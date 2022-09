Transfer-Experten sicher: „Er ist das Bayern-Ziel Nummer eins“

Von: Stefan Schmid

Nach anfänglicher Furore kam der Offensiv-Motor der Bayern zuletzt ins Stottern. Fehlt doch ein klassischer Mittelstürmer? Harry Kane steht weiter hoch im Kurs.

München - Gegen den VfB Stuttgart setzte es das dritte Unentschieden in der Bundesliga in Folge für den FC Bayern. Was für andere Vereine kein Grund zur Aufregung wäre, ist beim Rekordmeister als kleine Ergebniskrise einzustufen. Der Plan, den Abgang des klassischen Neuners Robert Lewandowski im Offensiv-Kollektiv aufzufangen, stellt sich schwieriger dar als zunächst angenommen. Das geht auch an der Gerüchteküche nicht spurlos vorbei, die das heiße Eisen Harry Kane weiterhin nicht erkalten lässt und bereits von einer ersten Kontaktaufnahme erfahren hat.

FC Bayern: „Interne Diskussionen haben bereits begonnen“

Dass Harry Kane im vergangenen Transfer-Fenster kein Thema beim FC Bayern sein wird, wurde von den Verantwortlichen schnell klargemacht. Kane hat noch ein Jahr Vertrag bei Tottenham Hotspur und diese wären wohl nur mit einer horrenden Ablösesumme schwach geworden, die die Münchner nicht bereits gewesen wären zu zahlen. Außerdem sieht der aktuelle Plan beim FCB vor, die momentane Lage, ohne echte Nummer Neun, noch zu beobachten.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass ab der Wintertransferperiode der Kontakt zu Spielern aufgenommen werden darf, die dann nur noch ein halbes Jahr Vertragslaufzeit haben. Und dazu gehört dann eben auch Harry Kane, um den sich nicht nur Hasan Salihamidžić bemühen wird. So verwundert es nicht, dass „die internen Diskussionen bei den Bayern bereits begonnen haben, ob nächste Saison wieder ein klassischer Mittelstürmer gebraucht wird“, so Sky-Experte Marc Behrenbeck.

Kane kann sich Bayern-Wechsel vorstellen

Auch wenn die Kontaktaufnahme zum Spieler bezüglich eines Transfers noch untersagt ist, so „gab es definitiv einen Kontakt zwischen den Bayern-Verantwortlichen und Charlie Kane“, so Florian Plettenberg, ebenfalls bei Sky angestellt. Charlie ist der Bruder von Harry Kane und einer seiner engsten Berater in Sachen Zukunftsfragen. Salihamidžić fühlt im Umfeld also schon einmal vor, was denn gehen könnte und tatsächlich scheinen die Bayern Chancen zu haben. Plettenberg: „Wir hören, dass es sich Harry Kane vorstellen kann, sich den Bayern anzuschließen.“

Selbstverständlich gilt es in dieser Saison noch einige Spiele zu spielen, in denen sich das aktuelle Offensiv-Personal beim deutschen Rekordmeister zeigen kann, aber „wenn sie einen Stürmer holen, dann wird es Harry Kane sein“, so Behrenbeck. Auf der Wunschliste für die nächste Bayern-Einkaufstour steht Kane zunächst ganz oben: „Er ist das Bayern-Ziel Nummer eins“, bestätigt der TV-Experte. Während an der Transfer-Front alles möglich ist, meldet sich Karl-Heinz Rummenigge mit kritischen Worten an Nagelsmann zu Wort. (sch)