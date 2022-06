Messi äußert sich über Lewandowski: „Nicht einverstanden“

Von: Florian Schimak

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen. Superstar Lionel Messi setzt eine Spitze gegen den zweifachen Weltfußballer aus Polen.

München - Als würde es beim FC Bayern aktuell nicht eh schon drunter und drüber gehen. Robert Lewandowski hat auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft klargemacht, dass er den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen möchte. „Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen“, so der zweifache Weltfußballer am Montag.

Oliver Kahn reagiert mit Unverständnis auf die Lewandowski-Aussagen. „Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen“, sagte der FCB-Boss Sport1: „Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat. Wertschätzung ist keine Einbahnstraße.“

Name: Lionel Andrés Messi Cuccitini Alter: 24. Juni 1987 (34 Jahre), Rosario, Argentinien Verein: Paris Saint-Germain Position: Hängende Spitze Marktwert: 50 Millionen

Rummms! Damit brennt der Baum an der Säbener Straße. Nun hat sich auch noch Superstar Lionel Messi zu Lewandowski geäußert. Allerdings nicht zu seiner Wechselposse. Vielmehr verteilt der PSG-Star Spitzen gegen den (Noch-) FCB-Stürmer in Sachen Weltfußballer-Wahl aus. „Jeder kann sagen, was er will. Er natürlich auch“, so Messi in einem Interview mit dem argentinischen TV-Sender TyC Sports: „Ich bin nicht einverstanden mit dem, was er gesagt hat, aber ich habe dem nicht viel Bedeutung beigemessen. Er kann sagen, was er will. Es interessiert mich nicht.“

FC Bayern: Lionel Messi äußert sich über Robert Lewandowski - „Nicht einverstanden“

Doch um was geht‘s? Messi hatte im Januar nicht für Lewandowski als Weltfußballer gestimmt, sondern für seinen PSG-Kumpel Neymar. Letztlich gewann doch Lewy zum zweiten Mal in Folge die FIFA-Wahl und wirkte anschließend etwas pikiert über Messis Verhalten. 2021 wurde dem Argentinier der Ballon d‘Or verliehen, was Lewandowski enttäuschte, weil er sich Chancen auf die Trophäe ausgerechnet hatte. 2020 wurde dieser Preis wegen der Corona-Pandemie nicht verliehen.

Robert Lewandowski will zum FC Barcelona. Was Lionel Messi davon wohl hält? © IMAGO / Sven Simon /Ricardo Larreina Amador

Daraufhin hatte Messi gesagt, er gönne dem FCB-Star nachträglich den Ballon d‘Or und er würde sich freuen, sollte Lewandowski im Nachhinein von France Football ausgezeichnet werden. „Meine Worte kamen in diesem Moment von Herzen, weil ich wirklich so fühlte“, so Messi weiter: „Ich sagte, dass er den Ballon d‘Or schon einmal verdient hatte, weil ich im Jahr zuvor dachte, er sei der Beste. Aber das Jahr, in dem ich gewonnen habe, war er nicht der Beste. Aber er soll es sehen, wie er will.“

Für 2022 hat Messi nun schon wieder einen anderen Favoriten. Karim Benzema von Champions-League-Sieger Real Madrid. „Ich denke, dieses Jahr gibt es keine Zweifel. Benzema hatte ein spektakuläres Jahr“, so der 34-Jährige. Dies dürfte Lewandowski auch wieder nicht schmecken.

Besonders brisant: Lewandowski will in diesem Sommer gerne zum FC Barcelona wechseln. Ausgerechnet zu dem Verein, für den Messi jahrelang überragte. Angeblich soll sich Lewy mit den Katalanen bereits mündlich über einen Dreijahresvertrag einig sein. Es könnte also nicht die letzte verbale Fehde zwischen Messi und Lewandowski gewesen sein... (smk)