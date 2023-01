Da schau her, Brazzo! Agent bietet dem FC Bayern „besten jungen Torwart Europas“ an

Von: Marius Epp

Sommer, Bono - oder Kovacevic: Tut sich da eine überraschende Gelegenheit für den FC Bayern auf? Ein Agent bietet seinen Torwart an.

München - ‚Nicht schon wieder‘, werden sich vor allem die deutschen Nationalspieler im Kader des FC Bayern denken, als ihre Maschine in Richtung Katar abhob. Die schlechten Erinnerungen von Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. an die Wüsten-WM sind noch frisch.

Vladan Kovacevic Geboren: 11. April 1998 (Alter 24 Jahre), Banja Luka, Bosnien-Herzegowina Position: Torwart Verein: Rakow Czestochowa Marktwert: 5 Millionen Euro

FC Bayern auf der Torwartsuche: Agent macht überraschendes Angebot

Der Airbus A350 hob ohne Noussair Mazraoui und Marcel Sabitzer ab. Und ohne einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Zum Start des Trainingslagers sollte eigentlich ein neuer Keeper gefunden sein, doch das Vorhaben „Neuer-Ersatz“ gestaltet sich „ungeheuer schwierig“, wie Oliver Kahn berichtete.

Gar nicht schwierig hätten es die Bayern bei Vladan Kovacevic: Der Serbe, der auch die bosnische Staatsbürgerschaft besitzt, wird den Münchnern von seinem Agenten Franjo Vranjkovic sogar direkt angeboten. „Ich biete dem FC Bayern an, den Torwart Kovacevic zu prüfen“, sagte er IPPEN.MEDIA. Bei dem 24-jährigen handele es sich um „den besten jungen Torwart Europas“, so Vranjkovic.

Wird Brazzo da hellhörig? Torwart-Talent Vladan Kovacevic wäre für den FC Bayern ganz leicht zu haben. © Imago/Eibner/Kudala

Vladan Kovacevic zum FC Bayern? Wertvollster Profi in Polen angeboten

Er ist Inhaber der Berateragentur „Firsteleven ISM“, die unter anderem auch die Premier-League-Stars Wilfried Ndidi und Issa Diop betreut. Aber wer ist Kovacevic? Der Name wird der überwältigenden Mehrheit der deutschen Fußball-Fans nichts sagen - in Polen ist er ein Star.

Der 1,92-Meter-Hüne spielt beim Tabellenführer der polnischen Ekstraklasa (Rakow Czestochowa) und ist mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro der wertvollste Spieler in Polens erster Liga.

Neuer Bayern-Keeper könnte per Leih-Trick kommen

Und Kovacevic spielt tatsächlich ein großartige Saison: In 14 Partien spielte er neunmal zu null und kassierte nur sieben Gegentore. Auch in der Saison zuvor konnte er eine beeindruckende Statistik vorweisen (nur 24 Gegentore in 27 Spielen). Geht es nach seinem Agenten, müsste der FC Bayern Kovacevic nicht einmal kaufen.

„Ein englischer Klub würde ihn sofort kaufen und an den FC Bayern ausleihen“, verspricht Vranjkovic. „Kein Torwart hat das, was Kovacevic hat: Stahlharte Nerven, Reaktionsvermögen auf der Linie und die enorme Persönlichkeitsstruktur, keiner ist besser“, preist er seinen Schützling vollmundig an.

FC Bayern könnte Plan B verfolgen, wenn Sommer-Transfer nicht klappt

Ob der FC Bayern den Serben in seine Überlegungen mit einbezieht? Sicherlich sind die Aussagen seines Agenten übertrieben, eine völlige Luftnummer ist er aber auch nicht. Salihamidzic und Co. scheinen sich auf Yann Sommer festgelegt zu haben, doch in trockenen Tüchern ist noch nichts. Gladbach-Coach Daniel Farke ging am Freitag bei Sky „fest davon aus“, dass Sommer in der Rückrunde für ihn spielt.

Klappt der Sommer-Transfer nicht, könnten die Münchner auch eine andere Strategie verfolgen: Den bewährten Sven Ulreich zur vorübergehenden Nummer eins machen und eine neue Nummer zwei holen. Dann wäre ein Spieler wie Kovacevic interessant. (epp)