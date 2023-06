Transfer-Flop auf dem Abstellgleis: Wird der FC Bayern Sarr wieder nicht los?

Bouna Sarr steht beim FC Bayern München auf dem Abstellgleis und kann den Klub verlassen. Es gibt aber offenbar keine Interessenten.

München – Bouna Sarr kommt beim FC Bayern München nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Der Außenverteidiger, der im Sommer 2020 als Last-Minute-Verpflichtung an die Säbener Straße kam, konnte zu keiner Zeit überzeugen. Bei keinem Trainer schaffte er es auf regelmäßige Einsätze, weshalb der deutsche Rekordmeister den Senegalesen gerne abgeben würde.

FC Bayern München sucht Abnehmer für Sarr

Das ist aber alles andere als einfach, wie die Verantwortlichen des FC Bayern in den vergangenen Transferphasen feststellen mussten. Sarr unterschrieb bei seiner Verpflichtung von Olympique Marseille einen gut dotierten Vierjahresvertrag. Der 29-Jährige weiß selbst, dass er nirgends mehr solch ein Gehalt beziehen wird, deshalb ist der Drang nach einem Abschied nicht sehr groß. Dass er beim FC Bayern wenig bis gar nicht zum Einsatz kommt, scheint den Senegalesen nicht groß zu stören.

Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2024 und Stand jetzt ist davon auszugehen, dass der 31-Jährige bis dahin an der Säbener Straße bleibt, denn nach Informationen des Kicker-Sportmagazins ist derzeit kein Abnehmer in Sicht. Die mangelnde Spielpraxis von Bouna Sarr schreckt mögliche Interessenten ab.

Zudem verletzte sich der senegalesische Nationalspieler im vergangenen Spätsommer und musste sich einer Operation am Knie unterziehen. Aus diesem Grund fiel er bis zum Jahreswechsel aus und verpasste auch die Weltmeisterschaft in Katar, bei der es der Senegal bis ins Achtelfinale schaffte, wo dann gegen England Endstation war.

FC Bayern München: Sarr auf dem Abstellgleis

In der vergangenen Saison kam Sarr auf einen einzigen Pflichtspieleinsatz. Anfang Mai musste der FC Bayern beim SV Werder Bremen antreten und gewann die Partie im Weserstadion mit 2:1. Trainer Thomas Tuchel wechselte den 31-Jährigen in der 88. Minute ein, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Sarr kam auf zwei Ballkontakte, von zwei Pässen landete nur einer bei einem Mitspieler.

Seine Chancen auf Einsätze in der kommenden Saison sind ebenfalls als sehr gering einzustufen. Sarr steht beim FC Bayern auf dem Abstellgleis und wird den deutschen Rekordmeister spätestens in einem Jahr verlassen. Dann womöglich mit der vierten Meisterschaft in vier Jahren als „Kurzarbeiter.“ (smr)