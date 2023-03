Ex-Bayern-Stürmer fühlt sich verraten – erneuter Transfer im Sommer?

Von: Johannes Skiba

Der italienische Topklub Juventus Turin hielt sich offenbar nicht an Abmachungen mit dem Neuzugang vom FC Bayern München Kenan Yildiz.

München – Im Sommer verließ Jugendspieler Kenan Yildiz den FC Bayern ablösefrei in Richtung Italien zu Juventus Turin. Der frühere Serienmeister bot dem 17-Jährigen die beste Perspektive an. Nach einem halben Jahr in der U19 sollte es in der zweiten Jahreshälfte eigentlich in die U23 des Klubs gehen, die in der drittklassigen Serie C spielt. Dafür lehnte der türkische U21-Nationalspieler offenbar auch ein Angebot des FC Barcelona ab.

Ein halbes Jahr später ist der Ärger und Frust des Angreifers in Italien groß. Die Vereinbarung, nach der Yildiz nun in der dritten Liga Italiens zum Einsatz kommen sollte, wurde nicht eingehalten. Nur einmal spielte der Youngster in der Serie C. Das war im Dezember. In diesem Kalenderjahr saß er nur ein weiteres Mal auf der Bank. Folglich ist der Stürmer unzufrieden und zieht einen Abschied im Sommer in Betracht, wie Sport1 berichtet.

Großes Interesse an Ex-Bayern-Spieler Yildiz

In der U19 von Juventus Turin überzeugt der ehemalige Spieler des FC Bayern München. In wettbewerbsübergreifend 30 Partien erzielte Kenan Yildiz 13 Treffer und bereitete darüber hinaus sechs weitere Tore vor. Neben der Nicht-Berücksichtigung in der U23 wurden ihm vom Verein außerdem Einsatzminuten in Testspielen der langen Winterpause verwehrt. Teamkollegen der U19 wurden hingegen teilweise für diese Freundschaftsspiele nominiert.

Wie Hector Peris Ros, der Chef von der Berateragentur des Talents, gegenüber dem Portal tuttojuve.com verriet, wäre ein Wechsel für seinen Klienten kein Problem. Die Interessenten stehen offenbar Schlange: „Die Zahl der Vereine, die an Kenan interessiert sind, ist überdurchschnittlich gestiegen.“

FC Bayern München würde als Ausbildungsverein Teil der Ablöse bei einem Yildiz-Transfer kassieren

Der beim FC Bayern München ausgebildete Kenan Yildiz soll laut Information von Sport1 unter anderem im Fokus von Benfica Lissabon stehen, das vom deutschen Trainer Roger Schmidt trainiert wird. Der Vertrag des Torjägers läuft zwar noch bis zum Jahr 2025, sollte aber für einen zahlungswilligen Interessenten kein Hindernis darstellen.

