottenham aber abgelehnt. Nach übereinstimmenden Berichten der britische Boulevardzeitung Daily Mail und des Pay-TV-Senders Sky, bereitet der FCB eine zweite Offerte vor. Laut Daily Mail soll es 93 Millionen Euro plus Boni betragen. Für den FC Bayern soll aber auch ein ablösefreier Transfer 2024 eine Option sein.

Ein Kane-Transfer in den nächsten Wochen scheint aber nicht unrealistisch realistisch zu sein. Mit dem Engländer hätte der FC Bayern München endlich wieder einen Mittelstürmer von Weltklasseformat. Ihn könnte dann Thomas Müller mit Vorlagen füttern, wie er es bis vergangenes Jahr bei Lewandowski machte.

„Noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet“ – Thomas Müller würde Kane-Transfer begrüßen

Doch was sagt Müller eigentlich zu einem möglichen Transfer von Harry Kane an die Säbener Straße? „Eigentlich habe ich für mich gesagt: Zu allem, was nicht fixiert ist, was wirklich nur im Bereich der Theorie stattfindet, da lohnt es sich nicht, darüber zu sprechen“, sagte er im Gespräch mit Bild. Auf die Frage, ob er den Angreifer denn gut fände, ließ er sich dann aber doch eine Antwort entlocken: „Ich habe noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet.“

Nicht mehr erste Wahl sind Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), die offenbar nur dann wieder zum Thema werden, wenn die Verpflichtung von Harry Kane scheitern sollte. (smr)