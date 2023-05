Transfer-Experte Romano berichtet: FC Bayern offenbar an Leipzigs Spielmacher Olmo interessiert

Von: Antonio José Riether

Angelt sich der FC Bayern einen offensiven Mittelfeldspieler vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig? Dani Olmo steht wohl auf der Liste der Münchner.

München – Der FC Bayern sucht für die kommende Saison neues Spielermaterial. Um der fehlenden Kreativität auf dem Weh zum Torerfolg entgegenzuwirken, suchen die Münchner noch ein belebendes Element für das Mittelfeld. Ein Kandidat für diese Position wäre offenbar Dani Olmo von RB Leipzig, denn der Spanier überzeugt seit mehr als drei Jahren bei den Sachsen. Neben den Bayern gibt es jedoch auch andere Interessenten.

Dani Olmo Geboren: 7. Mai 1998 in Terrassa (Spanien) Profi-Stationen: Dinamo Zagreb, RB Leipzig Pflichtspiele für RB Leipzig: 120 (21 Tore, 27 Vorlagen) Länderspiele 30 für Spanien (6 Tore)

Dani Olmo: Vertrag des RB-Leipzig-Stars endet bereits im kommenden Jahr

Hinter Olmo liegt eine bewegte Saison. Der 25-Jährige steuerte in seinen bisherigen 28 Pflichtspieleinsätzen fünf Treffer und neun Torvorlagen bei. Allerdings wäre mit etwas mehr Glück wohl auch mehr gegangen, zwei Verletzungen – ein Innenbandanriss im Knie sowie ein Muskelfaserriss – bremsten ihn jeweils wochenlang aus.

Angesichts der Zahlen ist es also kein Wunder, dass Leipzig am liebsten den Vertrag mit seinem Edeltechniker Olmo verlängern würde. Das aktuelle Arbeitspapier des gebürtigen Katalanen ist nur noch bis Ende Juni 2024 gültig, weshalb sich der offensive Mittelfeldspieler zum Ende dieser Saison über seine Zukunft entscheiden muss.

Dani Olmo: Eine seiner Bedingungen für Leipzig-Verbleib ist akut in Gefahr

Wie Sky berichtet, soll sich die Führungsriege um eine Ausdehnung des Kontrakts mit Olmo bemühen. Demnach liegt ihm eine Offerte vor, die ihn aus finanzieller Sicht auf eine Stufe mit den Topverdienern in der Mannschaft stellen würde. Ob er wirklich in Leipzig bleiben möchte oder doch eine neue Herausforderung bei einem Spitzenverein sucht, ist noch nicht geklärt.

Laut dem Pay-TV-Sender würde der spanische Nationalspieler eine Verlängerung wohl an Bedingungen knüpfen, demnach möchte er mit einem konkurrenzfähigen Team um Titel spielen und einen festen Platz in der RB-Startelf. Durch die drohenden Abgänge von Offensivstar Christopher Nkunku, Abwehrmann Josko Gvardiol oder den feststehenden Transfer von Konrad Laimer zum FC Bayern könnte die Mannschaft deutlich an Qualität verlieren.

FC Bayern München laut Fabrizio Romano an Dani Olmo interessiert

Angebote für einen Olmo-Wechsel gäbe es wohl genug. Der WM-Teilnehmer, der vor nicht allzu langer Zeit noch mit seinem Jugendklub FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, soll besonders in seiner Heimat im Fokus stehen. Wie der Transfer-Fachmann und Journalist Fabrizio Romano nun auf Twitter schreibt, sollen vor allem zwei andere Klubs an ihm dran sein.

Der FC Bayern hat Olmo offenbar im Visier, wie Romano wissen will. Im Hinblick auf Olmos Erfahrung aus 84 Einsätzen in der Bundesliga ist das Interesse aus dem Süden verständlich. Seine Bedingungen an Leipzig – eine wettbewerbsfähige Mannschaft sowie höhere Chancen auf Titelgewinne – würden wohl auch beim Rekordmeister gedeckt werden.

Wechselt Dani Olmo? Auch Real Madrid soll unter Interessenten sein

Auch Real Madrid, laut Romano der zweite Anwärter auf einen Olmo-Transfer, dürfte die Wünsche des ehemaligen Jugendspielers von Dimano Zagreb erfüllen. Der Champions-League-Halbfinalist soll bereits seit Anfang April in den Poker um den Mann aus Terrassa involviert sein.

Bayern-Wechsel, Spanien-Rückkehr oder doch ein Verbleib in Leipzig? Olmo, der mit seinem Team noch um die Teilnahme an der Champions League kämpft, wird sich zum Saisonende über seinen künftigen Karriereweg entscheiden müssen. Noch lässt sich jedoch nicht absehen, für welchen Weg er sich entscheidet. (ajr)